„Hladový nemá daleko k tomu, aby vzal do ruky klacek“. Bojoval proti uzávěrám, teď Jakub Olbert přišel s peticí za zákaz vývozu elektřiny

„Hladový nemá daleko k tomu vzít klacky do ruky a jít si pro jídlo do ulice. To je největší nebezpečí,“ varuje před liknavým přístupem české vlády v energetické krizi Jakub Olbert, předseda Hnutí PES, který se stal známým svým odporem proti covidovým uzávěrám. Nyní proto odstartoval petici proti vývozu české elektřiny na německou burzu.

Zmíněnou petici za zákaz vývozu levné elektřiny mimo Českou republiku a řešení energetické krize podepsalo během prvních pěti dnů přes deset tisíc lidí. „Rozhodli jsme se pro petici, protože slýcháme a vídáme na sociálních sítích kritiku tábora nespokojených. Vysoké ceny, zadluženost, lidé přestávají splácet půjčky a hypotéky, ale neslyšíme žádná řešení. Ta jsou přitom stále stejná a vláda Petra Fialy se to snaží bagatelizovat a říká, že to není jednouché. Ale už mnoho odborníků potvrdilo, že to jednouché je,“ sdělil redakci Jakub Olbert, autor petice.

V ní se nachází šest bodů, které je třeba realizovat a má prý ukázat českým garniturám, že v tíživé situaci nejsou jen tisíce lidí, ale týká se čtvrtiny až poloviny obyvatel. Jedním z bodů je ukončení prodeje české elektřiny přes německou burzu. „Z burzy můžeme vystoupit jednoduše, nemáme velké závazky, ani nehrozí sankce. Jde o to, že kdybychom odstoupili od burzy, tak je možné, že Německo by začalo tlačit jiným způsobem - přes plyn, jehož odebíráme hodně. Jde o to, aby vláda Fialy a Fiala našel gule na řešení,“ uvedl. „A to není jednouché, plácnout do stolu. Orbán (Viktor, maďarský premiér, pozn. red.) to dělá velmi dobře, ačkoli ho Evropská unie označuje za extrémistu, on chrání Maďary a Maďarsko a stejně tak by se měl postavit i český premiér Fiala k problémům s elektřinou,“ vyzval Olbert.

Hladový nemá daleko ke klacku

Podotkl také, že vztahy s Německem ohledně ukončení prodeje na burze v Lipsku jsou otázkou diplomacie. „Kdo bude odvážný, zvítězí. Na Orbánovi je to vidět. Nyní tvrdí, že asi z Evropské unie vystoupí, protože jim svazek nic nepřináší, jen bere a má pravdu. Evropská unie začíná zvyšovat tlak na Orbána, protože mnoho let svobody a demokracie vyhnalo do výšek slabé lídry a slabé manažery, kteří sice umějí populisticky mluvit, ale ne jednat. A kdo se z jakéhokoliv státu postaví k věci razantně, většinou vyhrává,“ domnívá se.

Dle Olberta je ve velké krizi potřeba neústupnost. „Je třeba si uvědomit, že hladový nemá daleko k tomu vzít klacky do ruky a jít si pro jídlo do ulice. To je největší nebezpečí, že na podzim může být mnoho lidí, které vyžene do ulice zoufalá situace a donutí je k zoufalým krokům,“ varoval předseda PES. Po projevu českého premiéra ODS navíc nabyl dojmu, že Fiala nemá odvahu říci směrem k Západu: Ne, my se musíme postarat nejdříve sami o sebe. „Jsou ve vztahu - a možná i v osobním vztahu – ke smlouvám Evropské unie a ani jeden z těch představitelů neumí udělat razantnější krok,“ poznamenal.

Ukončení dodávek zbraní Ukrajině

Premiérova prohlášení pak označil za populistické řeči: „Nemůžeme ze dne na den kupovat elektrárny, nyní je třeba zastropovat elektřinu, opustit německou burzu a navázat přímý kontakt s dodavatelem plynu, a to poměrně rychle,“ vyzval Olbert. Na mysli měl dohodu přímo s Ruskou federací. „Ale tam přijde jednoznačná podmínka - skončení dodávek zbraní Ukrajině. S tím souhlasím, jakékoliv zbraně kamkoliv jsou nástroje na zabíjení lidí, a to na jakékoli straně konfliktu. Je třeba smlouva na přímou dodávku plynu, musíme ukončit dodávky zbraní Ukrajině a pomáhat s humanitární pomocí a uprchlíkům,“ sdělil.

Jeho petice má proto vyburcovat reakci vlády a přimět k účasti Parlament. Věří, že petici by mohlo podepsat až půl milionů lidí. „Petic se sto tisíci podpisy tu bylo mnoho, ale když ji podepíše přes půl milionu lidí a více, je to velký argument a vede k jednání s kýmkoliv z vládních stran, senátory a poslanci. Je to jednoduchý text s uceleným návodem, jak přežít tento rok. Rádi bychom, aby se vláda rozhoupala, odhodila obavy a osobní závazky a začala jednat. Kolegové na stejné straně barikády tlačí na demisi, ale my potřebujeme rychle konat. Je nutné, aby národ podepsal petici a řekl, že souhlasí, abychom to protlačili do Senátu a Poslanecké sněmovny, a aby se začalo intenzivně jednat o odstoupení z burzy a o dodávkách plynu,“ uzavřel Jakub Olbert.

