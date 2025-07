Procházková (ANO): Jinde hází miliony vidlemi a tady škrtí

Včera jsem byla upozorněna, že nejsem slyšet, takže dobrý den všem dnes. Doufám, že mě slyšíte dobře, děkuji.

Bylo tu už mnohokrát řečeno, že koalice nemá rozbor dopadů převodu nepedagogických pracovníků na zřizovatele. Já jsem ale jiného názoru. Dle mého názoru rozbor, jaké to bude mít dopady na kraje i malé školy dávno koalice má. Jak znám Marka Bendu, určitě věděl přesně, jaké to bude mít dopady. Je jasné, a teď si to řekněme na rovinu, že cílem je opět sebrat krajům peníze, což se dlouhodobě koalice snaží, když říkají, že mají kraje na účtech moc peněz.

Stejně tak, jako chtějí redukci malých škol a říkají, že těch, které nemají právo na existenci, je moc. Takže ne, že se s nimi bude mluvit, přesvědčovat, to ne. Prostě nebudou mít dost peněz, a tak zaniknou. A kdo bude vinen? Vedení kraje.

Řekněme si to na rovinu, buď si je kraje budou vydržovat, nebo jim dají tu 1,2 mld. A kdo je ve vedení krajů? No opozice. Většina hejtmanů je za ANO, že. Ještě skousnutelné by bylo, kdyby se koalice zaštiťovala šetřením. Jenže ono to bude trochu jinak. Prostě vše se hodí k tomu, jak nám ztížit práci, sebrat peníze, které bychom dali na jiné důležité věc, a tak naštvat naše voliče. Tak jednoduché to je dle mého názoru. Proto to bylo načteno tak rychle a na poslední chvíli.

A na závěr, i když by samosprávy ty peníze náhodou našly a daly, tak se jim zrušení prostě nařídí. Tak se všichni nastěhujeme do velkých měst, do těch králíkáren, a budeme mít vyřešeno. Obce také můžeme zrušit, protože když na obci nebude škola, hospoda, krámy, které se snažíme dotovat a stejně to nefunguje, pošty, které rušíme, tak jak to dopadne, že? Horor.

A já vám řeknu moji vlastní zkušenost. Mám čtyři vnuky. První se narodil v Praze, soukromá škola, škola další vybraná. Druhý se narodil v Plzni, přestože bydlí oba dva ve Varech, a následovalo to samé. Vnučka starší musela do soukromé školky a hledala se nejlepší škola. A ta poslední malinká, ta chodí u nich na vesnici do školy, je to blízko jejího domova, je skvělá a vůbec nic jí neschází.

Tak mi řekněte, komu máme dávat ty peníze, než našim dětem? Vzdělání je přece priorita. Jinde se hážou miliony vidlemi a tady se škrtí peníze.

Děkuji.

