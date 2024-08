„Její boty jste si neoblékli.“ Zdechovský pro smích kvůli nahé lidovkyni

Lidovci se snaží v posledních týdnech rozbít svou pověst suchých a nudných konzerv. Přesto mnohé překvapilo, co lze na internetu najít o jejich kandidátce v Moravskoslezském kraji. Miria Szyja, zubní lékařka a zastupitelka v Karviné, je na sociálních sítích známa pod přezdívkou MaSKaPhotoModel.

Na jejím profilu, určeném pouze plnoletým, který zhlédl redaktor Seznam Zpráv, se prezentuje slovy: „Plus size, vnadná a kudrnatá žena. Nejsem modelka, ale je to mé hobby. Každé úterý fotografie zdarma“.

Za měsíční poplatek pak nabízí fotografie v kategoriích portrétová, glamour a budoir. Podle redaktora se na nich pohybuje třiačtyřicetiletá politička v různých prostředích polonahá či zcela nahá.

„Všechny manželky lidovců donaha! Tradiční hodnoty jsou mrtvé, tak šup schválit manželství pro všechny, regulaci prostituce, právo změnit gender a tak,“ bavila se i dále.

Oslovený lidovecký lídr moravskoslezské kandidátky měl na informace reagovat šermířským „ty brďo“. Je to pro něj šokující a sdělil, že „rozhodně to není v souladu s konzervativními hodnotami naší strany“.

Naopak za kandidátku se na sociální síti postavil lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Každý, kdo soudí Miriam Szyja za její odvážné fotky, ať si zamete nejdříve před vlastním prahem! Nikdo jste její boty neoblékl, takže těžko jí můžete soudit,“ napsal.

Na síti X se na něj seběhlo množství profilů s duhou, které protestovaly proti dvojímu metru. „Jindy šíříte farizejství, oheň pekelný a falešnou morálku a teď jste najednou liberálnost sama,“ rozčílil se jeden z nich.

„Najednou by si obouvali cizí boty. A co boty homosexuálů? Nizkopříjmových ve vyloučených lokalitách? Znevýhodněných? Nic?“ podivovala se další diskutující, podle které jsou lidovci pokrytečtí.

Co dělá paní Szyja v soukromí je mi úplně jedno, pokud tím neubližuje ostatním (kauza jejího manžela, to už je jiná pohádka).

Co mi vadí, je pokrytectví KDU.

Najednou by si obouvali cizí boty.

A co boty homosexuálů?

Nizkopříjmových ve vyloučených lokalitách?

Znevýhodněných?

Nic? https://t.co/b1zFtPkWj8 — Martina (@MartinaHvozden1) August 25, 2024

A ještě kategoričtěji to pojal aktivista Kryštof Eckhardt, který Zdechovského poslal z prahu přes knihovnu na hanbu. „Každý, kdo diskriminuje či diskriminaci LGBTQ svými činy a výroky podporuje, a to včetně odpírání možnosti uzavřít stejnopohlavním párům sňatek a adoptovat děti, by si měl zamést před vlastním prahem, dočíst odbornou literaturu a za podporu diskriminačního prostředí se omluvit,“ vzkázal skaut a „středopravicový a proevropský člověk“. Krátce poté, co obvinil Rusko, že nás rozeštvává podporou odpůrců migrace.

Každý, kdo diskriminuje či diskriminaci LGBTQ svými činy a výroky podporuje, a to včetně odpírání možnosti uzavřít stejnopohlavním párům sňatek a adoptovat děti, by si měl zamést před vlastním prahem, dočíst odbornou literaturu a za podporu diskriminačního prostředí se omluvit. https://t.co/v8UhLZMsX6 — Kryštof Eckhardt???‍?????????? (@EckhardtKrystof) August 25, 2024

Jiné o víkendu příspěvek europoslance Zdechovského zkrátka jen pobavil. „Boty se obouvají, tvar toho zájmena je ‚ji‘, a když nemám před prahem nafoukané odvážné fotky paní Szyja, tak bych soudit mohl,“ poznamenal brněnský pravičák Dalibor Leviček.

Hezký den,



boty se obouvají, tvar toho zájmena je "ji" a když nemám před prahem nafoukané odvážné fotky paní Szyja, tak bych soudit mohl?



Děkuju. — Dalibor Levíček (@DaliborLevicek) August 25, 2024

A bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer rovnou poznamenal, že „tento typ postů plyne asi z toho, že si autor pod přímým žhnoucím sluncem neobul čepici“.

Tento typ postů plyne asi z toho, že si autor pod přímým žhnoucím sluncem neobul čepici. https://t.co/RHDiPzf0BT — Miroslav Singer (@MiroslavSinger) August 25, 2024

