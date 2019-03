„Hovno pro Babiše.“ Občané přinesli premiérovi dárek, ten je potěšil slibem

Koalice bude znovu jednat o podobě navýšení rodičovského příspěvku. Rozhodne o ní pak do konce května. Zástupcům nespokojených rodičů to dnes na schůzce slíbil premiér Andrej Babiš (ANO). Snad ho k dalšímu jednání pohnuly i pokálené plínky, kterému mu takřka pod nos přinesli rozezlení otcové a maminky.

Za nejvhodnější považuje to, aby se dávka z 220.000 na 300.000 korun zvedla od ledna všem rodičům s novorozeným potomkem i těm, kteří ji budou zrovna dostávat. O výsledcích schůzky informoval zástupce rodičů Martin Štros. Koaliční strany se před týdnem dohodly, že by vyšší rodičovskou měli od ledna pobírat jen rodiče dětí, které se teprve narodí.

„Tedy dá se říci, že takhle to určitě nezůstane! Minimálně tenhle náš cíl je už skoro splněn!“ uvedl Štros.

Zvýšení rodičovské o 80.000 korun na 300.000 korun Babišova vláda slíbila v programovém prohlášení. Loni koaliční strany debatovaly o tom, že kvůli vyšším výdajům přidání rozdělí. Chtěly dávku zvednout nejdřív o 40.000 korun od letošního pololetí a do konce volebního období pak o zbývajících 40.000. Minulý rok v listopadu koalice ale oznámila, že rodičovskou zvýší všem od roku 2020 o 80.000 korun. Minulý týden se pak dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců.

Podle Štrose premiér uvedl, že za nejvhodnější považuje zvýšení dávky všem, kteří ji budou zrovna dostávat. Koalice ale bude jednat i o dalších variantách, jejichž náklady propočítá. Rozhodne do konce května, jaký návrh zapracuje do návrhu zákona a pošle poslancům. Sněmovna by měla projednávat i poslaneckou novelu, podle níž by rodiče měli mít možnost na dítě vyčerpat celou částku. Nyní se po narození dalšího potomka čerpání zastaví a začíná od začátku u dalšího příspěvku. „Lidé tak nebudou trestáni za to, že si další dítě pořídí příliš brzy,“ dodal Štros.

Několik nespokojených matek dnes ráno přineslo Babišovi do úřadu vlády použité pleny. Chtěly tak protestovat proti plánu kabinetu zvýšit rodičovský příspěvek od příštího roku jen nově narozeným dětem, ne všem. „Za stejnou práci by to byla různá odměna. Je to nespravedlivé a nesolidární,“ řekla ČTK protestující matka Michaela Trtíková Vojtková. Skupinka protestujících měla s sebou transparent s nápisem „Hovno pro Babiše“, do podatelny doručila obálky s použitými plenami.

Rozhodnutí o vyšší rodičovské jen pro nově narozené vyvolalo bouři mezi rodiči malých dětí a tisíce odmítavých reakcí na sociálních sítích. Založila se skupina Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek! Na postupu se ale diskutující neshodli. Vznikla proto už i další skupina s názvem Spravedlivý rodičovský příspěvek bez kompromisu, která prosazuje navýšení dávky všem rodinám.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že na zvednutí dávky všem domácnostem s dětmi do čtyř let by bylo potřeba najít osm z celkových 11 miliard korun. Její resort je ve svém rozpočtu ale ušetřit nedokáže, dodala.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zastánci navýšení rodičovské poukazují na to, že se příjmy rodin po narození potomka hluboko propadnou. Uvádějí, že zatímco ceny rostou, dávka se neupravovala. Někteří ekonomové a odborníci na sociální problematiku ale zas upozorňují na to, že Česko má ve srovnání s cizinou rodičovské volno výrazně delší a má také nízkou zaměstnanost matek. Navýšení částky by nepřispělo k tomu, aby se ženy vracely do práce, míní experti. Podle nich by měl stát podporovat spíš to, aby byly dostupné školky a další služby pro rodiny.

Psali jsme: To je velmi nebezpečné, co padlo z úst Maláčové, varoval ekonom v ČT „Kde na to vezmete?“ zeptali se Maláčové. A ministryně odpověděla Maláčová má problém. Rodiče podepisují tuto petici. A ta raketově narůstá Podle ministryně Maláčové chybí na zvýšení rodičovské všem rodinám osm z jedenácti miliard korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp