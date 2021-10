„Fiala vychází z principů. Ví, že jsme součást EU.“ Na akci SPOLU o jejich lídrovi

„Doporučuji volit koalici Spolu, protože je podle předvolebních průzkumů silnější než koalice STAN-Piráti. Můžeme porazit Babiše. Těch jeho afér už je moc. V té poslední ohledně čtyř set milionů na francouzské Riviéře, to by v normální demokratické zemi bylo na demisi. Člověk, který má tolik afér by neměl být premiérem této země,“ prozradil PL.cz na předvolebním mítinku koalice Spolu vedoucí lékař z jablonecké nemocnice Miloš Rejmont, který je šestkou jejich kandidátky v kraji. Za premiéra by chtěl Petra Fialu. „Není to žádný divočák. Když sledujeme debaty, tak zachová vždycky klid, na rozdíl od Babiše, ale i Bartoše, kteří se hádají hlavně mezi sebou,“ doplnil.

Politické strany a hnutí finišují ve své kampani. Nejinak je tomu u koalice Spolu. Ve středu odpoledne obsadili jejich zástupci centrum Jablonce, svůj stánek rozložili na náměstí před místní radnicí, na Mírovém náměstí. Okolními ulicemi se s propagačními předměty procházel Miloš Rejmont, člen TOP 09, který je šestkou na společné kandidátce koalice Spolu. V Jablonci pracuje v nemocnici, je vedoucím lékařem screeningu nádorů prsu a také je vedoucím lékařem na pohotovosti. I proto se každou chvíli s někým zdravil a lidé se u něj zastavovali na kus řeči. Zastavily se i PL.cz a zeptaly se, proč by se případný nerozhodný volič měl rozhodnout volit právě koalici Spolu. „Jsem středopravičák, a proto doporučuji volit koalici Spolu, protože je podle předvolebních průzkumů silnější než koalice STAN-Piráti. Můžeme porazit Babiše,“ věřil. „Těch jeho afér už je moc. V té poslední ohledně čtyř set milionů na francouzské Riviéře, to by v normální demokratické zemi bylo na demisi. Člověk, který má tolik afér, by neměl být premiérem této země,“ domníval se.

Petr Fiala není žádný divočák

Na co se ho lidé ptají, když chodí v předvolební kampani v ulicích či postává u předvolebního stánku? „Koho bych chtěl za premiéra. Říkám, že Petra Fialu, protože to není žádný divočák. Když sledujeme debaty, tak Petr Fiala zachová vždycky klid, na rozdíl od Babiše, ale i Bartoše, kteří se hádají hlavně mezi sebou. Nedělá to dobrý dojem na voliče. Také jsem si všiml, že Andrej Babiš má při těch debatách s sebou spoustu papírů, kde má různé grafy připravené jeho poradci. Kdežto Petr Fiala u sebe žádné papíry nemá a vše mluví takzvaně spatra,“ vysvětlil. Byl by Petr Fiala dobrý premiér? Obstál by i v krizových situacích? „Vychází z demokratických principu. Je jednoznačně pro to, aby Česká republika zůstala součástí Evropské unie a NATO. Ať se ho zeptáte na cokoliv, od zdravotnictví po ekonomiku, má všeobecný přehled,“ uvedl další přednosti lídra koalice Spolu a pak už se musel věnovat Jablonečanům, kteří ho oslovovali.

Miloš Rejmont a krajská manažerka TOP 09 Martina Rambousková. Foto: Oldřich Szaban

O kousek dál na Mírovém náměstí se pohybovali ostatní kandidáti koalice Spolu a jejich podpůrný tým. „Nesetkali jsme se letos při volební kampani s žádnou negativní reakcí, lidé na nás většinou reagovali vstřícně,“ zhodnotil průběh předvolební kampaně krajský manažer ODS Vladimír Kordač. Krajský předseda topky Martin Chroust si pochvaloval vzájemnou spolupráci tří politických subjektů. „Žádné rozepře se neobjevily, klapalo nám to bezvadně,“ prozradil. U něj postával nejvýše postavený topák na kandidátce Zdeněk Chmelík, který je dvojkou koalice Spolu v Libereckém kraji. Ten je profesí strojař a má co říci k připravovanému Green Dealu, neboli Zelenému údělu a jeho dopadům na průmyslovou Českou republiku. Před pár dny k němu uvedl pro PL.cz: „Náš postoj ke spotřebě a získávání energií je zcela jistě nutné přehodnotit s ohledem na dopady, které ničí naši planetu. Tedy tu myšlenku vůbec nepovažuji za špatnou a je jisté, že snižování zátěže pro planetu a adaptace na změnu klimatu jsou věcí, před kterými nemůžeme strkat hlavu do písku. Cesta je nastolena správně, zavádějící je její technické provedení a cílování.“ Jako člověk z výrobní praxe a s pravicovým myšlením se nemůže smířit s tím, že planetu zachrání neexistující technologie, která se všem naprosto bezprecedentně vnutí bez ohlížení na technicko-sociální dopady. „Tedy Green Deal v současné podobě není realizovatelný bez přenosu technicko-sociálních dopadů na příští generace. Otázkou také zůstává, zda změna klimatu přinese tolik problémů, aby převýšily problémy plynoucí z dopadů splnění cílů stanovených Green Dealem. Osobně mám za to, že nikoliv,“ konstatoval.

Koalice Spolu na předvolebním mítinku v Jablonci na Mírovém náměstí. Foto: Oldřich Szaban

Řítíme se k dluhové brzdě. Což je skandální a nebezpečné

V Jablonci je silná ODS a její silná ekipa také postávala u předvolebního stánku. Není divu. Jedničkou koalice Spolu v Libereckém kraji je poslanec ODS a bývalý primátor Jablonce Petr Beitl. Ten před pár dny PL.cz vysvětlil, proč by jejich vláda byla lepší než současná, a proto by jim měli voliči vhodit hlas. „Před pár lety, před covidem, jsme zaznamenali na Letné obrovské davy, které po té změně volaly. A volaly i po tom, abychom se spojili a té změny dosáhli. Když to vezmu čistě pragmaticky a podívám se, jak vypadají veřejné finance, tak je jasné, že když se nic nestane a změna nepřijde, řítíme se k dluhové brzdě a velkému průšvihu. To jsou dva základní důvody,“ řekl. Podobně se vyjádřil i v rozhovoru pro MfD. „V těchto volbách jde o hodně. Je nutné, aby skončila populistická vláda s premiérem, který je ve střetu zájmů. Dělá nám to problémy i v Evropě, můžeme přijít o evropské dotace, promrhávají se tady ekonomické výsledky naší země, jen aby se tato populistická vláda udržela. A poslední dva roky, které jsou velmi těžké s ohledem na pandemii, to jasně ukazují. Prohlubuje se zadlužení země bez toho, aby byl vidět nějaký konec ve střednědobém výhledu. Ministryně financí se tváří, že je vše v pořádku, přitom směřujeme k dluhové brzdě. To považuji za skandální a nebezpečné,“ sdělil Petr Beitl.

Poslední předvolební zastávkou koalice Spolu v Libereckém kraji je ve čtvrtek krajský Liberec a pak už budou jen čekat na výsledky voleb. Doufají, že pak budou slavit a radovat se z vítězství. Uvidíme v sobotu odpoledne.

Koalice Spolu v Jablonci – zleva krajský předseda TOP 09 Martin Chroust, volební manažer ODS Vladimír Kordač, dvojka kandidátky Spolu Zdeněk Chmelík a Lenka Procházková (KDU-ČSL). Foto: Oldřich Szaban



