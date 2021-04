„Jeden Pat a Mat na celou Evropu?“ Profesor Krejčí a Vrbětice: Je to na popravu

V rozhovoru pro časopis Argument se ke kauze Vrbětice vyjádřil také politolog, profesor Oskar Krejčí. Veronika Sušová-Salminen se ho ptala nejen na samotný muniční sklad, ale také na souvislosti s děním na Ukrajině, i s politikou USA. Pokud jsou za útokem Rusové, pak je podle Krejčího na místě dvakrát doživotní trest. Jenže zkušený politolog má pochybnosti. „Sedm let čekat na výsledek, to je velice nápadné. Ti, kteří dnes v Bruselu a ve Washingtonu počítají s tím, že Češi a Slováci s nimi půjdou na Moskvu, nevědí, co Češi a Slováci jsou,“ tuší Krejčí.

„Především bych chtěl říct, že nám naše vláda připravila velmi emotivní zážitek," podotkl profesor Krejčí. Prvním úkolem v takových situacích je podle něj přitom naopak zachování klidu. „Hysterii nechme poslancům a novinářům, ti jsou za to dobře placeni," pokračoval. Lepší je podle něj zachovat chladnou hlavu, neboť situace může mít jen dva možné výstupy – buď je verze o zapojení Ruska pravdivá, nebo není.

Pokud to pravda je, tak z taktického hlediska Rusové podle Krejčího slaví úspěch, neboť dvěma agentům se sklad munice podařilo zničit. Připomeňme pro úplnost, že se hovořilo o možných cestách této munice na Ukrajinu či do Sýrie. „Ze strategického hlediska je to úplný nesmysl, protože takovýto sklad je zcela nahraditelný jiným skladem v Česku, i v jiné zemi. Z politického hlediska je to katastrofa, řečeno jinak, jestli to ti kluci udělali, zaslouží si být na doživotí zavřeni,“ soudí Krejčí. Za výbuchem zbyli dva mrtví, a tak podle něj není o čem diskutovat. Celou situaci považuje zkušený politolog za absurdní, ale možnou.

Celý rozhovor si můžete pustit ZDE:

„Pokud jde o propagandu… sedm let čekat na výsledek, to je velice nápadné. Že se ten výsledek trefí těsně před schvalování Dukovan, Sputniku, Nord Streamu 2…“ je Krejčí na pochybách. „Samozřejmě vím, že ve zpravodajských službách jsou i lidé, kteří neoplývají přílišnou inteligencí, ale aby měla GRU na celou Evropu jen jednoho Pata a jednoho Mata, to se mi nechce věřit,“ rozesmál se s poukazem na Vrbětice a Salisbury.

Oskar Krejčí připomněl, jak v polovině března prezident USA Joe Biden velmi přiostřil rétoriku Spojených států vůči Rusku a v dubnu došlo na sankce a vyhoštění některých diplomatů. O několik dní později Biden vystoupil a vyzval Rusko ke konstruktivní spolupráci. Podle Krejčího se může jednat o chaos, kdy levá ruka neví, co dělá pravá, možná je prý ale i varianta, že se USA snaží působit v několika vrstvách. Roli hraje například zmocněnec amerického prezidenta Joea Bidena pro otázky klimatických změn John Kerry, který vyjednával klimatickou politiku s Čínou a zde se obě velmoci byly schopny dohodnout. Podobně tak prý existuje vícero sfér politiky vůči Rusku, podle klasické metody cukru a biče.

Krejčí také připomněl nedávná vyhoštění ruských diplomatů z Itálie a Polska. „Teď dělá beranidlo Česko,“ domnívá se. Jde prý o nátlakové akce ve znamení hledání výhod pro USA. „Ti, co to dělají, se mohou na čas cítit hrdiny, ale mně se to nezdá, tohle není rozumná politika,“ uvedl politolog na adresu Itálie, Polska a Česka. Stejně tak ale označil za neadekvátní i ruské reakce na tyto případy. „Oni razí princip zrcadlové reakce – vždy si dají týden na odpověď. Ruská diplomacie se pohybuje v těch tradicích aristokratické, důstojné diplomacie,“ míní. O české straně tak valné mínění nemá: „Jsme v době, kdy se z asistenta poslance stane za týden ministr zahraničních věcí?“ S takovými lidmi je podle Krejčího hra na klasickou aristokratickou diplomacii zbytečná. Diplomacie je podle něj dnes jen sluhou propagandy.

„To, že něco takzvaně potvrdily zpravodajské služby, vůbec neznamená, že to je pravda,“ říká Krejčí a hovoří v té souvislosti o hlasování amerického Kongresu v roce 2002, kdy bylo schváleno použití vojenské síly proti Iráku, připomíná dále také incident v Tonkinském zálivu, který vedl k přímému zapojení USA do války ve Vietnamu, či nacistický útok pod falešnou vlajkou v Gliwicích. Prý to může být stejně tak dobře jen zpravodajská hra. „Vždycky jsou ty důkazy přesvědčivé, když to dodají zpravodajské služby,“ podotýká Krejčí.

Z pravicové opozice zaznívala po zveřejnění nových informací o Vrběticích řada reakcí, přímo hovořících o teroristickém činu, někdy i žádajících odvetu vůči Rusku. Podle Krejčího naštěstí válka, ani jiná podobně tvrdá situace nehrozí. „Ti, kteří dnes v Bruselu a ve Washingtonu počítají s tím, že Češi a Slováci s nimi půjdou na Moskvu, nevědí, co Češi a Slováci jsou,“ předvídá.

