„Je to podle platu... Není? Mělo by být...“ Nerudová a trapný moment v TV

Rodičovský příspěvek se odvíjí podle předchozího platu matky, tvrdila v debatě na CNN Prima NEWS někdejší rektorka Mendelovy univerzity v Brně a prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Není tomu tak, opravila ji moderátorka a způsobila ekonomické expertce trapný moment. Následně rektorka sdělila, že by to tak podle jejího názoru být mělo. Výstřižek z pořadu se již šíří po sociálních sítích. Nerudová se hodlá i nadále politicky angažovat, jen přemýšlí jak.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se nechal slyšet, že věc hodlá s dalšími stranami kabinetu projednat v nejbližších dvou týdnech a pro svůj návrh na zvýšení rodičovského příspěvku již našel spojence například u Pirátů.



Zatímco Jurečka by chtěl zvýšit rodičovský příspěvek z 300 tisíc na 350 tisíc korun s tím, že by měl vzrůst nejpozději k začátku příštího roku, Piráti by si podle jejich poslankyně a místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové dovedli představit i výraznější navýšení. „Reálná hodnota rodičům klesá. Výchozí navýšení teď musí být v rozmezí mezi 50 tisíci a 70 tisíci,“ uvedla podle České televize Richterová.



Naopak proti zvýšení rodičovské se již postavil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Chystáme konsolidační balíček. Současně zvyšovat a připravovat další navyšování mandatorních výdajů jde proti tomu úsilí,“ poukázal na nutnost zkrouhnout obří deficity státního rozpočtu. Navrhl, že by tak zvýšení částky podpořil pouze s tím předpokladem, že by se zároveň rodičovská zkrátila na tři roky ze současných čtyř let. O zkrácení maximální délky čerpání ze čtyř na tři roky hovoří také TOP 09.

Mnohem větší změny by si představovala někdejší rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. „Já se domnívám, že na rodičovskou dávku má dnes nárok maminka s nemocenským pojištěním, a myslím si, že se odvíjí od minulé mzdy, takže tu rodičovskou dávku – když je to pomoc v mateřství – nechápu jako úplně plošnou,“ uvedla ve vysílání CNN Prima NEWS, načež ji moderátorka poopravila, že zřejmě hovoří o pomoci v mateřství, nikoliv o rodičovském příspěvku, jelikož ten mají všichni stejný. „Ano, omlouvám se, já jsem hovořila o peněžité pomoci v mateřství,“ uznala to.



Následně ve videu, jež se hojně šíří na sociální síti TikTok, ekonomka nastínila, že by bylo načase, aby se na rodičovský příspěvek začalo nahlížet tak, jak o něm hovořila. „Určitě je namístě hovořit o tom, zda náhodou i rodičovský příspěvek neodvíjet od mzdy, kterou maminka pobírala předtím, než odešla na mateřskou dovolenou,“ zaznělo s tím, že by tak podle ní měl být rodičovský příspěvek zásluhový.

Rodičovský příspěvek v současné době dostává rodič pečující o dítě, které je nejmladší v rodině, měsíčně až do vyčerpání celkové částky 300 tisíc korun, nejdéle do čtyř let věku tohoto dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou dvě a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 tisíc korun.

Nerudová odhalila plány na své budoucí politické směřování



Nerudová v posledních dnech vzbudila vášně plány o svém budoucím politickém směřování. Neúspěšná prezidentská kandidátka v rozhovoru pro SeznamZprávy.cz uvedla, že by se jí líbil post poslankyně Evropského parlamentu, v Senátu prý o „trafiku“ zájem nemá. Její slova následně nelibě nesli zejména někteří současní senátoři. „Možná by měla rychleji myslet než mluvit. Takto to vypadá, že má k ústavním institucím podobný vztah jako Babiš,“ vzkázal jí například senátor Marek Hilšer.

Funkci europoslankyně by Nerudová podle svých slov rozhodně neodmítla. Dodala však, že by chtěla do Evropského parlamentu jít kvůli mladé generaci. „Mladá generace chce euro, uvědomuje si důležitost a výhody našeho členství v Evropské unii,“ vysvětlila, co je její hlavní motivací kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Pro SeznamZprávy.cz následně taktéž připojila, že nehodlá založit novou politickou stranu, jelikož se bojí, že by tím mladým Čechům ublížila.

Mladí lidé se podle ní začali zajímat o věci veřejné kvůli její kandidatuře na prezidentku a „jsou motivovaní a aktivní“, negativní reakce by tak podle ní mohly toto změnit. „Ta mladá generace jsou lidé, kteří jsou veskrze pozitivní. Dívají se pozitivně na svět. Toho hejtu v posledních fázích kampaně na ně bylo opravdu příliš. Byli skutečně frustrovaní z toho negativismu, který se šířil na sociálních sítích. Mladí mají své hodnoty. Bylo pro ně nepřekročitelné být sprostý a agresivní,“ pronesla bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Založení politické strany, která by podle ní „bezpochyby byla ohrožením pro celou politickou scénu, ať pro parlamentní strany nebo pro opozici“, by prý znamenalo opět to samé. „A já v nich nechci zabít to nadšení a aktivitu. Poprvé po dlouhé době mají pocit, že jim někdo naslouchal a že něco zmůžou ve veřejném prostoru,“ zaznělo od Nerudové s opětovným ujištěním, že „všechno, co teď dělá, tak dělá kvůli mladé generaci, ne kvůli sobě“.

