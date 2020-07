„Hu, hu, hu, hu.“ Černý fotbalista prý utíká z Česka. Jsi na černou práci, řekl mu trenér

Téma rasismu ve sportu se v poslední době řešilo jak u nás, tak na Slovensku. Na utkání SK Slovan Bratislava s MFK Zemplín Michalovce se tam objevil transparent White Lives Matter. Toto heslo se objevilo i na českém zápase, kde ho doplnila i vlajka Konfederace. Transparentem a vlajkou mávali fanoušci Sparty na zápase s Libercem. Rasismus ve fotbale pak odsoudil např. bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.

A jak informuje sportovní sekce deníku Blesk, kvůli rasismu může jeden z prvoligových týmů ztratit hráče. Jedná se útočníka Plzně, Jeana-Davida Beauguela. „Požádal o svolení k odchodu. Kvůli rasismu už prý nechce v české lize působit," sdělil prý deníku Sport „dobře informovaný zdroj".

Jak deník informuje, Beauguelovi se po obnovení zápasů dařilo. „Jenže v posledním kole základní části čelil v Olomouci rasistickým útokům domácích fans – a od té doby jako když utne. Jeho koncentrace utrpěla, jako by se místo na hru soustředil spíš na rasistické projevy fanoušků, na sociálních sítích se proti tomuto nežádoucímu jevu začal dlouhou sérií příspěvků soustředěně ohrazovat,“ píše Jakub Konečný. „Chce se mi zvracet,“ prohlásil po rasistických útocích na svého spoluhráče Joela Kayambu. Za tyto útoky pak Ligová fotbalová asociace potrestala Spartu pokutou 160 tisíc korun, Sigmu 120 tisíc korun.

Beauguel je údajně na problematiku rasismu zvlášť citlivý, jednou se prý urazil, když trenér při nácviku řekl jeho skupině, že musí poskytnout základní jedenáctce patřičný servis a že je na černou práci.

Na Twitteru se pak lámanou angličtinou ohradil, když na něj fanoušci Olomouce pokřikovali: „Hu, hu, hu hu,“ což Beaugeul považoval za narážky na opice. „Chtěl bych vědět, kdy konečně česká fotbalová liga udělí velkou sankci za rasistické chování? KDY? Jak je možné hloupým fanouškům něco takového dovolit. To můžou dělat opičí zvuky a nikdo nereaguje?“ ptal se.

I would to know when the federation of the Czech league will give big sanction of rascim act ??? WHEN ??!!!

How is possible to accept this in the stadium from some stupid fans !!

They can make monkey call and nobody react ???? ???????? pic.twitter.com/VaKDWntONR