„A tak se zachoval Jakub Železný.“ Petr Bureš o sobě i o velkých médiích

Nedávno jste se byl podívat v Bruselu v Evropském parlamentu na jeden seminář. Jaké jsou vaše nejnovější dojmy z cesty a celkově z města a z Evropského parlamentu? Jak byste to krátce popsal?

Myslím, že každý eurofil by tam měl zajet a vidět realitu například v turecké čtvrti a pak naproti tomu tu honosnou část Evropského parlamentu. Jen na tom je výrazně vidět to odtržení elit od reality. Pokud jsem někdy pochyboval o vystoupení z EU, tak teď jsem přesvědčen na 100 %.

Vaše Petr Bureš TV se stala jedním z hlavních nově vzniklých médií, převážně pro patrioty, pro vlastence. Kdy a proč jste se rozhodl takto vysílat? A co byl ten rozhodující impuls?

To bylo „díky“ lockdownům, kdy jsme se v roce 2020 nudili. Dříve jsem dělal besedy u nás a natáčel je. Pak jsem viděl klip Jak se stát youtuberem a napadlo mě to zkusit. Domluvil jsem se s Pepou Skálou a s dalšími lidmi a začali jsme. Motto je – Stavíme mosty. Tak jsme například propojili Petra Hampla a Josefa Skálu a spoustu zajímavých lidí.

Lidi to po čase zaujalo a dnes máme své místo na slunci. Pomohli jste nám i vy, ParlamentníListy.cz, když jste sdíleli rozhovor s paní Vításkovou. Také nechtěně pomohla Česká televize, když sdílela záběry z mých akcí jako ilustrační záběry v pořadu Reportéři ČT a uvedli zdroj: YouTube / Petr Bureš TV. To byly velké vlny sledovanosti...

Jak jste se dostal k žurnalistice? A jak fungujete – můžete popsat například svůj běžný pracovní den či týden předtím, než jste začal natáčet na YouTube, a dnes?

Já jsem 20 let dělal v MITAS, a.s., kde jsem pracoval v zahraničním obchodu a logistice. Jako koníčka jsem dělal DJ a občas moderátora různých společenských akcí. Také jsem hrál s kapelou. V rádiu jsem nepracoval. Byl jsem tam pozván jako host.

Dříve jsem dojížděl denně do Prahy, což mi bralo čtyři hodiny času. Jak se rozjel kanál, tak to čím dál více kolidovalo. Jen díky mým kolegům, se kterými dělám do teď, se povedlo vše zvládnout. Musel jsem věci delegovat a spolehnout se na tým. Pak to šlo. Denně nám chodí až 150 e-mailů, odpovídáme na stovky komentářů. Vydáváme knížky, připravujeme akce, stříháme videa, děláme reklamní věci, a podobně. To by bez těchto lidí nešlo.

V roce 2024, na jeho konci, se v práci děly změny k horšímu, a tak jsem si srovnal dvě a dvě. Mohl jsem se udřít a skončit s infarktem, nebo zvolnit tempo. Zvolil jsem si vysílání na plný úvazek. Mimochodem, ta továrna, kde jsem pracoval, nyní končí provoz a vše se stěhuje mimo republiku.

Díky tomu, že děláte rozhovory s mnoha lidmi převážně z vlastenecké scény, účastníte se řady akcí a vidíte I více dovnitř než běžný občan, divák, musel jste získat poměrně velký přehled – kdo co dělá, kdo víc mluví než dělá, nebo naopak, kdo toho dělá hodně, ale nedokáže se tolik prezentovat. Kdo, podle vás, nejlépe obstál ve zkoušce času? Kdo je takový nejvěrnější vlastenec či kompetentní odborník a mohl by z něj být – nebo už je – politik, v něhož i jako člověk vkládáte důvěru, a proč?

Pokud bych měl jmenovat, tak se dopředu omlouvám těm, které jsem opomněl. Je to trochu nekorektní, ale jako konspirační médium si to mohu dovolit (úsměv).

Mám rád Ivana Kratochvíla, Ivana Vyskočila, Jarku Obermaierovou, Víťu Pilmaiera, Mirka Suchopára, Jardu Doubravu, Pavla Matějku a další. Nejsou to aktivní politici, ale jsou to lidé, kteří mají srdce na svém místě. Z politiků nevynechám Josefa Skálu, Vladimíra Štěpána a další z nového politického uskupení JASAN.

Mám rád profesora Petera Staňka – jemu vydávám také knížky, profesora Oskara Krejčího a další. Z podnikatelů budu jmenovat Zdeňka Jandejska. Těch lidí je opravdu spousta. Za kolegy novináře bych jmenoval Petra Bohuše, Janu Bobošíkova s Hanou Lipovskou, Petra Hájka, Míšu Svatoše, kluky z Raptor TV, Ivana Smetanu a jeho KTV a další. Uvidíte mnohé z nás na setkání v Příčovech.

Určitě jste si všiml, že jsou ve vlastenecké scéně i lidé, kteří intrikují v zákulisí více než je nutné nebo nejsou tak kompetentní, jak se na první pohled prezentují. Byla bych ráda, kdybyste jmenoval, byť tuto roli většinou plní Martin Koller ve vysílání v paralelne.cz, který je zase na vlasteneckou scénu až moc přísný a nekompromisní. Co byste k tomu řekl vy?

Celkově vlastenecké strany bojují nejvíce s vlastním egem. Sen, že zrovna já ovládnu sněmovnu, je sice lákavý, ale ruku na srdce, nereálný. Jsem rád, že v letošních volbách se vlastenci částečně spojují. SPD a STAČILO! dávají na kandidátky i ostatní subjekty, ale i jiní se dávají dohromady.

Kdo intrikuje v zákulisí? Určitě bychom našli mnohé tváře, ale nebudu je jmenovat. Moje role budiž ta, že dám vlastencům prostor, aby se mohli prezentovat. Nikdo není dokonalý a každý už v životě šlápl jinému na kuří oko. Nyní je potřeba hledat shodu a otočit kolem dějin.

Jak vnímáte to, jak se doba v médiích mění? Myslím tím to, že dříve byla možnost dělat rozhovor téměř s kýmkoliv, zatímco dnes by k vám do televize asi lidé třeba z pěti(čtyř)koalice nepřišli. Není to pouze váš případ, ale i řady dalších nově vzniklých médií konzervativních či pro patrioty. Je to tak, nebo se mýlím? Zkoušel jste to? Jak to dopadlo?

Ano, doba se mění. V době kovidové byla konkrétní spojení TABU a konkrétní slova zakázaná. Např. Pfizer nesmíte uvádět v negativním světle a podobně. Toto je nepokrytá cenzura. Pak přišlo zakazování webů, snižování dosahů nepohodlných médií a nakonec plukovník Foltýn a jeho úřad strategické komunikace...

Dnes je scéna rozdělená, takže vládní politiky můžeme jen natáčet na veřejných akcích. I přesto je tam máme. Myslím, že je důležité vědět, jak myslí druhá strana a pochopit jejich argumentaci. Jde ve finále o to, aby vlastenci dostali na svoji stranu také mainstreamového voliče. Tak to udělali Orbán, Fico a další.

Většina nově, ale i už dříve vzniklých médií, která jsou konzervativní s vlasteneckým přesahem, si stěžuje na shadow ban, tedy na neviditelnou cenzuru, mazání příspěvků na sociálních sítích, i na to, že je nepouštějí na hlavní stranu Seznamu, který má v Česku neregulované monopolní postavení, a na další překážky, které mají za cíl snížit jejich dosah. Někdo se tam ani nezkouší dostat. Řada vlasteneckých médií tak má kvůli tomu nevýhodu například vůči Deníku N, Forum 24 a dalším nově vzniklým médiím. Jak vnímáte tento deficit a jak se projevuje u vás?

Samozřejmě, že je to tak. My jsme zvolili formu reklamních kampaní, tím se nám povedlo dostat se do povědomí lidí. Dále spolupracujeme s Naší pravdou, kde oni uveřejňují náš banner a my děláme upoutávky na jejich články. Musíme aktivně hledat možnosti sebeprezentace. Mám dobrého markeťáka Pavla a ten umí zázraky. Tak i díky tomu stále žijeme a rosteme.

Jak se připravujete na svá vysílání a otázky? A jak se vám, i přes tuto cenzuru nebo shadow banning, podařilo dostat se na sledovanost přes 80 tisíc odběratelů?

Popravdě, mám okruhy témat, které si domluvíme, ale hlavně je vysílání postaveno na hostech. Nechávám je mluvit a snažím se jim neskákat do řeči. Nejvíc se dozvím, když poslouchám. Další část pořadu je věnována otázkám diváků. Tak nikdy přesně nemohu říci, kam se pořad bude ubírat.

Ano, máme obrovské štěstí na skvělé publikum. Řeknu, že naši diváci jsou ti nejlepší, a za tím si stojím. Povedlo se mnohokrát společně pomoci dobrým věcem, ať už zaplatit někomu léčbu, právníky nebo speciální kolo pro handicapované. Díky tomu, že se dokážeme spojit, umíme zázraky. Všem těm 82.500 odběratelům a všem dalším divákům patří veliké a srdečné děkuji.

Jak vidíte budoucnost veřejnoprávních médií? Jsou potřeba, nebo jejich funkci mohou zastat různá nově (relativně nově) vzniklá takzvaně alternativní média. A má ještě smysl říkat médiím, jako je vaše, alternativní? Nejste už – a také ABJ, Inovace Republiky, Incorrect a další – spíše už začínající mainstream? A alternativními začínají být původně a dosud mainstreamová média? Máme tu už ten zlom, nebo ho vidíte až za delší dobu?

Myslím si, že tato velká média se vyautovala sama. Říkám to otevřeně. Pokud by dávali ti velcí hráči prostor všem, například jako v devadesátých letech – pluralita coby hlavní motto – tak alternativa by nevznikla nebo by neměla takový význam.

Pokud je novinářská práce o tom, papouškovat dogmata od čtyř tiskových agentur, přebírat jejich obsah, text, obraz či video – bez vlastního ověření faktů, pak při střetu s nevhodnou realitou zvolit zamlčování – tak ať se nediví. Protože lidé chtějí znát i jiné pohledy. V čase se ukazuje, že dříve klíčová témata byla maistreamem manipulována.

Například přírodní původ covidu-19, kdy se do zblbnutí tvrdilo, že vznikl, když netopýr a luskoun při nechráněném sexu spadli do polívky na wuhanské tržnici... Nyní zase všichni říkají, že je to umělé. Tehdy – dehonestace a karierní likvidace. Těch témat najdeme mnoho…

Česká televize a Český rozhlas jsou extrémně nadfinancované instituce. Když porovnáte náklady na vytvoření pořadu u vás a pořadu stejné sledovanosti v případě ČT – o kolik procent, nebo spíše o kolik stovek procent jsou náklady na výrobu diskusních pořadů v ČT a ČRo přemrštěné, když započítáme kromě přímých nákladů na výrobu pořadu i rozpočtení fixních nákladů – jako na platy vedení a členů rad těchto organizací, chlebíčky na jejich akce, předražený zbytečný počet přenosových vozů, drahé, energeticky náročné, nevyužité budovy a jejich provoz či provoz rekreačních středisek pro rozmazlené zaměstnance těchto veřejnoprávních médií... Tedy o kolik stovek procent tak bude vytvoření jednoho stejně dlouhého diskusního pořadu v ČT a u vás, kteří pracujete v rámci low cost rozpočtu, tak odhadem levnější?

Prosím, nejsem odborník na ekonomiku České televize, ale to, že se brání i kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, je zarážející. Faktem je, že je tam spousta zaměstnanců. Špičková technika, skvělá studia.

Jednou jsem tam byl v Událostech, komentářích. To zázemí je skvělé. Zaměstnanci dělají moc dobrou práci. Byl jsem tam se ženou a s tehdy desetiletým synem. Produkce se o ně postarala, když jsem byl ve studiu. Nebyl žádný problém. Moc milí lidé. Pak tam jsou někteří, jako Jakub Železný, který se k personálu před mými zraky zachoval jako hovado. Tím u mě skončil. Pokud nemáte úctu k těm, kteří vám pomáhají k nejlepšímu výkonu, tak sorry jako...

Jak byste viděl fungování veřejnoprávních médií v budoucnosti? A proč?

V Číně sloučili jejich obdobu ČTK, Českého rozhlasu a České televize do jednoho subjektu – a tím ušetřili náklady. To je ekonomický pohled. Samozřejmě bych si přál, abychom jednou dostali jeden televizní okruh a ukázali tam naši tvorbu – myslím, že bychom vybrali dost pořadů na vysílání 24/7. To by byl skok v demokracii... – ale to se nejspíš nikdy nestane.