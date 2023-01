„Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá.“ Kulka pro Babiše? Bartošek utnul debatu

Hosté druhé hodiny Partie na CNN Prima News se shodli, že zasílání kulek rodině Andreje Babiše je špatně. Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) upozornil, že je třeba dodat také ono B. „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá,“ reagoval. Poslankyně ANO Mračková Vildumetzová rychle vypěnila. A zdůraznila, že pokud tady někdo něco přehání a dělí společnost, tak je to vládní koalice, nikoli hnutí ANO a Andrej Babiš. A to byl teprve začátek debaty.

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News spolu debatovali Jana Mračková Vildumetzová za ANO, Jan Bartošek z KDU-ČSL, Jakub Michálek z Pirátů a Radek Koten z SPD.

Moderátorka Terezie Tománková podruhé položila na stůl průzkum agentury STEM, podle nějž by Petr Pavel druhé kolo prezidentské volby vyhrál se ziskem 58 % hlasů oprávněných voličů.

„Já si v žádném případě nemyslím, že by to hnutí ANO nebo náš kandidát přehnalo,“ hájila Mračková Vildumetzová billboardy Andreje Babiše s textem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat.“

Prohlásila, že Petr Pavel je vládní kandidát.

„Není,“ ohradil se Bartošek.

Mračková Vildumetzová zdůraznila, že pro jednání o míru bylo možné využít půl roku českého předsednictví v EU. „Půl roku jsme mohli dělat kroky, mohli jsme svolat V4. A pan Babiš jasně vysvětluje, co by dělal, jen vy to nechcete slyšet,“ vypálila.

Bartošek odsoudil poslání kulky Babišově rodině v dopise. A hned pokračoval.

„Současně je třeba říct i to B. Naši předci měli velmi dobrá přísloví. Např. jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Andrej Babiš tady dlouhodobě polarizoval společnost a pozurážel i vojáky. Nebude to dobrý prezident, to chci říct. Andreje Babiše podporují i dezinformační weby, které podporují prokremelský režim, tak si přejí, aby se českým prezidentem stal Andrej Babiš. Je potřeba vědět, že dezinformační scéna stojí na straně tohoto kandidáta. To znamená, ano, osobní útoky jsou zavrženíhodné. Na druhé straně se lidem vrací to, jak se chovají,“ vyjádřil svůj názor Bartošek.

Mračková se ohradila, že to byl Andrej Babiš, kdo nechal vyhodit desítky ruských diplomatů a špionů po kauze Vrbětice, takže Babiše rozhodně nelze spojovat s Ruskem.

Když se dostal ke slovu pirát Michálek, varoval před strašením v kampani.

Je potřeba odhalit podstatu. To se používá i v Maďarsku, i v USA, a podstatou je voliče vystrašit a vystrašený volič pak častěji hlasuje pro konzervativní strany. A je potřeba říct, že ten billboard pana Babiše je podobný billboardům maďarského premiéra Viktora Orbána,“ podotkl Michálek. „Nejděme cestou Chamberlaina, nejděme cestou Mnichova, vytrvejme v podpoře Ukrajiny, protože už jsme velmi blízko tomu, aby byl v Evropě dosažen skutečný mír,“ vyjevil Michálek.

Koten uhodil na média, že se otevřeně stavějí na stranu jednoho kandidáta, a to Petra Pavla. Moderátorka Terezie Tománková se ohradila, že CNN Prima News zvala do debat všechny kandidáty, ale Babiš nepřišel byť do jedné jediné debaty na CNN Prima News.

„Pokud jsme tady svědky toho, že odpůrci Andreje Babiše v Jablonci nepustí za jeho příznivci, tak to v pořádku není. Já jsem si myslel, že tu po roce 1990 budeme mít pluralitu názorů, ale takto tedy ta pluralita názorů nevypadá. Za to jsme myslím klíčema necinkali,“ pravil Koten.

Mračková Vildumetzová se poté znovu Babiše zastala. „Všichni Andreje Babiše známe, víme, že je v politice deset let. A pomáhá lidem. A toto by dělal jako prezident. A já znovu zdůrazňuju, že Petr Pavel je kandidátem vládní koalice,“ řekla.

Michálek poslankyni oponoval.

„To je neuvěřitelná dávka demagogie. Já vás obdivuju, že jste ochotná tohle zvládnout tady pronášet. Zaprvé, kdyby byl Petr Pavel kandidátem vládní koalice, tak váš Babiš je kandidátem komunistické strany. Já dennodenně dostávám od podporovatelů ANO tolik špíny, že kdybych s tím měl zásobovat česká média, tak to tady budeme řešit den co den. Já si vzpomínám na předvolební kampaň ANO před sněmovními volbami, kde byli lidé v černých kuklách a strašilo se migranty, to byla taková dávka šíření strachu a hnoje, že to bylo až neuvěřitelné,“ připomněl Michálek kampaň ANO z podzimu 2021.

V tu chvíli si vzal slovo Bartošek a oponoval, že stačí, „aby se (ruský prezident) Putin sebral a s celou svou armádou odtáhl zpět do Ruska, pak může nastat mír. Putin je člověk, který nerozumí vyjednávání. Pokud si Putin vyhodnotí, že Západ je slabý, tak kdo bude další? Státy Pobaltí?“ pronesl Bartošek.

Michálek se vyjádřil obdobně a zdůrazňoval, že „čeští vlastenci vidí, že Ukrajina musí zůstat svobodná, protože v opačném případě jen porostou Putinovy válečné chutě“.

Koten naopak vyjádřil naději, že Andrej Babiš jako prezident by mohl organizovat jednání o míru na Ukrajině. Bartošek oponoval, že se státníci těžko pohrnou za někým, kdo je „vyšetřován ve Francii“.

A Mračková Vildumetzová znovu vypěnila. Zdůraznila, že francouzská strana dosud Babiše nekontaktovala. Ale Terezie Tománková upozornila, že francouzská prokuratura už potvrdila, že Babišovo počínání ve Francii prověřuje.

Bartošek upozornil, že „delegace vedená poslancem SPD Janem Hrnčířem, která na ambasádu dorazila, neměla pověření k cestě od českého parlamentu. Takže šlo o soukromou cestu.“ Pak je podle Bartoška namístě se ptát, o čem se tam jednalo.

Michálek zdůraznil, že pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský chce celou situaci prověřit a podle Michálka má Lipavský plnou podporu České pirátské strany, protože „se po roce vládnutí pětikoalice ukázal jako dobrý ministr zahraničí“.

Mračková Vildumetzová zmínila, že nezná podrobnosti této cesty, a chce počkat na výsledky šetření. Znovu oponovala tomu, že by Andrej Babiš měl podporu „dezinformační scény“ v prezidentské volbě.

Bartoška však nepřesvědčila. „Dezinformační weby jsou weby, které schvalují útok na Ukrajinu, schvalují útoky na školy, školky a nemocnice a přesně tyto weby také říkají: volte Andreje Babiše. Toto je potřeba dávat do kontextu,“ prohlásil Bartošek.

