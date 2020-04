„Hamáček ukazuje svaly, šlápl vedle.“ Hrnčíř z SPD jde po krku také Vojtěchovi, chce jejich hlavy? Jde o tyto nákupy

reklama

Vede se debata, zda je lepší upřednostnit ekonomiku, či zdraví. Kupříkladu Roman Šmucler dává najevo, že už by mělo docházet k rozvolnění restriktivních opatření; klíčem je, podle něj, někam zavřít důchodce a nikam je nepouštět, neboť právě oni jsou nejvíce ohroženou skupinou. Jak byste dál postupoval?

Ochrana životů a zdraví obyvatel je klíčová. To znamená, že dokud nebude k dispozici účinný lék nebo vakcína, nemůžeme si dovolit samovolné šíření koronaviru v populaci. Samozřejmě, že nouzový stav a zastavená ekonomika a veřejný život nemohou trvat donekonečna. Pokud by vláda neignorovala varování a zajistila včas ochranné prostředky pro obyvatele, nemuselo dojít k tak restriktivním opatřením. Naštěstí šikovností našeho národa se podařilo v domácím prostředí nedostatek roušek a respirátorů poměrně rychle nahradit.

Nepochybně, při dodržování hygienických opatření, je možné postupné otevírání prodejen a restaurací. Pokud bude i nadále příznivá prognóza, mohly by se v květnu otevřít i školy, neb koronavirus se mezi dětmi a mládeží prakticky nerozšířil. Anketa Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali? Pro vystoupení 96% Proti vystoupení 1% Nevím, jak bych hlasoval 1% Vůbec bych k takovému referendu nešel/nešla 2% hlasovalo: 2311 lidí

K obratu možná opravdu dojde. Epidemiolog Roman Prymula o víkendu otočil a domnívá se, že nejlepší by bylo populaci v této fázi promořit a že k tomu nakonec nevyhnutelně musí dojít. Zpochybnil důvěryhodnost dat z Číny a uvedl, že kdyby byl na obzoru v horizontu měsíců lék, bylo by lepší držet tvrdá opatření, ale jinak je prý lepší nastartovat ekonomiku a populaci cíleně promořit. Souhlasíte? A je namístě Prymulovi vyčítat změnu názoru uprostřed boje?

Jak už jsem řekl, dokud nebude k dispozici účinný lék nebo vakcína, nemůžeme si dovolit samovolné šíření koronaviru v populaci.

Ve vládě vzniká pnutí mezi ministrem vnitra Janem Hamáčkem, který by chtěl lidem dávat až 10tisícové pokuty za neplnění omezení, létal vrtulníkem nad Karlštejnem a hlídá, zda se lidé zbytečně nescházejí. Oproti tomu vidíme liberálnější postup premiéra Andreje Babiše, ale už i profesora Romana Prymuly, kteří říkají, že by se věci pomalu měly začít uvádět do normálu. Který přístup je podle vás rozumnější?

V době, kdy pochopitelně dochází k postupnému uvolňování restrikcí (bez roušek v přírodě a při sportu), je zavádění drakonických pokut naprosto nesmyslné. Představa, že má každý pachatel přestupku v kapse 10.000 Kč, je naprosto mimo realitu. Uložení takto vysoké pokuty by nepochybně vedlo ke správnímu řízení, což je standardní postup již nyní. Vůbec nechápu, co tím pan Hamáček sleduje.

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M. SPD

předseda SPD JmK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nebude to nakonec tak, že v té snaze po omezování Hamáček zůstane osamocen? Může Babiš hrou na „hodného strýčka“ u voličů opět získat?

Jan Hamáček tímto „ukazováním svalů“ prostě šlápnul vedle.

Zdravotnický materiál nakupují v Číně dvě ministerstva – vnitro a zdravotnictví. Seznam zjistil, že Vojtěchův resort za materiál platí mnohem více peněz, u totožných medicínských masek jde prý až o dvojnásobnou částku. Co na to říci?

Buď se jedná o hanebnou neschopnost, nebo kriminální čin. V každém případě bude nutné vyvodit osobní a hmotnou odpovědnost kompetentních osob. Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 9870 lidí

Je podle vás v pořádku, že nákupy řeší dvě ministerstva naráz? Lze to omluvit výjimečnou situací, v níž se nacházíme?

Je to naprosto nesmyslné. Systém státních hmotných rezerv naprosto selhal, protože vláda neustále ignorovala požadavky pro krizové zásoby a soustavně snižovala rozpočet Správy státních hmotných rezerv. Výsledkem je, že máme krizové zásoby třeba potravin a zdravotnického materiálu řádově na desítky hodin, nikoliv v potřebném rozsahu dnů a týdnů.

Ministryně financí Alena Schillerová po vlně stížností vyhlásila, že vláda živnostníkům jednorázově dá 25 tisíc a zmírnila kritéria pro získání této pomoci. Jde o známku toho, že kabinet k ekonomickým otázkám přistupuje chaoticky, nebo to lze omluvit tím, že se změny dějí za pochodu a v obtížně předvídatelné situaci?

Jak už jsem řekl, současná vláda absolutně kašlala na jakékoliv rezervy. To se málo ví, ale utratila naprosto vše, včetně zůstatku z privatizace, rezerv státních podniků a dokonce i přebytky důchodového účtu. V případě krize je to pak jako náraz do zdi, a namísto krizového řízení vidíme chaos v přímém přenosu. Nijak mě to netěší a mrzí mě to, i když patřím k opozičnímu hnutí.

Opoziční strany chtěly plošně živnostníkům přidat 30 tisíc korun jako pomoc v krizové situaci, co na tento nápad říkáte? Jak byste živnostníkům pomohl vy?

My jsme navrhli ještě vyšší kompenzace až 40 tisíc pro ty živnostníky, kteří museli uzavřít své živnosti ze dne na den. Tito živnostníci jsou ohroženi nejvíce a nemohou si nijak přivydělávat.

Pokud se podíváme na otázku kompenzací – mělo by se k nim přistoupit, nebo je to jen opoziční rétorika? Ministryně Schillerová tvrdí, že by šlo o biliony a ohrozilo by to fungování státu.

Kompenzace třeba ušlého zisku apod. by skutečně mohly vést k bankrotu státu. Ovšem navrhované kompenzace projednávané ve Sněmovně, ty jsou pro nově schválený krizový státní rozpočet přijatelné.

A co by měl stát v příštích měsících udělat pro ty, kteří vlivem pandemie a s ní souvisejících omezení přijdou o práci?

Velmi mě mrzí, že vláda nebyla schopna přijmout opatření typu kurzarbeit a další do konce března, tedy včas. Zabránilo by se tak stovce tisíc výpovědí, které dostali zaměstnanci postižených podniků. Bude teď třeba vydat nezměrné úsilí, aby se minimalizovaly napáchané hospodářské škody.

Pojďme nyní k EU. Itálie se vlivem koronavirové pandemie řítí do obrovských ekonomických problémů. Země opět plánuje hlubší zadlužení, aby dokázala krizi přežít. Očekáváte, že to za Itálii jako vždy zaplatí Německo a další bohatší země? Hrozí zhroucení italské ekonomiky? I Španělsko a Francie jdou dolů, nezřítí se eurozóna? Pokud se státy s eurem ocitnou v problémech, měli bychom jim poskytnout finanční pomoc?

Ekonomická krize vyvolaná pandemií koronaviru postihne celý svět, Německo nevyjímaje. Proto bude tato záchrana dost obtížná. Zhroucení ekonomik Itálie a Španělska je dost reálné. Dojde nepochybně ke znehodnocení úspor občanů eurozóny a ke snížení jejich kupní síly. Plakat budeme i my, vzhledem k silnému hospodářskému propojení s eurozónou. S vlastní měnou máme ovšem větší šanci se rychleji z potíží dostat.

Objevily se také názory, že naše měna je slabá a euro by se nám v krizi hodilo. Sdílíte tento názor?

Naopak, vlastní měna bude spíše výhodou, pokud ČNB dobře využije svých zákonných nástrojů k udržení peněz v české ekonomice a zabrání jejich nadměrnému odlivu ze země. V této souvislosti mě velmi mrzí, že vláda ANO a ČSSD minulý týden zamítla návrh SPD, kterého jsem autorem, na zdanění dividend, které nadnárodní korporace vyvádějí svým vlastníkům z tuzemska do zahraničí. Mizí tak každoročně na 300 miliard korun do kapes nadnárodních korporací. Podotýkám, že čeští vlastníci firem tuto výjimku nemají a daň ve výši 15 % musí platit.

