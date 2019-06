„Hajzl!“ Kauza Foldyny v Lidicích pokračuje: Nadávky a něco navíc

16.06.2019 18:54

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) se dostal včera do křížku s organizátory pietního aktu v Lidicích, kdy dorazil na motorce uctít památku obětí německého nacismu. „Postoj jednoho z organizátorů, který řekl, květiny můžete položit, ale nepřejeme si, abyste vy, co pokládáte květiny, měli na sobě nápis v azbuce, přijde jako postoj bezpáteřní loutky. Ne, nevěřím, že by náš národ tak hluboko klesl. Je to postoj vystrašené figurky, která bezpáteřně a iniciativně se hrbí s dobou,“ uvedl k tomu Foldyna. Do diskuse se následně zapojil i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, a to na facebookovém profilu novináře Žarka Raptora Jovanoviče.