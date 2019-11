Šíří se tu strach z uprchlíků, které tu nemáme. A z islámu, který tu nemáme. Pavel Rychetský se rozčiloval v ČT. Pak se přidala Čaputová

V úterním vysílání pořadu Fokus Václava Moravce na ČT24 přišli na téma Boj za pravdu do Betlémské kaple pohovořit prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, předsedkyně Učené společnosti Blanka Říhová a přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK Marek Vácha. V diskuzi se řešil především stav české společnosti po roce 1989. A došlo na hutná slova. Rychetský poukázal na uprchlíky, které přijímal Západ po sovětské okupaci v 68 a pokáral národ, že nejsme ochotni přijmout „jakoukoli lidskou bytost, která utíká před terorem a násilím“. Vácha posléze pochválil současné studenty za to, že „tvoří dějiny“, když stávkují za klima a jsou „globálními občany“. Dodává též, že jeho generace musí nejprve „vymřít“. V závěru se zmínil i odkaz Václava Havla, přičemž padaly výrazy jako „lepšolidé, sluníčkáři či havloid“, což Rychetského rozpálilo pořádně do běla a spustil.

Anketa Je Václav Moravec vyvážený ve skladbě hostů, které zve do svých pořadů? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9318 lidí

Rychetský doplnil, že ke spravedlnosti patří pravda zcela neoddělitelně. Podotkl, že zákon často i pracuje s nepravdou, jako příklad uvedl lhůtu u některých písemností, po které se automaticky pokládají za doručené. Právo nám prý přináší určitou rovnost, a to i přesto, že si rovni nikdy nejsme, ať s ohledem na věk či třeba materiální zabezpečení.

Mluvil i o frustraci ze situace ve společnosti za posledních třicet let. Uvedl, že ve společnosti se mlčí o některých problémech a začal se šířit strach z budoucnosti. A pak si přisadil, že se zde šíří i „strach z uprchlíků, které tady nemáme, a strach z islámu, který tady nemáme“. Ze společnosti se dle předsedy Ústavního soudu vytratila solidarita a humanismus. Doplnil též, že je zklamán, že česká společnost není ochotna přijmout „jakoukoli lidskou bytost, která utíká před terorem a násilím“. Poukázal přitom, že se tak děje zrovna u nás, když po roce 1968 přijímali na Západě mnoho našich uprchlíků.

FOTO: Repro ČT24. Diskuse v Betlémské kapli.

A to nenechalo chladným moderátora Václava Moravce. „Jste si vědom, že za tato slova budete pokárán, že se máte věnovat své instituci?“ naznačil. Z jakých kruhů Rychetského bude čekat pokárání, pak již moderátor nespecifikoval, zcela jistě však narážel na slova prezidenta Miloše Zemana z kraje října, kdy v rozhovoru pro Frekvenci 1 prezident Rychetskému vzkázal, aby „se nepletl do politiky a věnoval se Ústavnímu soudu”.

„Pavel Rychetský se v poslední době plete do politiky, aniž by k tomu byl kompetentní, a na druhé straně zanedbává práci pro Ústavní soud, což mohu doložit tím, že v ÚS leží už tři roky ústavní stížnost prezidenta republiky a dosud není vyřízena,” řekl na počátku října Zeman.

Hovořilo se i o současné situaci na Slovensku. Tam je problémem korupce a celková frustrace země. Velmi vysoká je prý otázka spravedlnosti právního státu a nenaplnění reforem, jež měly za cíl, aby kromě jistoty byla nabídnuta i lidská důstojnost.

Fotogalerie: - Čaputová na Národní třídě

Čaputová mínila, že po transformaci se některým lidem dokonce životní úroveň mohla i zhoršit či se zlepšila jen nepatrně. „Lidé nemají vždy kapacitu a zájem zjišťovat pravdu,“ postěžovala si, že poté má prostor i extremismus. Chybějící ochota dohledat se pravdy však dle slovenské prezidentky působí ve velké míře i na Západě.

„Historie byla něčím, co si upravovala společnost podle svých představ,“ pokračoval v diskusi Rychetský a zamířil k sovětské okupaci roku 1968, kdy měl v následných měsících národ za existenčních pohrůžek postupně prokazovat před funkcionáři, že o žádnou okupaci nešlo. Situace tehdy byla absurdní právě v tom, že i všichni tito funkcionáři moc dobře věděli, že to byla okupace skutečně.

A zamířil i ke slovům místopředsedy komunistů Stanislava Grospiče o tom, že lidé, kteří přišli během invaze o život, „byli vesměs obětmi dopravních nehod“. „Já myslím, že takový člověk je buď totální hlupák nebo totální gauner,“ vypěnil Rychetský.

Psali jsme: Grospičova slova o okupaci jako roznětka ve studiu ČT: Filip a Stanjura se brutálně pohádali. Vyústilo to k ráně Zemanovi

Fotogalerie: - Výročí srpnové okupace

Došlo i na to, co si lidé myslí, že bylo za minulého režimu lepší. Čaputová souhlasila s výrokem, že se dříve tolik nespěchalo a byla tehdy mnohem méně uspěchanější doba, to je však podle prezidentky navázáno na to, že tehdy nebylo tolik možností, jak se uplatnit.

A pak si uzurpoval slovo Rychetský a vyplísnil dnešní bytovou politiku. „Stát nemá špatnou bytovou politiku, on nemá žádnou,“ burácel. Člověk dnes podle něj nemá šanci dosáhnout na vlastní bydlení a zvýhodněni jsou bohatí. Právě to může přinášet velká rizika i do budoucnosti.

Čaputová zhodnotila, že podobná situace je i na Slovensku a v návaznosti na tento problém se přiživuje i radikalizace společnosti.

Fotogalerie: - Podvečer 17. listopadu

Předsedkyně Učené společnosti Blanka Říhová uvedla, že problém s pravdou je i ve vědecké sféře. Mluvila o tom, že i vědci jsou lidé a někteří tak občas nečestně upravují své výsledky, aby potvrdili svá tvrzení. Připomněla ale, že u nás je vědecká obec velmi malá a brzy se tak roznese, komu se nedá věřit, pokud se k něčemu takovému skloní. Dodala, že vědci nedělají nic jiného než jen pokusy a omyly.

Svá slova k pravdě pronesl i Vácha. Řekl, že není třeba se pravdy bát, a na lež prý člověk nemá právo. Na což Říhová přisadila, že někdy je lež i opodstatněná a milosrdná, jelikož může pomoci těžce nemocnému. S tím ale přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK nesouhlasil. „V nemocnici prosím ne,“ ohradil se Vácha a opodstatňoval to lékařským kodexem.

Pak Česká televize přinesla výzkum spokojenosti. Spokojenější dnes jsou vzdělaní a mladí lidé, naopak starší méně vzdělaní lidé si myslí, že lépe bylo před listopadem 1989.