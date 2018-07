„Filip nepřežije podzim“, „pitomost“. U komunistů padala velmi ostrá slova. Čtěte, co se děje v zákulisí

V sobotu ÚV KSČM odsouhlasil, že poslanci KSČM vysloví důvěru vládě ANO a ČSSD. Pro toleranci vládě hlasovalo 54 představitelů širšího vedení strany a 23 bylo proti. Europoslankyně Kateřina Konečná se zdržela. Zjišťovali jsme, co se tam dělo a jaké jsou nálady ve straně.

Podle našich informací v diskusi zaznívala velká kritika toho, co vedení KSČM s Vojtěchem Filipem v čele při dohadování o vládě vyjednalo – i pokud jde o vojenské mise. Předseda KSČM měl označit výzvu „Členům ÚV KSČM a všem komunistům“, za „pitomost“. Věra Picková z OV KSČ Semily měla Filipa napomenout, že takto by se neměl vyjadřovat směrem ke svým kolegům.

Přestože v diskusi se členové ÚV vyjadřovali kriticky, zvítězila „mlčící většina“. Zajímavé je, že první místopředseda KSČM Petr Šimůnek, který byl většinou konformní k Filipovu vedení, se vyslovil proti účasti ve vládě.

Fotogalerie: - Komunistický první máj v Brně

Anketa Osvědčil se Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády? Ano 76% Ne 24% hlasovalo: 1469 lidí

Vojenské mise

Členové ÚV kritizovali vedení, že schválení Sedmi základních priorit, které prezentuje vedení strany, není ze strany ANO a ČSSD nijak zajištěno, dále že se jednalo v zákulisí bez informování členské základny a že personální nominace například do ČEZ Filip s orgány strany nekonzultoval a členové ÚV nevědí, o jaké lidi se jedná. Nelíbila se jim výměna programu za trafiky a že KSČM nemá mezi svými podmínkami nenavyšování vojenských zahraničních misí.

Mezi sedm základních piorit patří: „trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů, ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou, zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, zdanění církevních restitucí, zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů“.

Europoslanec Jaromír Kohlíček přednesl návrh, že lépe než těchto sedm bodů, které nejsou zajištěny, by komunisté měli mít narýsovanu červenou čáru, přes kterou nepojede vlak a kdy by podpořili nedůvěru vládě. Jedním z důležitých bodů, které mezi sedmi body nejsou, je nenavyšování vojenských misí a nezvyšení vojenského rozpočtu na úkor rozpočtu na sociální věci a vzdělání. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik měl namítnout, že to není potřeba, jelikož existuje již oněch sedm bodů...

Psali jsme: Nedovolíme Babišovi, aby si přisvojoval úspěchy jiných, vzkázala z rádia komunistka Konečná VÍME PRVNÍ Komunisté a Babiš podepíší toleranční smlouvu den před hlasováním o důvěře vládě Obrovské dusno u komunistů: Trhneme se a založíme vlastní stranu, padla výhrůžka směrem k Filipovi Tohle může potopit novou vládu. Čtěte jen u nás prohlášení části KSČM, které Babiše ani Filipa a Hamáčka nepotěší

Čistky po sobotkovsku a trafiky

Kriticky se v debatě vyjádřil i Karel Klimša z Frýdku-Místku. Ten varoval před tím, aby vedení strany dělalo čistky podobné těm, které dělal Bohuslav Sobotka v ČSSD a upozornil na to, že kritici nynějších poměrů byli vedením KSČM vyhozeni z práce.

„Co k tomu říct? Když vám hoří střecha nad hlavou, a ten stav strany to připomíná, taky nebudete řešit, kdo smí vzít kýbl do ruky a hasit! Tedy, pokud máte všech pět pohromadě,“ řekl tam prý.

Též zmínil, že ze sedmi základních priorit vypadlo nenavyšování vojenských misí. Usnesení ÚV z března totiž uložilo vyjednávacímu týmu dvě základní nepřekročitelné podmínky: zdanění církevních restitucí a nenavyšování vojenských misí.

Dále zmínil, že Vojtěch Filip a jeho skupina je od počátku rozhodnuta vládu podpořit a nemá vlastně jiné požadavky než personální. Tedy zastoupení svých lidí v dozorčích radách a na jiných podobných postech, ale že v KSČM je i druhá část, která klade důraz na ideové a hodnotové požadavky. Kritizoval vedení strany, že mu jde o trafiky.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Opozice. Čeká se na komunální volby

Také kritizoval, že někteří poslanci KSČM podporují manželství homosexuálů: „Obecně o KSČM stále ještě panuje přesvědčení či povědomí, že je zastánkyní a ochránkyní tradičních hodnot a normality. Dnes je převráceno vzhůru nohama skoro vše, co bylo utvářeno po staletí. A přichází to z Bruselu, pod patronací EU, EP. Média na to dohlížejí, aby vše šlo ‚správným směrem‘. Vždy ale platilo, že rodina je základ státu a manželství je svazkem mezi mužem a ženou. A jen v takovém plnohodnotném svazku se rodí a vychovávají děti.“

„Filip je nervózní, protože opozice narůstá. Je tu diskusní platforma Stanislava Duška. Mladí komunisté mají iniciativu Restart 2018. Mluví se o tom, že Filip nepřežije podzim, protože se čeká, že výsledek komunálních voleb bude katastrofa. Též se čeká, kdy odstoupí Pavel Kováčik z čela poslaneckého klubu. Nahradit by ho chtěl Leo Luzar, který podporuje Kateřinu Konečnou, která také čeká na svou šanci nahradit Filipa. Proti vládě ale nebude asi hlasovat nikdo, ani Zdeněk Ondráček. Přijde masáž a nikdo si nedovolí nezvednout ruku pro Babišovu vládu. Ale po komunálních volbách bude asi opět veselo,“ řekl redakci zdroj.

Psali jsme: Pocheho jsme odstavili, Malá proti nám nikdy nešla... Víme, co se právě teď děje za zavřenými dveřmi jednání komunistů Luzar (KSČM): „Využívání nebo zneužívání“ občanské společnosti k prosazování politických cílů „Naši vojáci mají jít na Rusko?!“ Babišova vláda možná jde do kelu, Filipovi se bouří KSČM Jedna hrůza větší než druhá, promluvila Miroslava Němcová o vládě. Důvěra prý stojí na estébáckých dohodách Babiš- Filip

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík