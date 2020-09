Hejtman Běhounek: Dřív se chlapi domluvili, a slovo se drželo. Všechno zhrublo

reklama

Běhounek sedí v hejtmanském křesle již od roku 2008, o post se bude znovu ucházet i letos jako lídr na kandidátce sociálních demokratů. Kandidovat však bude jako nestraník. „Chci vyhrát a pokračovat v tom, co se nám tady na Vysočině podařilo,“ poznamenal Běhounek s tím, že mezi programové priority patří sociální věci, zdravotnictví, silnice, školství, péče o zemědělce, přírodu, krajinu a lesy.

„Dokončit chceme také dálnici D1. Podle mého soudu tady nejde vymyslet nic dramaticky nového. Že chce někdo léčit Vysočinu, tak my jsme ji už léčili, pokud ji chce někdo probudit, my jsme ji už dávno rozhýbali. Moji soupeři vytahují marginálie, na kterých chtějí postavit svoji předvolební taktiku. No prosím, já ji můžu postavit na jedné věci: že jsme tady dvanáct let zodpovědně makali a že je to na tom kraji vidět,“ poznamenal Běhounek.

Své pak řekl k aktuální politické scéně a k tomu, jak vnímá proměnu politických praktik od dob, kdy české politice dominovali občanští a sociální demokraté až po nástup nových protestních a populistických stran. „Mám zkušenosti už z časů před rokem 1989. A kdybych to měl zhodnotit, je to vždycky sinusoida. Vždycky tady byla silná strana, nejdříve ODS, pak ČSSD, posléze se tady objevilo hnutí ANO. Všechny se postupně staly a stanou standardními politickými stranami, které mají svá pozitiva a negativa. Postihne to všechny včetně třeba Pirátů, každá strana, která se etabluje, si tím projde. Osobně bych pak řekl, že se za ty roky, a především v poslední době, kdy se tady zlepšila ekonomická situace, situace vyvinula tak, že musíte mít skoro na všechno smlouvu, která se pak ale nedodržuje. Dřív se chlapi domluvili, a slovo se drželo. Druhá věc je, že je to celé o dost hrubší. Těch útoků, které musí člověk s rozvojem sítí a anonymity snést, je více a více. A protože jsem také poslancem, tak se potkávám mimo jiné s ministry a dalšími lidmi a někdy zůstává rozum stát, co všechno je možné říct nebo slíbit, a pak to popřít,“ poznamenal k tomu Běhounek.

Závěrem pak Běhounek zhodnotil také působení prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě.

„Jinak to bylo v prvním volebním období, kdy byl aktivní, to druhé je limitované jeho zdravotním stavem. Nikomu bych to nepřál, když necítíte nohy, je to velký problém. Nemá polohocit, nedá se to ničím vyléčit, operovat, nic. Pokud s ním ale jako hejtman komunikuju, musím říct, že je na tom pořád mentálně, myšlenkově velmi dobře. Pořád mu to pálí. Pokud jde ale o ty nohy, o jeho fyzickou kondici, už se s tím nedá nic moc dělat. Takže já musím říct, že ač jsme se mnohokrát dohadovali, vždycky jsme všechno vyřešili,“ podotkl.

