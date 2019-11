„Havloid, pravdoláskař, sluníčkář? Říkají neúspěšní lidé!“ Vztek po Moravcovi: I z důležitých míst. Silné výzvy

Včerejší pořad Fokus Václava Moravce na ČT vyvolal na sociálních médiích ohlasy. Především právě svou skladbou hostů. Zúčastnili se: prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, předsedkyně Učené společnosti Blanka Říhová a přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK Marek Vácha. Několik komentátorů si všimlo, že názory se mezi pozvanými ani moderátorem příliš nelišily. (Podrobný zápis pořadu ZDE)

Pavel Rychetský mluvil například o frustraci ze situace ve společnosti za posledních třicet let. Uvedl, že ve společnosti se mlčí o některých problémech a začal se šířit strach z budoucnosti. A pak si přisadil, že se zde šíří i „strach z uprchlíků, které tady nemáme, a strach z islámu, který tady nemáme“. Ze společnosti se dle předsedy Ústavního soudu vytratila solidarita a humanismus. Doplnil též, že je zklamán, že česká společnost není ochotna přijmout „jakoukoli lidskou bytost, která utíká před terorem a násilím“. Poukázal přitom, že se tak děje zrovna u nás, když po roce 1968 přijímali na Západě mnoho našich uprchlíků.

Na konci pak zazněl dotaz na Václava Havla. A Rychetský prohlásil: „Najednou se používá termín havloid, pravdoláskař, sluníčkář jako nadávka, pejorativní termín. Lepšolidé, myslím, nebo co. A hledat ty příčiny asi není jednoduché. Nepochybné je, že jednou z těch příčin je už zmíněná existence virtuálních sociálních sítí, které dávají anonymní prostor lidem, kteří jsou nějakou formou zakomplexovaní, méněcenní nebo jenom neúspěšní a někde si potřebují najít toho, kdo to zavinil, kdo jim to způsobil; a je pak velmi lehké někoho označit a Václav Havel je symbolem toho, co se tady odehrálo před třiceti lety. Tak pak se to docela hodí tam hledat toho viníka toho mého osudu. Je to hrozné, protože vlastně není obrany proti těm sociálním sítím. Všimněte si, my jsme žili v době, kdy jediná média byla tištěná nebo audiovizuální. Tam jsme viděli toho člověka, co nám něco vykládal. Dneska to šílené množství informací je na těch sociálních sítích, které jsou vlastně zadarmo. Noviny jsou dost drahé. Prostě je to nejlevnější zdroj informací. A na MIT (prestižní americká univerzita – pozn. red.) byl průzkum, který jednoznačně prokázal, že lež se na sociálních sítích šíří sedmkrát rychleji než pravda. Zadruhé, z toho jsem byl šokovaný, fake news tvoří 75 % obsahu všech sociálních sítí.“

Debatu zhodnotil kupříkladu Vadim Petrov, člen RRTV. „Fokus na ČT – Čaputová, Rychetský a Moravec. Názorově vyvážená debata. Střet různých myšlenek, protikladných názorů, zajímavých úhlů pohledu, aby si divák mohl utvořit vlastní názor... Tedy, to tam není. Debatu by to znepřehlednilo. Lidi by si nemuseli jiné názory správně vyložit. Nositeli těch správných názorů jsou diskutující. Jiné názory se jen citují, pro jistotu s despektem a ironií. Jak říká předseda její rady, ČT má vychovávat. Tak to dělá. Jako ta předlistopadová televize. Je to v genech,“ poznamenal sarkasticky.

„Příčinou problému je prý samotná existence sociálních sítí! Jako kdyby zde byla jaksi plošně (jak manipuluje Rychetský) zejména anonymní kritika...

Václav Moravec má dlouhé a předlouhé roky skoro každou neděli celé 2 hodiny naprosto exkluzivní prostor, aby si zval hosty a upozorňoval na podstatné věci. Mohl bych zde hodinu a více psát na toto téma, jakým tématům se NIKDY NEVĚNOVAL, jaké HOSTY SI NIKDY NEPOZVAL, a hlavně JAKÉ OTÁZKY NIKDY NEPOLOŽIL. Je nepochybné, že tragický stav etiky hlavních redaktorů ČT je podstatnou součástí marasmu, který v této zemi můžeme pozorovat.

Podobnou kritiku bychom mohli vznést vůči významné osobě české justice, panu Rychetskému,“ tvrdí Rusek.

Publicista pak upozorňuje, k jaké došlo proměně u osoby Václava Havla, jehož slovy se ve Fokusu zaklínali: „Vše zaštiťuje osoba a jméno Václava Havla. Měli bychom lépe číst jeho rané dílo, kde mj. právě V. Havel popisuje krizi Západu, která je (byla) symetrická k šedému východu před rokem 1989. Jenže právě jeho rané dílo se nám dnes už nehodí. Tento výborný a ještě autentický V. Havel raný má být zapomenut. Máme znát jen Havla zpracovaného názory a zájmy mj. Georga Sorose, který financoval Chartu77 a s Havlem se mj. v prosinci 1989 osobně sešel, což Soros sám připomíná (viz YT).

Ti mladí lidé přece nemají životní zkušenost, aby uměli a mohli prohlédnout, že před nimi mluví o etice, pravdě dobru a spravedlnosti lidé, kteří se v prvé řadě pevně drží svých pozic v mocenské hierarchii, ale nejen to, v řadě prokazatelných případů stojí přesně na opačně straně, než o které tak věrohodně mluví. Oni, samozvaní mluvčí lásky, etiky, dobra a spravedlnosti.

Co s tím? Když, řečeno s Karlem Krylem obrazně, vrah o morálce káže? Dokud se jasně nepopíše faleš a pokrytectví pozdního Havla (cca od února 1990), tak není možná dobrá změna. Dokud je jméno V. Havel přikrývkou toho všeho zla, co Západ a USA zde za poslední desetiletí udělaly silově mocensky špatně, dobrá změna se nekoná. Dokud se my nad tím nepozastavíme.“

Asi nejtvrději se do Václava Moravce, který debatu moderoval, pustil komentátor TV Prima Tomáš Vyoral. „Na rozjezd nám vyvážený Václav pustí moudra Halíka a Havla. A vyvážení hosté: Zuzana Čaputová a Pavel Rychetský. Ti vědí o pravdě a lásce (k cenzuře) pravda stejně jako Moravec. A někdo řeší tvl. Xavera? Václav Moravec, který má podobně skoro podobně pořadů jako Jaromír Soukup, jenž si je ale platí sám, je Rudé právo 2019,“ mínil komentátor.

A Moravec dostal od Vyorala ještě jednou: „Nezlobte se na mě, ale Moravec je pseudomoderátorská špína, stoka světové úrovně. Veřejnoprávní moderátor hodnotí účelovou DEMAGOGII Rychetského jako pravdu a vtipkuje, že za ni bude pokárán prezidentem,“ tvrdí.

Důvodem má být tento citát z pořadu Fokus:

Rychetský: „Jsem hluboce zklamán z toho absolutního odporu přijmout k nám do naší země jakoukoliv lidskou bytost, která utíká před terorem, před násilím za situace, kdy nám po tom roce 1968, když od nás lidé utíkali za minulého režimu, tak byla otevřená náruč ve většině evropských zemí naší civilizace.“

Moravec: „Jste si vědom toho, že teď za tuto pravdomluvnost budete pokárán? Nebudu říkat kým, že se máte víc věnovat ústavnímu soudu, než vstupovat do veřejného prostoru a do politiky.“

