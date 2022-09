„Já fakt čumím.“ „To jsem si všiml.“ Havlíček ovládl Primu, kde museli krotit dav

Inflace je v současné době na čísle 17,2 procenta, ovlivní výsledky komunálních a senátních voleb? Podle průzkumu STEM pro CNN Prima NEWS by ve sněmovních volbách zvítězilo ANO, následovali by je okamurovci (SPD) a poté až by byla ODS. CNN Prima NEWS dnes přinesla druhou superdebatu s Ivanem Bartošem (Piráti), Martinem Kupkou (ODS), Radimem Fialou (SPD) a Karlem Havlíčkem (ANO).

Ministr dopravy Martin Kupka se nejprve vyjádřil k propadu preferencí ODS v posledním průzkumu STEM. „Na velkou část veřejnosti, na všechny z nás, dopadá to, jak se vyvíjejí ceny energií. Kroky, které děláme, jsou velmi odpovědné, jsou rozumné. Zastropování dává lidem pro příští rok jistotu,“ hovořil Kupka. „Volat teď za to, abychom se přimkli k Rusku, když vidíme, co se děje na Ukrajině, tak za těchto okolností by chtěl někdo jít k branám Kremlu? To bych někoho takového rád viděl,“ sdělil Kupka.

Průzkum se konal krátce po velké demonstraci na Václavském náměstí, není to tedy jen výsledek okamžité nálady? „Ta nálada je dlouhodobá, je to vidět z toho, jak to lidé vidí, jak se chovají,“ poznamenal Fiala (SPD). „Ti lidé opravdu mají obavy z toho, že nevědí, jak zaplatí složenky. Cena zastropovaná je dvakrát vyšší než loni. Pro spoustu lidí je to příliš vysoká cena. V SPD jsme k lidem mluvili jasně, spoustu věcí bychom dělali jinak, než dělá tato vláda,“ poznamenal Fiala z SPD, jenž je v současné době na druhé místo v preferencích průzkumu STEM.

Kupka následně apeloval na to, aby se Česko stalo energeticky nezávislou zemí na Rusku. „Závislost České republiky na ruském plynu byla přes 90 procent,“ zdůraznil následně také Pirát Ivan Bartoš.

„Těch 30 procent, jsme pokorní. Nepřeceňujeme, bereme to s určitým nadhledem a svědčí to o určité věci: že ANO dělá dobře opoziční práci. Neříkáme jen, co je blbě – i když je to skoro všechno –, ale ukazujeme také řešení. Pětikoalice je slepená a je to cesta do černé díry. Pětikoalice má jediné téma: nenávisti proti nám. S tím se možná dá krátkodobě fungovat. Vládnout s platformou, která je založená na nenávisti, se dlouhodobě nedá,“ zmínil následně k výsledku průzkumu Havlíček a hovořil také o tom, že se pětikoalice podle jeho názoru rozpadne. „Tato vláda je přezíravá, chová se elitářsky,“ dodal Havlíček. Kupka jej následně napomenul za to, že začal s velmi konfrontačním stylem.

„Vy se bojíte pravdy. Vy se bojíte, když vás někdo konfrontuje! Ale vy se bojíte i vašeho stínu,“ rozhorlil se Havlíček. „My budeme tvrdě protiargumentovat a ukazovat, jaká jsou fakta,“ oponoval Kupka, že konfrontace se nebojí.

Havlíček se následně velmi rozhorlil, že vláda v době energetické krize nepomáhá. „Čistá nula,“ říkal k podpoře. Vlády se zastal ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, hovořil o podpoře a zejména o tom, že předchozí kabinet hnutí ANO neudělal nic pro energetickou nezávislost Česka.

Fiala: Vláda od jara neudělala nic

První divácký dotaz pak směřoval k zastropování. „Zastropování cen byla jedna ze zvažovaných variant od samého počátku. Musí být však odpovědné,“ zmiňoval Kupka, Havlíček však oponoval, že ANO to říká od dubna, aby se zastropovalo, vláda se však k tomu rozhodla až nyní. Bartoš pak hovořil o tom, že na počátku války na Ukrajině byla nutnost sehnat dostatek zásob. „Vláda od jara neudělala nic. My jsme upozorňovali na to, že bude krize. Říkali jsme vám, kde bychom to zastropovali my, my bychom to přímo prodávali lidem, českým firmám, zastropovali bychom to bez lipské burzy,“ sdělil Fiala. „Německý plyn je samozřejmě z Ruska, jen se v Německu demokratizuje,“ sdělil dále Fiala. Ten pak hovořil o emisních povolenkách jako o čirém zlu.

Premiér Petr Fiala (ODS) měl dnes mimořádný projev, jenž se týkal energií. „Byl to dobrý předvolební spot. Pan premiér neřekl vůbec nic jiného, v pátek ve Sněmovně neřekl ani slovo. To, co je podstatnější, je to, co nám sdělil. Kdyby s tím projevem vystoupil na konci srpna, tak bych to i bral. Ale on je jako Cimrman, všude pozdě,“ sdělil Havlíček k projevu. „Čtyři dny před volbami...,“ pozastavil se dále Havlíček a obhajoval Andreje Babiše (ANO), který měl před minulými volbami v roli premiéra projev čtrnáct dní před volbami.

Ivan Bartoš s Karlem Havlíčkem. Zdroj: screen: CNN Prima NEWS

„Vláda přijala klíčové rozhodnutí, co bude cena energií znamenat pro každou domácnost. Vláda rozhodovala minulý týden, Sněmovna v pátek,“ obhajoval Kupka Fialův projev. „To, že se tady Karel Havlíček pouští po vzoru štěkajících psů do úplně zbytečných útoků přesně v okamžiku, kdy má vítězit elementární nadhled...,“ konstatoval Kupka.

Fiala si podle svých slov z premiérova projevu nevzal nic. „Říkali jsme, ať premiér ten projev nedělá, že je to porušení fair play předvolební soutěže. A v tom projevu opravdu vůbec nic nebylo. Bylo tam, že jste zastropovali, že mají lidé šetřit, to lidé vědí i bez toho, aniž by jim to premiér řekl, a ta hodnota byla nulová,“ sdělil Fiala z SPD.

„My se bavíme o fair play před volbami? Kdy to říká pan Havlíček a pan Fiala. Vy jedete před volbami s lidmi z dezinformační scény. Políváte kýbly hnusu!“ rozhorlil se Bartoš.

„Vy si děláte z lidí jen srandu,“ znovu útočil Havlíček, používající mimo jiné i slovo jo-jo při útoku na vládu, proti čemuž velmi důrazně protestoval Kupka. „Jenom sledujete vlastní zájmy, vlastní politický prostor,“ říkal Kupka a nabádal Havlíčka, aby se podíval, jak vystupuje opozice v jiných státech.

„Já nejsem cimprlich. Ale o premiérovi hovoříte jako... já fakt čumím,“ hovořil následně k Havlíčkovi Bartoš a napomínal ho za jeho dikci. „To vidím,“ odvětil Havlíček a znovu se pustil do Bartoše, který na Havlíčka začal křičet, až se lehce zakašlal.

Havlíček se pak do vládních politiků pouštěl opakovaně. Mimo jiné hovořil o tom, jak se vládlo v Praze, kdy podle něj docházelo i k využívání „kokainu do řiti“. „Vy mi chcete říct, že vazba paní Mračkové na pana Nemraha byla vyšší než vazba pana Rakušana na pana Hlubučka?“ rozhorlil se také ohledně kauzy Dozimetr Havlíček. Kupka však o soukromých vztazích hovořit nechtěl, bránil dále Víta Rakušana (STAN), obdobně však hájil někdejší místopředsedkyni Janu Mračkovou Vildumetzovou, jež odstoupila ze své funkce kvůli kontaktům s obviněným z kauzy Dozimetr ze své funkce.

Karel Havlíček si však zřejmě svým agresivnějším vystupováním v debatě získal velmi výraznou přízeň diváků, kteří v průběhu celého pořadu mohli zasílat SMS zprávy či hlasovat přes QR kód pro svého oblíbence. Havlíček zvítězil na celé čáře, měl více než 59 procent přízně, druhý skončil s odstupem Radim Fiala (SPD) s více než 20 procenty, poté se umístil Martin Kupka s 15 procenty a zcela propadl Ivan Bartoš se třemi procenty.

Karel Havlíček si však zřejmě svým agresivnějším vystupováním v debatě získal velmi výraznou přízeň diváků, kteří v průběhu celého pořadu mohli zasílat SMS zprávy či hlasovat přes QR kód pro svého oblíbence. Havlíček zvítězil na celé čáře, měl více než 59 procent přízně, druhý skončil s odstupem Radim Fiala (SPD) s více než 20 procenty, poté se umístil Martin Kupka s 15 procenty a zcela propadl Ivan Bartoš se třemi procenty.

