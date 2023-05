„Hrůzostrašné.“ Bývalý ministr vnitra je zděšen z vlády. „Klaus to řekl pěkně,“ dodal

reklama

„Největší hrůzu vidím v tom, že když chcete udělat konsolidační balíček, v první řadě musíte začít šetřit. Myslím, že pan prezident Klaus to řekl pěkně na jedné z televizí, jakým způsobem se musí začít šetřit. Já jsem také byl ve vládě nebo náměstek ministra v době, kdy se také jednou rozhodlo, že se bude muset šetřit, a zásada je, že daně budete zvyšovat k nějakému datu, většinou k 1. 1., kdežto šetřit se musí začít hned. Protože když někomu řeknete, že začne šetřit od 1. 1. příštího roku, tak to pochopitelně vede k tomu, že se začne utrácet, začnou se obsazovat neobsazená místa, to je přirozená reakce každého toho manažera, který má dneska nějaký rozpočet, který už jakoby příští rok mu budou chtít vzít. To znamená: když chcete začít šetřit nebo když chcete vyjet s takovým balíčkem, tak první, co je, musíte zavázat nespotřebované výdaje, musíte udělat stopstav na ministerstvech, sebrat neobsazená místa a zamezit tomu, aby se dalo začít utrácet teď. Když řeknete: začneme šetřit od 1. 1. 2024, tak to nutně vede k tomu, že každý obsazuje neobsazená místa, aby mu je už nemohli vzít. Nutně to vede k tomu, že každý se snaží spotřebovat všechny nespotřebované výdaje, které ještě má, a to je prostě úplně špatně podle mě. Takto se toho ušetří velmi málo. Na druhou stranu daně, zvyšování daní, jsme tady měli mnoho let takový úzus, že by se měly zvyšovat nepřímé daně a snižovat nebo držet ty daně přímé. A dělaly to kupodivu i vlády levicové a teď jsme se dočkali toho, že pravicová vláda vlastně zvyšuje všechny přímé daně. Nenapadá mě, kterou bych řekl, že nezvýší, a to je, já myslím, světový rekord. A na pravicovou vládu je to neobvyklé,“ sdělil Pecina.

„Musí se udělat stop stav a říct: hlavně se nebudou nabírat noví úředníci. A jestli někdo toho úředníka potřebuje, protože někdo odešel do důchodu a není tam nikdo, kdo by ho mohl nahradit, tak tu výjimku musí dávat až vláda, ne ministr. A musí se zavázat to, co se neutratilo v minulých obdobích a přechází to v období další. To jsou běžné věci, kde se desítky miliard takhle přehazují. Pak se musíte podívat, kde jsou nějaké zbytné agendy, ale asi přesně tak, jak to říkal pan prezident Klaus, musí se říznout i plošně. Musí se říct: každé ministerstvo deset procent dolů. A jestli to někdo nemůže udělat, tak si to musí zdůvodnit individuálně, ale říct prostě plošně uděláme tohle. Ale nic takového dneska nevidíme. Naopak někde vyrostl nějaký úřad u Ministerstva pro místní rozvoj. Slyšíme, že se mají zvedat nějaké dávky a podobně, to je hrozně brzo. Napřed se musí říct, co se všechno oseká, a pak se může říct, co to způsobilo a kde se dá zase popustit,“ dodal Pecina.

„To, jak byly nastavené odvody pro OSVČ, mělo nějaký důvod. Ti lidé jsou dlouhodobě vystaveni nějakému tlaku, mělo to nějaký důvod, možná se to mohlo zvedat, ale určitě ne na dvojnásobek, naráz, šup. A to, co se dělá vůči ostatnímu byznysu. Nárůst daně z nemovitosti, to je samozřejmě velký zásah pro moho firem, protože i ti, kteří jsou v nájmu, v cizím, tak to nakonec zaplatí. Ti vlastníci pochopitelně jsou nějakým způsobem raněni. Asi upřímně nejmenší problém bych měl s tím, že se zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21, ten skok není takový hrozný, nevím, jaký to bude mít efekt na výběru, myslím si, že to bude mít první rok velký efekt, protože všechny firmy, které dělají velké obraty, tak si umějí pomoci a ten zisk vykázat v letošním roce, dokud je ještě těch 19 – přelít si to z příštího roku do letošního. Nafouknout si takzvanou rozpracovanou výrobu a ten zisk vykázat letos, čili v tom roce 2024 se podle mě odvedou větší daně s těmi devatenácti procenty než potom v dalších letech, ale to mně z toho asi vadí nejméně,“ řekl.

