„Hazard se zdravím. Neškodné? Ne.“ Doktorka o vakcínách na covid

U dětí a mladistvých bez rizika vážného průběhu covidu-19 je podle viroložky Hany Zelené aplikace vakcín „hazardováním se zdravím“. „Benefit rozhodně není takový, aby vyvážil potenciální rizika, která to může do budoucna představovat,“ uvedla v rozhovoru pro Rádio Universum. Klíčové je podle ní diferencovat, zdali daný člověk patří do rizikové skupiny, anebo u něj vakcína nebude mít přínos větší, než jsou rizika možných nežádoucích účinků. „Můžeme se domnívat, že je to neškodné… ale nikdo to nemůže tvrdit s jistotou,“ shrnuje viroložka.

v rozhovoru pro Rádio Universum shrnula, že je třeba vakcíny proti covidu-19 posuzovat z hlediska jejich přínosů a zároveň i rizik plynoucích z možného výskytu nežádoucích účinků na některé jedince. Aplikovat tak vakcínu malým dětem bez rizikových faktorů pro těžký průběh koronavirové infekce nebo dítěti, které už koronavirovou infekci prodělalo, podle ní nedává příliš smysl. Naopak má u takovýchto dětí aplikace vakcíny bez zjevného benefitu přinášet pouze podstoupení rizika možných nežádoucích účinků.



„Já bych si prostě takovému dítěti netroufla vakcínu dát. Navíc tato vakcína před infekcí nechrání. Víme dobře, že i očkovaní můžou tuto infekci dostat, to znamená, že u těchto dětí nevidím vůbec žádný benefit plynoucí z podávání této vakcíny, ale naopak je tím vystavuji nežádoucím účinkům. Výrobce vakcíny sice tvrdí, že nežádoucí účinky jsou nevýznamné, vzácné, a já nevím co, ale i kdyby byly sebenevýznamnější a sebevzácnější, tak přece nebudu dítě těmto nežádoucím účinkům vystavovat, když vím, že mu tím nijak nepomůžu,“ komentuje.



Některé nežádoucí účinky, o nichž informuje i samotný příbalový leták vakcín proti covidu-19, přitom nejsou marginální. „Desítky procent naočkovaných mají nežádoucí účinky, horečky, nějaké únavy, bolesti svalů, bolesti v místě vpichu a podobně, což je považováno za nevýznamné, že to je po očkování normální. Ale mít několik dnů horečku po očkování mi úplně normální nepřipadá,“ upozorňuje na informaci z příbalového letáku.

Dodává, že navíc hrozí i riziko mnohem vážnějších nežádoucích účinků, jako obrna lícního nervu či hodně diskutované záněty srdečního svalu, myokarditidy, perikarditidy.



Viroložka upozorňuje, že se takto vážné nežádoucí účinky objevují podle informace od výrobce mRNA vakcíny Pfizer zhruba v šesti nebo sedmi případech na sto tisíc u věkové skupiny mladých mužů do dvaceti let.



„A musíme si uvědomit i to, že byť myokarditida v akutní fázi může proběhnout relativně lehce, tak když se zeptáte třeba kardiologů, zjistíte, že existuje onemocnění, které se jmenuje dilatační kardiomyopatie, což je onemocnění srdečního svalu, kdy se srdce roztáhne a špatně pumpuje krev, tedy že srdce přestane správně fungovat. A to je prognosticky velmi nepříznivý stav, který se mnohdy může vyřešit až transplantací srdce. A zjistilo se, že u těchto dilatačních kardiomyopatií, u některých lidí, je to způsobeno třeba nějakými genetickými faktory a podobně a zhruba u třetiny lidí tomu předcházela právě myokarditida, zánět srdečního svalu. A tato dilatační kardiomyopatie se rozvine třeba až po letech, nemusí to být hned, ale až po delší době,“ říká s tím, že postižení nemusejí v akutní fázi svůj stav zjistit, jelikož prvotní potíže mohou po pár dnech odeznít a je pak otázkou, zdali se onemocnění nijak neprojeví i v budoucnu.

U mladých mužů, u nichž nehrozí rizikový průběh covidu-19, by tak Zelená vakcinaci nedoporučovala.



„Je možné, že některé děti nebo mladí lidé, kteří byli naočkováni, mohli myokarditidu prodělat, aniž o tom věděli a aniž to bylo diagnostikováno. Možná to u většiny z nich žádné následky do budoucna nezanechá, ale vyloučit se to nedá, protože dilatační kardiomyopatie existuje a u významné části lidí byl spouštěčem právě zánět srdečního svalu,“ podotýká.

„Nejenom že mRNA je u některých osob detekovatelná ještě po několika týdnech, ale navíc se prokázalo, byť třeba v nějakých experimentálních laboratorních podmínkách, že je skutečně možné, aby mRNA vakcína pronikla do buněčného jádra. A dokonce je možné i to, že se do něj, do DNA, v podstatě přepíše. Tedy že to možné je. Ano, proběhlo to pouze v experimentálních laboratorních podmínkách, nebylo to prokázáno na skutečném živém organismu, ale v laboratorních podmínkách na experimentálních buňkách, ale znamená to, že to principiálně možné je, nikoli že to vůbec možné není, jak nám bylo ze začátku tvrzeno. To samozřejmě neznamená, že se něco podobného děje v člověku, který dostane vakcínu, ale nemůže nám nikdo tvrdit, že to principiálně není možné,“ vysvětluje.

Zároveň se podle viroložky prokázalo, že i spike protein, který se začne vytvářet po vakcinaci mRNA vakcínou, je nacházen nejenom v místě aplikace, jak nám bylo původně předkládáno, ale i v různých jiných lidských tkáních.



Nechápe rovněž ignorování ochrany u lidí, kteří nemoc prodělali: „My vakcinací napodobujeme infekci, a to naprosto nedokonalým způsobem, ale nějakým způsobem ji napodobujeme. Ale když tuto infekci někdo prodělal, byť není úplně účelné ji prodělávat záměrně, a zotavil se z ní, uzdravil se, je to minimálně stejně účinné, jako kdyby dostal dávku vakcíny. A přitom se to vůbec nebere v úvahu, absolutně se to bagatelizuje, pomíjí, ignoruje a vůbec se nebere v úvahu, jestli už je daný člověk imunní v důsledku prodělání infekce, nebo ne.“



Očkování však Zelená doporučuje lidem, kteří nemoc neprodělali a patří do rizikové kategorie. Pro takovouto skupinu lidí podle ní benefity z aplikace vakcíny proti covidu-19 převažují.

