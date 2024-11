„Jako Trump“. Orbán a Salvini ve varu. Le Penovou chtějí zavřít

Anketa Chovají se obchodní řetězce v ČR poctivě? Chovají 2% Nechovají 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 1941 lidí

Prokuratura žádá pro Le Penovou nejpřísnější trest pěti let vězení, z nichž tři by byly podmíněné, a pokutu 300 000 eur (7,5 milionu korun). Prokuratura také žádá zákaz kandidovat do veřejných funkcí, který by trval i v roce 2027, kdy se mají ve Francii konat příští prezidentské volby.

Zásadní je, že prokuratura rovněž požádala o okamžitý výkon trestu, a to i v případě, že by se Le Penová odvolala. Odvolání obvykle znamená, že tresty v dané věci jsou pozastaveny, pokud předseda soudu nerozhodne jinak.

„Je jasné, že jediné, co státní zástupci chtěli, bylo vyloučení Marine Le Penové z politického života,“ řekla Le Penová novinářům po odročení soudu, jak informuje list Politico.

Během soudního procesu minulý týden Le Penová prohlásila, že se hodlá počtvrté ucházet o francouzský prezidentský úřad a že „miliony Francouzů budou připraveny o svého prezidentského kandidáta“, pokud jí to bude znemožněno.

Obhajoba nyní dostane příležitost přednést své argumenty před soudcem, který do 27. listopadu oznámí datum vynesení rozsudku. Samotný rozsudek se očekává na začátku příštího roku.

Le Penové už vyjádřila podporu řada politiků v Evropě, mezi jinými i maďarský premiér Viktor Orbán. Ten připomněl, že soudním procesům čelí i Donald Trump, který i přesto dokázal zvítězit v prezidentských volbách.

„Nemohl jsem uvěřit včerejší zprávě o Marine Le Penové. Marine, nezapomeňte prosím, že jsme v této bitvě s vámi! A nezapomeňte: Obtěžování justicí byl zásadní krok k vítězství prezidenta Donalda Trumpa,“ podpořil Orbán šéfku Národního shromáždění.

I could not believe yesterday’s news about @MLP_officiel. Marine, please remember we are with you in this battle! And don’t forget: being harassed by the judiciary was a crucial step towards victory for President @realDonaldTrump. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 14, 2024

Podobné souvislosti vidí i šéfka řecké pravicové strany Hlas rozumu Afroditi Latinopoulová. „Bojovali zuby nehty proti Trumpovi, Salvinimu a nyní proti Le Penové. Elity se vždy staví proti každému, kdo má jiný názor, kdo bojuje za rozum a svou vlast. Stojíme na straně Marine,“ vzkázala řecká politička, jejíž strana je součástí evropské frakce Patrioti pro Evropu.

They fought tooth and nail against Trump, Salvini and now Le Pen.

The elites always stand against anyone who stands up to them, fights for reason and their homeland.



Standing with Marine ??#JeSoutienMarine pic.twitter.com/m0K9N3q5AI — Latinopoulou (@latinopoulou) November 14, 2024

Slova podpory přišla i od dalšího člena Patriotů pro Evropu, italského vicepremiéra Mattea Salviniho. „Pětileté vězení kvůli zpronevěře pro Marine Le Penovou? I ve Francii se snaží všemi způsoby zastavit vůli lidu a demokratický vítr změn. Jménem svým i celé Ligy posílám naší přítelkyni a spojenkyni Marine veškerou naši podporu. Nevzdávejte se!“ uvedl předseda pravicové strany Liga severu.

Richiesti 5 anni di carcere e l’ineleggibilità per @MLP_officiel.

Anche in Francia provano in tutti in modi a fermare la volontà popolare e il democratico vento del cambiamento.

A nome mio e di tutta la Lega, mando all’amica e alleata Marine tutto il nostro sostegno.

Non mollare!… pic.twitter.com/YCSP1X0SIY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 13, 2024

Psali jsme: Hůř pro migranty. V Itálii a ve Francii přicházejí změny Změna režimu směrem k demokracii. Drulák vysvětlil záměry Le Penová drží Macrona pod krkem. Levičáci ho opustili Náhoda? Le Penová se spojila s Babišem a už ji ženou k soudu