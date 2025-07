„Fiala zaslouží pohřbít. Politicky.“ Vztek nad cílem komise míří do Česka

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 14176 lidí

„Návrh na snížení emisí o 90 procent je hezký důvod, jak použít veto na Evropské radě. Protože z toho zase kouká kompromis na 85 procentech, což je stejně k ničemu jako 90 procent. Stejně tak hlasování o důvěře Ursule von der Leyenové. To jsou všechno věci, kde se ukážou skutečné postoje. Tohle už nejsou rezoluce v Evropském parlamentu, u nichž jde o úplný prd,“ napsal Půr na sociální síti X.

V diskusi pod svým příspěvkem připustil, že Česko k vetu pravděpodobně nesáhne, ale zdůraznil, že je dobré vědět, že takováto možnost leží na stole. „Jsou tu ovšem možnosti, jak si nechat všech 10 prstů. Problém je, že politici v zásadě 9 useknutých vydávají za fascinující kompromis,“ podotkl.

Senátor Zdeněk Hraba zašel ještě dál.

„Eurokomise chce snížit do roku 2040 emise o 90 %. Mohou začít hned: rozpuštěním sebe sama, zbouráním svých bruselských paláců. A místo nich mohou vysadit les. Zatleskám jim. Opravdu ty fanatiky a jejich stachanovské cíle bere ještě někdo vážně?“ kroutil Hraba hlavou taktéž na sociální síti X.

„Petr Fiala si zaslouží politicky pohřbít v neoznačeném hrobě,“ vypálil nekompromisně na sociální síti X s tím, že návrh vychází z konceptu Fit for 55, který byl schválen za časů předsednictví Česka v EU, předsednictví za časů Petra Fialy. Balíček Fit for 55 počítá s tím, že EU do roku 2050 dosáhne uhlíkové neutrality.

„Teď se Petr Fiala staví na zadní a říká, že nesouhlasí a chce změny. Logicky, protože aktivní podpora jeho vlády v očích občanů, na které to všechno dopadne, je nejnižší za dobu existence novodobé České republiky, a navíc to chtějí v Bruselu schválit bez odkladu zrovna pár dní před říjnovými volbami do sněmovny. A to se fakt nehodí,“ poznamenal Matějka.

Nakonec konstatoval, že Petr Fiala před minulými volbami obviňoval Andreje Babiše (ANO) z lecčeho, ale když se stal premiérem, ztížil život všem Čechům, i těm ještě nenarozeným, natolik, že si skutečně zaslouží politicky pohřbít. Tak to vidí František Matějka.

Pořádně se naštval i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Neuvěřitelná hloupost! Návrh komise snížit emise do roku 2040 o 90 % mě neskutečně naštval. A z naší frakce nejsem zdaleka sám. Vypadá to, že je členům Komise buřt, jestli bude čelit hlasování EP o její důvěře příští týden. Volil jsem ji, aby zrevidovala Green Deal, ne naopak,“ rozčílil se Zdechovský.

A Matějka se hned ozval.

„Děkuji, nemohl jste v mých očích poskytnout silnější důkaz pro tvrzení, že reálně netušíte o skutečné politice EU a jejích trendech vůbec nic, i kdybyste tisíckrát ve videích tvrdil opak,“ vmetl Zdechovskému.

Ale našli se i politici, kteří cíl Evropské komise vítají.

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová vyjádřila naději, že dánské předsednictví, které odstartovalo 1. 7. 2025 a skončí na konci roku 2025 se tohoto ambiciózního cíle nevzdá.

„Dánské předsednictví EU právě dnes začíná – a já ho symbolicky vítám přímo z Kodaně. Těší mě, že navazuje na polské ambice: silnější evropská obrana, rychlejší integrace Ukrajiny a ostřejší ekonomická politika. Ani zelená transformace nezmizela – míří na –90 % emisí do 2040,“ napsala pirátka na sociální síti X.

„Cíl snížení emisí o 90 % do roku 2040 je poměrně ambiciózní. Komise se jej však rozhodla držet způsobem, který viditelně rozvolňuje podmínky pro jeho dosažení. Tento cíl totiž není plně srovnatelný s cílem 55 % pro rok 2030 – do výpočtů se nově započítávají negativní emise i možnost snižování emisí mimo EU. Fakticky je tedy cíl méně přísný, než na první pohled vypadá, a to mi připadá jako smysluplný přístup. Posouzení, zda jde o dobrý kompromis, teprve začíná, a zdá se, že klíčovou roli v něm sehraje politika – ačkoli by jí měla předcházet racionální ekonomická úvaha. Ta by měla zohlednit jak škody, které by způsobilo nesnižování emisí, tak i riziko, že Evropa technologicky zaostane,“ napsal Niedermayer.

A hned pokračoval.

„Názory jako ‚teď není čas‘, ‚je to moc drahé‘ nebo ‚proč zrovna my‘ považuji za esenci neodpovědnosti. Takový přístup by přenesl obrovské náklady a škody na generace našich dětí. Odpovědní politici by si s tím neměli zahrávat,“ varoval všechny.

„Extrémní vedra i záplavy. S výkyvy počasí se potýkáme všude v Evropě, bylo by hloupé tvrdit, že klimatická změna neexistuje. Máme cíl, ke kterému směřujeme, Evropská komise dnes představila další milník, který by měl vést k jeho dosažení. Pro rok 2040 snížení emisí o 90 %. Připomeňme si, o co se snažíme: energetická bezpečnost, cíl dýchat čistý vzduch nebo mít k dispozici pitnou vodu. Nesmí to být na úkor konkurenceschopnosti evropských firem. Proto vítám, že Komise navrhla rozložení konečných procent na 87+3. Díky tomu bychom si mohli odlehčit třeba financování projektů mimo Evropu. To nejen pomůže nám dosáhnout cíle, ale zvýší to i motivace jiných zemí zaměřovat se na energetickou bezpečnost,“ napsal Farský.

Opoziční poslanec ANO Martin Kolovratník ironicky navrhl, že by cíl EU měl být ještě ambicióznější.

„Já bych dal 110 %. Ať to těm Číňanům pořádně natřeme!“ navrhoval.

„Jediný milník, který by EK pod vedením paní Leyenové měla stanovit, je datum, kdy předčasně skončí ve svých funkcích. Příčina problému nemůže být součástí jeho řešení. Tento již z reality problémů ev. průmysl zcela vykloubený návrh dokazuje, že vůbec nic nepochopili a musejí odejít. … Myslel jsem si, že bolševické myšlení a sociální inženýrství jsme zanechali ve 20. století. Musím říci, že to, co předvádí vládní EU koalice lidovců, socialistů a zelených je jak vystřižené ze záběrů do Vladislavského sálu v 70. letech, kde soudruzi také přijímali fantasmagorie,“ konstatoval Drobil.

