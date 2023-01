„Flašinet.“ „Kolovrátek.“ Babiš a Pavel na sebe právě vytáhli všechno

reklama

„Teď už dobře. U mě většinou takováhle viróza trvá dva dny, dostal jsem antibiotika,“ řekl ke svému zdravotnímu stavu Petr Pavel. První termín debaty Novinek.cz se totiž posouval právě kvůli jeho nemoci. „Jsem v pořádku, už se těším na pátek, že to budeme mít za sebou,“ poznamenal Babiš ke svému zdraví.

Moderátor Kořen nejprve zacílil na Babiše a zeptal se jej na chyby v kampani. „Nevím, co máte na mysli,“ řekl Babiš. „Vnímám vyjádření paní Zlámalové, že jsou mým největším nepřítelem média,“ sdělil Babiš. „Zneužili mého syna ve sněmovních volbách v roce 2021. Čekám nyní útok na moje manželství,“ řekl také Babiš, že ohledně KGB se už spekulace potvrdily a nějaké informace se objevily.

„Dělám maximum, abych vyhrál. Pan Pavel je vládní kandidát, já jsem kandidát těch třech milionů lidí, kteří sice mají nějaké zastoupení ve Sněmovně, ale milion lidí nemá zastoupení. A pokud bych se stal prezidentem, tak jsem ten, který může s panem Fialou propojovat dva tábory, o kterých i pan Pavel hovoří jako o jiném světě i jako jiní lidé. My tady máme jeden svět,“ poznamenal Babiš.

Následně se měl Babiš vyjádřit ke svému nedělnímu výroku ohledně článku 5, kdy řekl, že by nepomohl spojencům v případě napadení, následně svůj výrok dementoval. „My si plníme závazky NATO. Pan redaktor České televize tady straší lidi a říká, že Rusko napadne členský stát NATO,“ sdělil Babiš, který byl podle svých slov překvapen z pondělních slov prezidenta Miloše Zemana, který se jej nezastal. Uznal, že jeho výrok o nevyslání vojenské podpory spojencům byl chybou.

„Podívejte se na agresivitu voličů pana Pavla, jak nás urážejí. Naši voliči nešli na žádný mítink pana Pavla,“ vymezil se následně Babiš vůči agresivitě na mítincích. Tvrdí, že vede pozitivní kampaň. „Ta agresivita na mítincích, když byly komunální volby, kdy jsem odkázal na článek Právo. A když jsme přijeli do Tábora, tak jsem to řekl špatně,“ vymezil se poté Babiš vůči tomu, že mu je připomínán výrok ohledně fašistů a nacistů.

Použití Saturnina

Následně již reagoval Pavel. „Vždy, když poslouchám pana poslance, tak si vzpomenu na pana Jirotku a jeho Saturnina. Je potřeba uvádět románové příběhy pana poslance na pravou míru. Agresivitu ve společnosti dlouhodobě vyvolával Andrej Babiš. Tím, jak se vyjadřoval, jak označoval své politické oponenty. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Vítr zasel, dlouho ho úspěšně zasel a nyní, když sklízí bouři, tak je zaskočen,“ sdělil Pavel a odmítl se omluvit za to, že tituloval Babiše v minulosti jako chaotika a lháře. Podle svých slov se drží faktů. „Nepovažuji to za podpásový útok,“ sdělil. „Vy jste lhal o všem. O vaší historii, o vašem životopisu,“ zmínil pak následně Babiš vůči Pavlovi.

Řeč poté byla o setkání Pavla s náčelníkem generálního ruského štábu Gerasimova, v minulosti. „Pan Pavel jednal s tím řezníkem Gerasimovem, co zabíjí lidi na Ukrajině. V březnu 2017. Nevím, co jste tam dojednal. Moc jste nebyl úspěšný, když jste se bavili s Gerasimovem, jak dělají ty provokace. A pak v září 2017 ruská armáda děsila Pobaltí. Nic jste nevyjednal, protože ruské manévry následovaly,“ sdělil Babiš Pavlovi, ten se bránil, že se stačí podívat do zápisů NATO z daného období. „Vy jste tam nebyl, tak bych to nehodnotil, být vámi,“ sdělil Babišovi a odmítl jeho rétoriku.

„Nikdy jsem neřekl, že můj protikandidát je válečný štváč,“ odmítl následně Babiš. „Vy jste jenom řekl, že zavedu tuto zemi do války,“ reagoval Pavel. „Hlavní mluvčí pana Pavla – Černochová chce stále válčit. Pan Pavel stále mluví o válce, a nic jiného neumí. Můj billboard byl o míru. Byly plánované do neděle, nikde nejsou. Pan Pavel také říká, že trvalý mír je iluze a s tím já nesouhlasím. Pan Pavel pomlouvá naši armádu,“ sdělil Babiš. „Mnohokrát jsem řekl, že chaotik jste vy, ne armáda,“ zareagoval Pavel. „Česká televize straší lidi třetí světovou válkou,“ dodal ještě Babiš, Pavel se v tu dobu usmíval a mlčel. Babiš se následně dostal do křížku s moderátorem, obvinil jej, že média si vybrala svého kandidáta. „Vy mě napadáte,“ řekl Kořenovi Babiš. „Nikdy jsem nevystupoval proti vládě,“ zdůraznil pak Babiš v otázce válečného tématu, který však dlouhodobě vládu kritizuje.

„Je to manipulativní, účelová otázka,“ zareagoval pak Babiš na otázku moderátora Kořena, jak by zajistil mír a jak by hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Nikdy jsem nemluvil o tom, že by někdo z nás měl jednat s Putinem. Nejdřív bych šel za Zelenským, pak svolám V4, pak mluvím s Macronem, se Scholzem, s Erdoganem. A Macron mluví s Bidenem. A potom by se řeklo, jak by se postupovalo. Mám ty kontakty a zkusil bych to,“ sdělil Babiš. Pavel kroutil hlavou a odmítl, že by Babiš nebyl na ruské ambasádě. „Vy popřete nos mezi očima,“ sdělil Pavel, když Babiš odmítal, že nikdy na ruské ambásadě nebyl. Podle Pavla existuje fotografie.

„Nikdy jsem neříkal, že budu mluvit s Putinem,“ vymezil se proti Pavlovi Babiš. „A vy budete dělat mírovou konferenci bez Ruska?“ opáčil Pavel, došlo k přestřelce, kdy Babiš žádal, aby Pavla požádala, aby nemluvil, když mluví on. Moderátorka však uvedla, že jde o diskusi. „Pojďme konverzovat,“ vyzval Pavel Babiše, neúspěšně. „Vy jste jako flašinet. Zatočí se kličkou a jede stále stejná písnička,“ řekl následně Pavel. „A vy jste jako kolovrátek. Opakujete, co vás naučili,“ sdělil Babiš na oplátku Pavlovi.

Řeč přišla i na rok 1938. „Z dnešního pohledu ano, měli jsme se bránit. Měli jsme připravenou obranu. A je samozřejmě pravda, že pro náš národ je to velká trauma. Byla to zrada našich spojenců. Určitě by to přineslo oběti. Ale myslím si, že kdybychom se bránili, tak by přišli na pomoc Poláci, naši spojenci. 1938, obrovská zrada, naše diplomacie nepřesvědčila Velkou Británii,“ sdělil Babiš. To, že jsme se v roce 1938 měli bránit, s tím souhlasil Pavel. „To, že to nazývá Babiš zrada, velmoci se zachovaly pragmaticky, jak by se zachoval asi Andrej Babiš vůči spojencům,“ sdělil Pavel. „Vy jste fakt zoufalej, pane Pavle,“ zareagoval jen Babiš.

Kde jsou lidi? ptal se Babiš

„32 minut tady hovoříte o válce! A kde jsou lidi? Pan Pavel se nabifloval ty ekonomické věci, a protože tomu nerozumí, tak se bavíme o válce,“ zmínil následně Babiš, když se mu nelíbilo téma, o kterém se hovořilo.

K zachování Senátu se Pavel vyjádřil jasně, že by se měl zachovat. „Ano, my ho máme,“ začal zase zeširoka odpovídat Babiš, moderátoři jej přerušili, aby odpovídal na otázku. Přišlo i na jmenování nového předsedy Ústavního soudu. „Pokud by jej jmenoval ještě prezident Miloš Zeman, považoval bych to za vykradení pravomocí prezidenta, podal bych podnět k Nejvyššímu správnímu soudu,“ sdělil Pavel, Babiš souhlasil.

„Jmenoval byste premiérem Tomia Okamuru, pokud by byl vítězem voleb?“ „Tak to si neumím představit, že by uspěli. Pan Pavel se vyjádřil, že by to neudělal. Podle mě se to nemůže stát,“ sdělil nejprve Babiš, Pavel pak hovořil o tom, že pro něj by bylo prioritou, že by jmenoval premiérem člověka, který by dokázal získat většinu v Parlamentu. „Nedovedu si představit, že by takovou silou mohlo být SPD,“ řekl Pavel.

Milost Janě Nečasové považuje Pavel za výsměch spravedlnosti a výsměch lidem. „Já bych určitě věřil naší justici, která po šesti let teroru politického trestního stíhání... Já bych žádné milosti moc nedával, protože věřím naší justici,“ podotkl Babiš.

Pavel se následně vymezil proti Andreji Babišovi a jeho slibům před volbami. Podle něj nelze vše splnit, neboť k tomu nemá pravomoci. „Lidi od pana Pavla nečekají vůbec nic. Pan Pavel je kandidát této asociální vlády, plní celý život příkazy,“ oba moderátoři však Babiše přerušili, že otázka zněla jinak. Zněla tak, jak by plnil své sliby. „Vystupoval bych proti asociálním návrhům. Hovořil bych s panem premiérem,“ sdělil Babiš, moderátora následně osočil, že se ptá jako Řezníček v České televizi v nedělní debatě. Moderátor však dále trval na otázce, zda Babiš si neplete kampaň na prezidenta s kampaní na premiéra. Vysvětloval mu, že mnoho věcí, které slibuje, opravdu splnit nemůže. „Vy taky kandidujete na prezidenta, že děláte projev v prospěch pana Pavla?“ zeptal se Babiš. To moderátor Kořen odmítl. „Pan Fiala je politolog, ten to neřídí. Řídí to Stanjura, ten pořád říká, že nemáme peníze,“ reagoval Babiš.

„Pan Andrej Babiš je takový mistr ekonom jako Vladimir Putin mistr strategie,“ řekl následně Pavel, že Babiš zkrátka neříká, kde na všechny sliby vezme. Babiš se následně rozhorlil a skočil Pavlovi do řeči. „ČEZ se topí v zisku,“ sdělil Babiš a snažil se argumentovat, kde by peníze získal. Pavel by chtěl s lidmi jako prezident komunikovat, aby věděl, jak na ně dopadají vládní opatření. Zároveň by s odborníky také hledal řešení. „A aby vláda postupovala rychleji,“ sdělil Pavel.

V závěru mohli oba kandidáti klást otázku jeden druhému. Pavel se zeptal, zda se Babiš omluví válečným veteránům, které urazil, stejně jako vojáky. „Nemyslím si, že bych je urazil,“ sdělil Babiš a opět vyzdvihl, jak spolupracoval v době covidové s armádou. Pavel byl podle jeho slov v době covidové v důchodu. „Vy jste u toho vůbec nebyl. Já jsem u toho nebyl,“ sdělil Babiš.

Babiš se následně Pavla zeptal na výši odchodu do důchodu. „Vaše otázka je návodná tak, aby to vypadalo, že je asociál,“ rozhovořil se o důchodech Pavel. „Postupné navyšování věku do důchodu neznamená, že to nastane hned příští rok. Nárůst je postupný, je to tak ve všech zemích,“ zmínil veškeré aspekty navýšení věku odchodu do důchodu Pavel. „Vy nemáte rád důchodce,“ reagoval pak ještě Babiš. „Já jsem sám důchodce, bych neměl rád sám sebe,“ dodal Pavel.

Další otázka ze strany Pavla směřovala k tomu, zda se Babiš neomluví diplomatům, když za něj museli řešit jeho slova ohledně nepomoci spojencům. K omluvě nevidí důvod, podle svých slov si to vyřešil na nejvyšší úrovni. „Vy nejste můj soupeř, můj soupeř jsou média. Vidíme to i dneska,“ rozhorlil se Babiš.

„Pomáhat lidem, to je můj program. Usilovat o mír. Nesouhlasím s panem Pavlem, že bychom si měli snížit komfort života. Vy rozhodnete o tom, kdo bude pracovat pro lidi, to jsem já, a kdo bude pracovat pro vládu, to je pan Pavel. Pokud bude na Hradě pan Pavel, zavedou daně,“ sdělil Babiš mimo jiné v závěrečném slově.

„V prvním kole prezidentské volby jste mohli vidět diskuse. V tom druhém vidíte sérii lží. To je svět Andreje Babiše. Hovoří o asociální vládě. Bez spolupráce s vládou se však vaše problémy řešit nedají. Proto, jestli chcete svět, ve kterém platí hodnoty, jako je čest, pravda, spolupráce, tak volte mě, nikoliv Andreje Babiše. Budu vám sloužit jako prezident,“ sdělil Pavel na závěr.

