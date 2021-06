„Jágr není nejostřejší tužka v penále.“ Pavel Novotný ho urazil za očkování

Pavel Novotný si myslí, že Jaromír Jágr není nejostřejší tužka v penále. Starostovi Řeporyjí vadí to, že se Jágr odmítl naočkovat proti covidu a stát se jednou z tváří propagační kampaně pro vakcinaci. „Já Jardu nelynčuji, já jenom říkám, že měl radši mlčet. On, vzor pro pracující, nemůže říkat, že se nenechá očkovat, že má dost protilátek, to je samo o sobě kravina,“ zlobil se Novotný. Covid pas je prý skvělá iniciativa Evropské unie.

Hostem rozhovoru na CNN Prima News byl proslavený řeporyjský starosta ODS Pavel Novotný. Novotný se pustil do Jaromíra Jágra proto, že odmítl nabídku premiéra Andreje Babiše na to, aby se zapojil do propagační kampaně na očkování proti koronaviru.

„Jarda je i pro mě morální vzor, ale tady jedná jako debil a hokejová rodina je dost blbá na to, aby ho někteří následovali,“ zněl příspěvek Pavla Novotného, který před několika dny napsal na Twitteru.

Prosím vás, no vy, pracující/hokejová rodina: to, že Jarda řekne takovou pitomost, neznamená, že to není pitomost. Jarda je i pro mě morální vzor. Ale tady jedná jako debil a hokejová rodina je dost blbá na to, aby ho někteří následovali. Prosím nenásledujte. I mistr se utne. pic.twitter.com/A2qYGFx1lh — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 11, 2021

Dostal otázku, zda to nejsou tedy poměrně silná slova. „Jarda mě naučil, že soudit má bůh a ne my lidi, kteří si ho extrémně vážili, nejen jako sportovce, ale i jako člověka, ale prostě v době, kdy tady debilové naskakují na lidi jako paní Hyťhová (další host rozhovoru pozn. red.), že se očkovat nemusí nebo nemají nechat, tak v takové době je opravdu trapný se takhle vyjádřit. Já nevyčítám Jardovi, že se nechtěl stát tváří kampaně, on po něm požadoval pan premiér, aby se veřejně oočkoval a to je asi jediná věc z tisíce, kterou bych vyhověl panu premiérovi i já, ale pokud nechce Jarda, má mlčet, nemůže těm hlupákům říkat, že se očkovat nenechá, protože má dost protilátek, to je kravina,“ myslí si Novotný.

„Je to kravina na kvadrát, vědecky naprosto vyloučená, je to hovadina, a Jarda, který není zrovna nejostřejší tužka v penále, by se měl zamyslet nad tím, co komunikuje směrem ven, protože to je prostě až nebezpečné,“ dodal.

Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 74% Není 24% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13760 lidí

Moderátorka následně upozornila na rozpor a rady některých expertů, jako například bývalý přednosta IKEM Jan Pirk a další, kteří tvrdí, že i po prodělání nákazy má člověk vysoké protilátky po dlouhou dobu. Na druhou stranu epidemiolog Petr Smejkal pověděl, že při očkování se na současnou míru protilátek nemá brát ohled. „Podle těchto dostupných informací, které si dost protiřečí, mi připadá, že by to neměl být Jaromír Jágr, kdo by měl být lynčován,“ pověděla moderátorka a předala slovo zpět politiku ODS.

„Žádný protiproudy nejsou. Je tady proud SPD a je tady proud vědecký. V době, kdy je evidentní, že očkování je samozřejmě jediné rozumné řešení. Já Jardu nelynčuji, já jenom říkám, že měl radši mlčet. On, vzor pro pracující, nemůže říkat, že se nenechá očkovat, že má dost protilátek, to je samo o sobě kravina. To, co říká Jan Pirk, je sice pravda, ale je zjevné, že očkování tu hodnotu navyšuje, pomáhá i proti jiným mutacím. To, co řekl Jarda, je do nebe volající kravina,“ pověděl Novotný divákům.

„Už několikrát jste řekl, že Jaromír Jágr je váš kamarád, on se ke kauze dále nevyjádřil. Vy jste s ním o tom mluvil?“ zeptala se moderátorka starosty.

„Já jsem s Jardou o tom nemluvil. Já Jardu neotravuji kvůli takovým hloupostem. Já jsem řekl veřejně, co jsem řekl, trvám na tom. Já jsem přesvědčen o tom, že Jarda pokrytecky nepřiznal, že je taky odpůrce očkování, já si myslím, že se Jarda trochu vymlouval. To už má soudit bůh, ne my lidi, já vím,“ dodal.

Na závěr byl dotázán na názor ohledně covid pasů. „Můj názor na covid pasy je takový, že to je samozřejmě vynikající iniciativa, je to skvělá iniciativa Evropské unie, je skvělé, že se to takhle sjednotí a já rozumím panu Okamurovi a slečně Hyťhový, kteří prostě žijí z blbců a žijí z populismu, že to popírají. Covid pas je vynikající projekt a je skvělý, jak se rychle daří to ujednotit v těch národních legislativách a zaplať pán bůh, že to tady je a že to vypadá, že se to povede ještě v průběhu prázdnin. Je to strašně důležitá věc,“ uzavřel rozhovor Pavel Novotný.

