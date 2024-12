„Je prostě levný.“ Kovanda a plyn z Ruska, který stále odebíráme

Vládní koalice SPOLU na svých billboardech hlásá, že zbavila Česko závislosti na Rusku. Otázkou ale zůstává, co přesně je onou závislostí myšleno, jelikož Česko stále odebírá nebývale vysoké množství plynu z Ruska. V tuto chvíli, tedy v měsíci listopadu, dovážíme přibližně 95 procent veškerého plynu z ruského směru, především přímo z Ruska. Nedá se hovořit o nezávislosti na ruském plynu, když celá ekonomika spoléhá výhradně na dovoz ruského plynu,“ uvádí v rozhovoru pro XTV Kovanda.

„Otázkou však zůstává, zda jsme byli někdy zcela závislí na ruském plynu. V dobách socialismu asi ano. Nicméně ještě před začátkem ruské invaze na Ukrajinu jsme plyn dováželi přes Německo. Byl to sice ruský plyn, ale jeho distribuce probíhala přes Německo. Varovaly nás zejména Německo, Spojené státy, Ukrajina, Polsko, pobaltské země, abychom neprohlubovali svou závislost na ruském plynu. My jsme v podstatě z hlediska energetického sedmnáctou spolkovou zemí Německa. Přijali jsme energetickou politiku Německa, které svou závislost na ruském plynu prohlubovalo. Tehdy jsme mohli začít usilovat o větší podíl norského plynu na našem trhu, jenže ten ruský plyn byl cenově výhodný,“ pokračuje ekonom.

„Celá Evropa, všechny západní země a konečně právě zmíněné Německo upevňovaly, řekněme, svoji závislost na ruském plynu. A my jsme toho byli jen jakýmsi vedlejším, postranním doprovodným efektem, kdy k nám přes Německo také proudil ruský plyn,“ zmiňuje Lukáš Kovanda.

Upozornil, že i Donald Trump už v roce 2018 Německo varoval: „Když se dnes podíváme na Trumpovo vystoupení na půdě OSN v roce 2018, tam varoval německou delegaci, která se mu tehdy smála. On říkal: ‚Zbavte se závislosti na ruském plynu, protože to je nebezpečné. My vám tu garantujeme bezpečnost, zatímco odebíráte plyn od nepřátel z Ruska,‘“ vzpomněl Kovanda.

Zdůraznil, že až 95 % plynu v Česku pochází z Ruska. „V listopadu jsme měli 95 % plynu z Ruska. Protože je prostě levný,“ dodal Kovanda.

Premiér Petr Fiala (ODS) také slibuje, že přestaneme být závislí na ropě z Ruska, a to do poloviny příštího roku, což Kovanda vnímá jako reálné. „U ropy je reálné se zbavit závislosti na Rusku. Loni u nás tvořila ruská ropa 58 % veškerého dovozu. Protože to nikdy nebylo 100 % jako v případě ruského plynu, tak je snazší, abychom se od té ruské ropy odstřihli. Neobával bych se, že by pak cena ropy byla zásadně dražší,“ řekl Kovanda.

Fotogalerie: - Rozpočet ve sněmovně

„Jakékoli odstřižení od ruských energií je pochopitelně nepříznivým zásahem pro ruskou kasu, ale jde o to, abychom také dobře odhadli ty dopady, které to bude mít na nás. Hlavně abychom vnímali, co třeba činí země západní Evropy. Velkými dovozci zkapalněného ruského plynu jsou Francie, Belgie a Španělsko, ne Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko, jak se často skloňuje,“ poukázal.

Nedávný průzkum ukázal, že Češi utrácejí za dárky nad rámec rozpočtů a berou si půjčky, na druhou stranu se situace v českém průmyslu nadále zhoršuje. „To, co se trochu zlepšuje, je nálada spotřebitelů. Zlepšuje se proto, že odezněla léta mimořádně vysoké inflace. Lidé si zvykli na vyšší ceny, už to pro ně není takový šok. Už se smířili, zdá se, i s tím, že na cenové úrovně roku 2021 se nikdy nepodíváme, co se týče cen energií, cen různého zboží, služeb, částečně i potravin. Zkrátka mají úspory z let covidových, kdy nemohli utrácet, protože byly zavřené obchody, jednak nechtěli utrácet ani v letech inflace, byli velmi obezřetní. Lidé stále hodně spoří, ale už se osmělují. Proto letošní Black Friday zaznamenal tržby v online obchodech za osm miliard korun, což je rekord. Letošní Vánoce budou velmi štědré z hlediska toho, co zaznamenají obchodníci na tržbách, dají se očekávat celkové výdaje Čechů spojené s Vánocemi ve výši 65 miliard korun,“ poukázal ekonom.

Zároveň Češi čelí rekordnímu propadu mezd ze všech zemí OECD od roku 2019. „To je něco, co je dramatickým zásahem do životní úrovně Čechů. Stále jsme ve stadiu, kdy se teprve vzpamatováváme z tohoto úderu. Nedá se ani čekat, že bychom v příštím roce dosáhli z hlediska reálných příjmů té úrovně roku 2019, protože propad let 2022 a 2023 byl velmi prudký. Nemůžeme se dívat jen na to, že jsou plné obchody, restaurace, to nic neříká, musíme vidět, co lidé kupují, někdo vyrazí do nákupního centra, ale jeho košík je plný ze tří čtvrtin, než by byl v roce 2019, v restauraci si místo pět piv dá jedno pivo. Důvod k optimismu bude, až na tom budeme lépe než v roce 2019,“ zmínil Kovanda.

Čechy rovněž trápí nejdražší elektřina v Evropě, její cena by ale v příštím roce měla klesnout. Jak dlouho to vydrží? „Tato otázka se týká geopolitického vývoje, v tuto chvíli pozorujeme velké zdražování plynu. Jeho cena souvisí s cenou elektřiny, je pravděpodobné, že zdraží také elektřina, ta burzovní, a to je jenom složka celkové platby, kterou platíme na svých účtech, další je ta regulovaná složka. A tady se zdá, že Energetický regulační úřad z politického důvodu, kterým jsou volby příštího roku, jaksi pozdržel zdražení regulované složky a ta plná palba přijde až v roce příštím na rok 2026.

Ať už z těch voleb roku 2025 vzejde kterákoli vláda, tak zřejmě bude čelit tomu, že přijde Energetický úřad a napálí velkou regulovanou složku. Takže se připravme na další zdražování energií, jak plynu tak elektřiny,“ upozornil Kovanda.

Psali jsme: Překvapení: Francie se propadla na úroveň Řecka Vláda koupila zadlužené plynovody. Přepočítala se. Manko zatáhnou Češi, hlásí Kovanda Lukáš Kovanda: Inflace v Česku zrychluje na půlroční maximum. Zdražuje máslo, elektřina či čokoláda Kovanda dal na stůl hrozivá čísla, co může přijít s Trumpem. Češi by se měli bát