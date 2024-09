„Hrajou o čas.“ K vládě se vyjádřili umělci. Jeden z nich tuší „držkopád“

Nejen výsledky voleb, ale hlavně to, co se kolem vlády odehrává v průběhu tohoto týdne, vyvolalo velkou diskusi. Vyjadřují se politici z celé politické scény, diskutují lidé na sociálních sítích… My jsme zamířili zeptat se mezi umělce.

Bude to ve finále držkopád

„Nesourodý, neprofesionální pětikoaliční složenec utrpěl v krajských volbách úder,“ vrací se ještě k výsledkům voleb herec Michal Gulyáš. A pokračuje k tomu, co se odehrává kolem vlády v těchto dnech.

„Pokud bych měl zhodnotit, jestli mám aspoň k někomu v téhle vládě důvěru, tak je to v jisté míře možná ministr dopravy, proto mu byl taky svěřen úkol dotáhnout tu „zbastlenou“ digitalizaci. Jinak je tahle krize strašná komedie, jako by v ní hráli pokrytci pod režií marketingu. Nejodpornější je ta hermafroditní postavička ze „zamini“. Když ji vidím, mám pocit, že nesmí chodit okolo ostrých předmětů, kdyby se píchl špendlíkem, vyteklo by z něho to sádýlko nebo bůhvíjaká tekutina. Ten chce ještě ministrovat a klidně pirátskou kamarilu opustí na člunu a přidá se k flotile těch zoufalců. Na téhle falešné prohře v budoucnu Piráti posílí. Bohužel.“

Jako vzpoura na lodi Bounty…

Vládní události těchto dnů okomentoval i moderátor Slávek Boura. „Jako v mé oblíbené knize Vzpoura na lodi Bounty, jen ti zrádci se zatím nehoupou na ráhnu... ale moře je řádně rozbouřené a teď záleží nejen na kapitánovi (kdo je vlastně kapitán?), nejen na kormidelníkovi (kdo je kormidelník?), ale především na hejnu mlsných žraloků, kteří se už těší na pořádnou dobrotu... a my se z břehu budeme jen dívat, jak se účastníci budou cákat a navzájem se topit... je to ještě legrace?“ přemítá Boura.

Tohle se v lepší společnosti nedělá

K tomu, co se odehrálo ohledně Ivana Bartoše, se vyjádřil i herec Jan Kuželka.

„Je to pro mě absolutní šok. Nikdo to asi nečekal. Je sice pravda, že Bartoš, co se týká digitalizace, těžce vybouchl. A myslím si, že si to měl přiznat, a když na to neměl, tak že to měl vzdát. Ale to, co s ním provedli, jak s ním zacvičili, tak tohle se v lepší společnosti nedělá. Ať je jaký chce. Ale tohle… Mně ho bylo až líto. Já jsem to totiž sledoval, když šel z té vlády a říkal, že se s panem premiérem domluvili, že on bude pokračovat. A že se bude snažit to dát dohromady. Ale za dvě hodiny nato, on mu zavolá, že mu dává padáka, jo? Tak tomu nerozumím,“ kroutí hlavou herec.

K výsledkům voleb do zastupitelstev krajů poznamenal: „Výsledky? Tak to se dalo čekat. Já si myslím, že jsou tam určité strany, které o tom vědí, jak se věci mají. Ale pan premiér se pořád plácá po ramenou, jak je výbornej, jak je to všechno výborný. Ale teď se ukázalo, že to zdaleka všechno tak výborný není,“ říká Kuželka.

„Nejvíc mě tedy pan premiér vytočil nedávno na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, když říkal, jak jim se podařilo snížit ceny potravin. Ten člověk nežije v realitě. Ať jde jednou na nákup, ať se jde podívat. Vždyť to jde nahoru čím dál tím víc,“ chytá se za hlavu herec a dává příklad ze života. „Kolikrát vidím mámu s dětma, ty něco chtějí dobrého koupit, ale ona jim to koupit nemůže, protože na to nemá. Tak hlavně, že se jim podařilo zastavit zdražování,“ podotýká naštvaně.

A připomíná ještě volby v jižních Čechách, kde zaznamenal velký úspěch hejtman Martin Kuba. „Já ho osobně neznám. Ale mně se hrozně líbí, jak si nenechá do toho moc kecat právě od vedení ODS. On si stojí za svým, alespoň tedy v tom Jihočeském kraji. Říkám, osobně ho neznám, ale mediálně působí velice dobře. Kdyby po někom měli sáhnout, tak by se měli určitě poohlídnout po něm,“ míní herec Kuželka.