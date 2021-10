„Hned utíkáte do špitálu.“ Výkal na botě TOP 09 se rozmázl. Je zle

Když profesor Vlastimil Válek z TOP 09 mluvil o zdravotnictví na CNN Prima News, řekl, že není možné očekávat všude stejnou kvalitu zdravotnictví. A pokud by to tak mělo být, tak by si lidé museli hodně připlatit. Také se vyslovil pro částečnou spádovost, tedy aby měli pacienti určené, kde by některé zákroky proběhly. S přátelskou protekcí by prý mohly skoncovat pojišťovny a čekání 6 hodin na urgentním příjmu je podle něj ještě pod průměrem. Za jeho slova už se do něj pustil Andrej Babiš a další.

Co Válek vidí jako problém, je zatíženost nemocnic. „Mělo by to být nastavené tak, že většinu věcí řeším ambulantně a do nemocnice jdu až tehdy, když ten problém vyžaduje hospitalizaci. Nemocnice jsou dnes přehlcené,“ pravil. Podle něho se lidé nemohou divit, že čekají dlouhé hodiny, když okamžitě vyhledávají tu nejlepší kvalitu péče ve velkých nemocnicích.

„Buď jde o akutní výkon a je vysoce pravděpodobné, že budete potřebovat hospitalizaci, a proto máme systém urgentních příjmů a ten je u nás velmi hustý. V rychlosti a dostupnosti péče jsme dnes na předních místech ve světě. Problém je, že když vás týden bolí hlava a pak chcete jít na ten urgent, tak soutěžíte s těmi vážně akutně nemocnými,“ osvětlil s tím, že i přes dlouhé čekací doby systém funguje, což se ukázalo při covidu.

Když moderátor namítl, že některé babičky čekají i šest hodin na vyšetření, Válek kontroval, že v Anglii by čekaly 4 dny a že šest hodin není ještě tak strašné. Vysvětlil ovšem, že opět mluví o tom, když dotyčná babička čeká neobjednaná. „Pokud babička čeká šest hodin s prasklým vředem nebo cévní mozkovou příhodou, tak je to průser. Nevěřím, že se ale něco takového stalo,“ doplnil. Pokud případ není akutní, měl prý babičku vyšetřit obvodní lékař nebo jí domluvit přijetí v nemocnici.

Padl i dotaz na rozdíly v kvalitě péče a Válek řekl, že stejně kvalitní po celé zemi není nikde na světě. A pokud by to tak mělo být, náklady by byly extrémní. Opět hovořil o tom, že akutní příjmy jsou přetížené a „ne vždy by měl každý hned utíkat do nemocnice na urgent“.

Řešení problému jsou podle něho dvě. Buď spádovost, tedy že by každý člověk měl přiřazenou svou nemocnici, což fungovalo za komunismu. „Pak je druhá možnost – řekneme, že akutní výkony, plánované operace nebo odeslání od praktika do nemocnice atd. bude zadarmo, a za vše ostatní si zaplatíte,“ otevřel kontroverzní otázku placení mimo pojišťovnu. Doplnil ovšem, že už současný systém podle svých výsledků funguje velice dobře.

„Pořád se bavíme o tom samém. Buď chcete mít skutečně špičkovou medicínu, to pak znamená, že všechny peníze ze státního rozpočtu půjdou na zdravotnictví, protože vy chcete mít všechny prvoligové kluby na úrovni FC Barcelona,“ přirovnal situaci. Prý by to bylo technicky možné, „ale samozřejmě by to nebylo pro všechny,“ doplnil Válek. Jako další možnost uvedl, že se kvalita péče bude lišit podle toho, kolik na ni daný člověk zaplatil. To ovšem znamená selekci a Válek řekl, že mu z toho „vstávají chlupy na hlavě“.

Chtěl by, aby pojišťovny dělaly svou práci, tedy dohlížely na dostupnost péče. „Cokoliv, co pojišťovny nehradí, by měl člověk právo si oficiálně zaplatit. Třeba u zubařů vás to dnes vůbec netrápí. Vezměte si, že vás třeba budou bolet záda a půjdete na opichy a tam vám dají na výběr, jestli chcete ozon. Vy řeknete, že ano, neplatí ho pojišťovna, tak dáte 300 korun atd. Řešením je, že to člověk buď přímo zaplatí, nebo jim můžu nabídnout připojištění. Sice už tím selektuji, ale podmínky jsou pro všechny stejné,“ připustil možnost nadstandardů.

Vyslovil se také pro alespoň částečnou spádovost, při které by bylo určeno, že některé zákroky pro pacienta dělá jedna, zřejmě nejbližší, nemocnice. Ty by měly mít nepřekročitelnou normu kvality dostupnosti a rozsahu. A pokud jde o to, jak odbourat případy nepotismu, kdy lékař vezme na zákrok přednostně svého kamaráda, to by prý mohla odstranit pojišťovna: „Jako kontrolor úhrad za zákroky v nemocnici si nechám vytáhnout záznamy a zjistím, jestli byli všichni doporučení od toho praktika tak, jak by to mělo být.“

Válkova slova ovšem u některých politiků vzbudila pohoršení. Andrej Babiš už se do budoucí vlády pustil: „No to se máme na co těšit, zdravotnictví jen pro bohaté. My chceme, aby bylo naše skvělé zdravotnictví stejně dostupné pro všechny občany ČR. A šest hodin čekání? To je asi nepovedený vtip?“

No to se máme na co těšit, zdravotnictví jen pro bohaté. My chceme, aby bylo naše skvělé zdravotnictví stejně dostupné pro všechny občany ČR. A šest hodin čekání? To je asi nepovedený vtip? https://t.co/uVL04PdnZ2 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 13, 2021

Přidal se také místostarosta Prahy 11 za ANO, Ondřej Prokop. „Ještě nejsou ani u vlády a už to začíná,“ povzdechl si.

Ještě nejsou ani u vlády a už to začíná.



„Zdravotní péče nikdy nemůže být pro všechny stejně kvalitní. Je to jako chodit na fotbal jen na Barcelonu – můžete, ale zaplatíte si to. V rozhovoru pro CNN Prima to řekl V. Válek z TOP 09, adept na ministra zdravotnictví budoucí vlády.“ pic.twitter.com/4fXE6EqOh6 — Ondřej Prokop, zastupitel hl. m. Prahy a Prahy 11 (@oprokop) October 13, 2021

Z Válkových slov nebyl nadšen ani novinář v oblasti IT Jiří Macich. „Profesor Válek buď bude velmi zdravý člověk, nebo se mu dostává prominentní péče. Jinak by nemohl říkat takové kraviny. Kdyby měl přímou osobní zkušenost třeba s Krajskou zdravotní a.s. v Ústeckém kraji, musel by si dát pár facek. A velkých...“ mínil.

Profesor Válek buď bude velmi zdravý člověk, nebo se mu dostává prominentní péče. Jinak by nemohl říkat takové kraviny.



Kdyby měl přímou osobní zkušenost třeba s Krajskou zdravotní a.s. v Ústeckém kraji, musel by si dát pár facek. A velkých...

https://t.co/2JBZHuZ7DF — Jiří Macich ml. (@jirkaxxl) October 13, 2021

Z jeho slov měla obavy i zdravotní sestra Marie Hvozdenská. „Já opravdu doufám, že tato slova nemyslel kandidát na ministra zdravotnictví, pan Válek, vážně. Protože tohle je přesně to, před čím jsme varovali,“ řekla.

Já opravdu doufám, že tato slova nemyslel kandidát na ministra zdravotnictví, pan Válek, vážně. Protože tohle je přesně to, před čím jsme varovali... https://t.co/caw0XL8ynM — Martina (@MartinaHvozden1) October 13, 2021

„Pan Válek žije v jiném světě. Současně s úmyslem diferenciace zdravotnictví spádovost? Není to poprvé, co mu sděluji, děláte si legraci? Jistě nadstandardní výkony vkusné zaplatit. Ale já vlivem spádovosti budu nucena chodit, kam patřím? Lékařka mi málem odepsala malého syna! Bože chraň!“ nemá o plánech Vlastimila Válka valné mínění Alena Pavlasová.

P. Válek žije v jiném světě. Současně s úmyslem diferenciace zdravotnictví spádovost? Není to poprvé, co mu sděluji, děláte si legraci? Jistě nadstan. výkony vkusné zaplatit. Ale já vlivem spádovosti budu nucena chodit, kam patřím? Lékařka mi málem odepsala malého syna! Bože chraň! https://t.co/WJ92eZN7LM — Alena Pavlasová (@AlenaPavlas) October 13, 2021

