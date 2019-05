„Je to celkem brutál.“ Babiš zveřejnil info o rozpočtu

„Končí květen. Končí kampaň. Začalo být hezky. Jinak to byl hrozně vyčerpávající měsíc. Všichni se soustředili, jak nám sestřelit co nejvíc procent na poslední chvíli. A jeli kontinuální kampaň. Nepodložené spekulace a informace vytržené z kontextu. Vždyť jste to viděli. Antibabiš jel na plný pecky. A já se mezitím obden scházel s naší paní ministryní financí Alenou Schillerovou a hledali jsme zdroje pro rozpočet na příští rok. Až uvidíte, co všechno se nám do něj podařilo nacpat, a přitom dál snížit státní dluh v procentech vůči HDP, možná se budete divit. Je to celkem brutál,“ poznamenal Babiš.

Co podle něj všechno rozpočet přinese? „Rodičák 300 tisíc pro všechny, kdo ho do 1. ledna příštího roku nedočerpají. O tom jsem vám psal už v týdnu. A myslím, že docela zeširoka. Museli jsme na to najít dalších 8,6 miliardy. Dalších 900 korun pro důchodce. To bude stát rozpočet dalších 37 miliard. Díky tomu splníme to, co jsme slíbili, že průměrný důchod v roce 2021 bude 15 tisíc. Já osobně z toho mám upřímnou radost a všem našim seniorům to přeju. A jsem rád, že využívají slevu na jízdné,“ sdělil Babiš s tím, že toto zvyšování životní úrovně není snadné zajistit.

Zároveň se Babiš pochlubil také tím, jak se daří snižovat zadlužení. „Pokud rozpočet projde Sněmovnou, tak náš dluh vůči HDP znova klesne ze 41,1 procenta, jaký byl v roce 2013, na 29,3 procenta v roce 2020. Takže za období, co jsem ve vládě, zhruba o 12 procent. To jsou obrovské ušetřené sumy a znova opakuju, že bez lepšího výběru daní a bez manažerského řízení by to nebylo možné. Máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě. Klobouk dolů před Alenou Schillerovou. Ona a její kolegové dřeli jako koně, aby našli úspory a mohli jsme přidat lidem,“ pochválil svoji ministryni.

„A samozřejmě zvyšujeme investice, které jsem ukazoval i našemu panu prezidentovi v Lánech. Ve srovnání s letoškem stoupnou o 13 miliard a dosáhnou rekordních 135 miliard. K tomu doděláváme náš Národní investiční plán, podle kterého se naše země bude rozvíjet další desítky let,“ zmínil Babiš.

Kromě pravidelných aktivit během týdne se také svěřil s tím, že večer jede na Chodov. „Podívat se v naší malé zasedačce spolu s novináři, jak jsme dopadli ve volbách do Evropského parlamentu. Snad nám bude přát štěstí,“ uzavřel Babiš.

