„Jdete ke dnu.“ Probublal konflikt mezi ODS a STAN

Dlouholetá pedagožka a předsedkyně podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení v rozhovoru pro CNN Prima News prohlásila, že hnutí STAN promrhalo potenciál změnit školství. Během mandátu současné vlády se v křesle ministra vyměnili už tři lidé ze STANu, ale kýžené změny nenastaly.

„A proč se za tři roky nic nestalo? Na to je jednoduchá odpověď. Protože se tady často měnili ministři. Během čtyřletého období se ministři střídali jak panáci na orloji,“ kritizovala Zajíčková a dodala: „Starostové promrhali potenciál, který jim byl dán. Kdyby tady byl jeden ministr, věřím, že bychom byli dál.“

STAN měl šanci, ale rotovali

Její názor podpořil také stranický kolega Radim Ivan, zakladatel platformy ČESKO.plus. „Školství potřebuje stabilitu a odvahu k opravdovým změnám. STAN měl šanci, ale místo toho ministři rotovali jak na orloji. Díky, že to nahlas pojmenováváš a máš vizi, jak má vypadat lepší vzdělávaní,“ zveřejnil v příspěvku na síti X.

Jdou ke dnu, tak budou potápět

„To je škoda, že nám to nepřišla paní poslankyně někdy říct. Místo toho ministr financí stále přemýšlí jak odrbat školství o další peníze, vyloženě lže a nevěří mu už vůbec nikdo, pokud to není písemně a s několika svědky. Mohla se paní poslankyně přidat a změnu protlačovat i u svých kolegů s námi. To by se pak pracovalo o trochu lépe. Ale chápu, ODS jde ke dnu, tak se budou potápět i další,“ reagoval Matěj Hlavatý, starosta z Tetína, krajský zastupitel, člen předsednictva STAN.

Zajíčková mu odpověděla: „Rozpočet MŠMT každoročně roste. O jakém odrbávání mluvíte? A to, že tři ministři za jedno volební období jsou moc, to si teda fakt myslím.“

Hlavatý jí však poslední slovo nenechal: „Tak třeba to, že se do rozpočtu nezapisují všechny výdaje, které jsou dány zákonem. Je jasné, že když je daný zákonem paušál, tak to růst musí. Pak je ostudou, že se řekne, že to v rozpočtu nebude a během roku se to tam přidá nebo se to vezme z rezerv. Takhle se správný hospodář nechová.“

Koaliční skupina na to nestačila

Proti kritice ze strany ODS se ohradil také Petr Gazdík, poslanec STAN a ministr školství v letech 2021 až 2022.

„Nemyslím si, že to lze hodit jen na ministry za Starosty. Když jsem byl ministrem, začal jsem schůzky koaliční skupiny a některé věci, které jsme si dohodli, se následně neuskutečnily. Koaliční skupina na to netlačila. Konkrétně třeba změny maturit, zrušení přijímacích zkoušek a nahrazení testováním v uzlových bodech. V tom bohužel koaliční skupina nepokročila, nikdo na to netlačil. A na ta jednání chodí i paní kolegyně Zajíčková,“ řekl CNN Prima News.

Reforma jako za komunistů

O tom, jak si představuje reformu školství, Zajíčková informovala mj. i na platformě X. Navrhovaná opatření se opírají o dva základní body: „1. Prodloužení povinného vzdělávání o dva roky na střední škole. 2. Zkrácení základní školy na 8 let.“

Jaký chceme český vzdělávací systém za 10 let?

Při jednání u kulatého stolu pod záštitou premiéra @P_Fiala jsem představila balíček reformních opatření pro mateřské, základní a střední školy.

Tento návrh už řada odborníků kritizovala. Poukazují na to, že podobný systém zavedli už komunisté v 80. letech, ale neosvědčil se.

