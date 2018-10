„Hrdina". Faleš. Debil. Husáka by nesundal. Ředitel školy, který nechal sundat a zlikvidovat obrazy Miloše Zemana, čelí kritice veřejnosti

„Před čtyřmi lety jsem nechal svěsit obrazy pana prezidenta, které do té doby visely na čelní stěně každé učebny. Důvodem bylo chování, za které ve škole dávám ředitelskou důtku – použití sprostých slov ve veřejném projevu. Nyní, po rozhovoru pana prezidenta pro Český rozhlas, jsem školníkovi uložil, ať ty obrazy zahrabe do kompostu,“ poznamenal Bergman. Před čtyřmi lety hovořil prezident vulgárně v souvislosti s Pussy Riot, nyní použil slovo „ekonomický zmrd“.

„Pane řediteli, jste s prominutím idiot. Platí: Dura Lex, sed Lex... Pokud se Vám něco nelíbí, můžete to změnit u voleb, ale ne samozvaným soudem. Na jednu stranu žáky, jak píšete, trestáte za vulgární výrazy, na druhou stranu je učíte neúctě k hlavě státu, ač se Vám jeho chování může nelíbit. Učíte žáky povyšovat princip nad zákon? Jste potom horší než ten, co mluví vulgárně. Necítíte vox populi? Lid si zvolil většinou (byť můžeme mít pochyb o mentálnosti národa), ale Vy jste vzdělávací a morální autorita, etalon chování a dodržování status quo. A pokud odstraníte obraz prezidenta, dáváte najevo občanskou neposlušnost jako vzor pro ostatní. Což je ve Vašem postavení zkrátka nepřijatelné. Pokud nejste schopen udržet na uzdě osobní pocity a vnášíte je do profese, jste špatný kantor, ředitel a měl byste odejít. Nelze v tomto případě aplikovat systém: účel světí prostředky... A počet lajků a příznivců, na věci nic nemění. To byste popřel situaci, jelikož prezidenta volila většina, tedy je to správné... Jste hlupák...“ napsal pak Bergmanovi jeden z uživatelů.

„Je smutné, že neřešíte, co udělat s těmi ekonomickými zmrdy, ale řešíte jen toho člověka, který na ně upozornil. Zemana lidé zvolili, i když znali jeho slovník. Po zvolení se nezměnil. Mladého Novotného zvolili, i když znali jeho holou řiť a způsoby. Jistě se jako starosta začne chovat důstojně, aby byl prezidentovi vzorem,“ dodal další.

„A co takhle odstoupit, pane řediteli? Náš prezident byl zvolen lidem a vy si hrajete na soudce, hanba Vám,“ dočkalo se mu další kritiky.

„Vy jste debil a ještě se tím chlubíte... smutné, že takoví kreténi mají vliv na výchovu dětí,“ poznamenal.

„Pan ředitel se nemusí obávat postihu jako za komunistů. A tak v rámci upozornění na svoji osobu udělá něco, co nevyžaduje odvahu. Ono to zjevně k dostatečnému aplausu nestačilo, a tak přichází další tvrdý úder ... A dal jsem je na kompost. Notor Vrávor se musí prohýbat smíchy, pokud toto hrdinství přečetl. Trochu mi to připomnělo Černé barony: „Za první republiky byla taková nesvoboda, že když někdo řekl, ať žije Sovětský svaz, mohl jít i do vězení. Zato dnes to můžete volat radostně na ulici, a nikdo vás nezavře. Zkrátka, pane řediteli. V pořádku, sundal či nechal jste sundat obrazy. Hodil na kompost. A v rámci upozornění na sebe v rámci volební kampaně to vytroubil do světa. Ne, nejste za hrdinu. Za takové trdlo. Ale vychytralé. Rád bych věděl, co jste dělal před rokem 1989,“ zakončil další pisatel s tím, že on sám přitom není fandou Miloše Zemana.

