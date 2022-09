„Jen průjem. Stejně nic neuděláte.“ Medveděv vyděsil svět. Řekl toho víc

Rusko v případě potřeby použije jaderné zbraně a Západ se na to může leda tak koukat. Takto jasně, nekompromisně a bez servítek se vyjádřil exprezident a vysoce postavený příslušník kremelské elity Dmitrij Medveděv, který anglosaské země obvinil ze snahy o světovládu. Ačkoli američtí představitelé Ukrajinu ujišťují, že odvetná reakce na ruský jaderný úder by byla drtivá, nynější místopředseda Bezpečnostní rady Medveděv se domnívá, že by západní státy kvůli Ukrajincům neriskovaly konfrontaci s ruským medvědem. Silná slova Západu označil za ,,slovní průjem".

Poté, co ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu minulý týden prohlásil, že Rusko bude bránit svou existenci a suverenitu všemi prostředky, které má k dispozici, polila západní svět vlna paniky. Varování totiž přichází od státu, který má v arzenálu přes 5000 jaderných hlavic. V médiích se začaly objevovat spekulace o možném použití těchto ničivých zbraní Moskvou, k němuž by ruské vedení mohlo sáhnout v případě hrozící porážky v konvenční válce na Ukrajině.

Stejně jako předtím Putin, i místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv ujistil západní politiky, že se nejedná o bluf. Tento bývalý ruský prezident a čelní představitel kremelské vládnoucí elity však byl ve svém varování o něco konkrétnější než jeho současný boss. Zatímco Putin pohrozil atomovou bombou pouze implicitně, Medveděv se na Telegramu vyjádřil zcela jasně: „Musím vám to znovu připomenout – pro ty hluché uši, které slyší jen samy sebe. Rusko má právo v případě potřeby použít jaderné zbraně. V předem stanovených případech. V přísném souladu se Základy státní politiky jaderného odstrašování. Pokud budeme my nebo naši spojenci napadeni takovými zbraněmi. Nebo pokud by agrese s použitím konvenčních zbraní ohrozila samotnou existenci našeho státu.“

Ruské vedení by prý v takové situaci postupovalo bleskově a rozhodně, aniž by se kohokoliv ptalo na svolení anebo se uchylovalo ke zdlouhavému lavírování a konzultacím.

Rusko si podle své oficiální vojenské a bezpečnostní doktríny vyhrazuje právo použít jaderné zbraně ne jen v odvetné reakci na napadení atomovou bombou, nýbrž i v případě konvenčního útoku podniknutému proti němu za předpokladu, že by útok dosahoval takové intenzity, že by byla ohrožena existence státu. Sice není jisté, jaký konkrétní druh vojenských akcí by Rusové už považovali za útok na samé základy své státnosti, ale z vyjádření čelních ruských představitelů lze usuzovat, že by takto byla vnímána například invaze cizích vojsk na území Ruské federace.

Tato doktrína má zásadní implikace v kontextu probíhajícího rusko-ukrajinského konfliktu. Úřady Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, jejichž legitimitu neuznává většina států světa, jakož i vojensko-civilní správa nově získaných území na východě a jihu Ukrajiny totiž vyhlásily referendum o připojení těchto teritorií k Ruské federaci. Pokud referenda probíhající v těchto oblastech, zpochybňovaná Západem jako zfalšovaná, dopadnou podle očekávání, lze předpokládat, že Rusko tato území anektuje. V takovém případě by v těchto regionech začaly platit všechny ruské zákony a další předpisy a Moskva by je považovala za součást Ruské federace. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov před pár dny naznačil, že by se na nově získaná území vztahovala právě i státní jaderná doktrína a že by Moskva tyto oblasti chránila stejně nekompromisně jako jakýkoliv jiný svůj region.

Pokud by pak ukrajinská armáda pokračovala ve své probíhající ofenzivě ve snaze dobýt zpět svá ztracená území, která jsou nyní pod kontrolou Moskvy, Rusové by tyto vojenské akce vnímali jako agresivní invazi a vedení země by mohlo sáhnout po jaderném arzenálu.

Samozřejmě vyvstává otázka, jak by v takové situaci reagovaly ostatní jaderné mocnosti, zejména Spojené státy. Poradce amerického prezidenta Bidena pro národní bezpečnost, Jake Sullivan, v neděli prohlásil, že pokud by se Putin skutečně rozhodl použít jaderné zbraně, Rusko by čelilo „katastrofálním následkům“. Americká varování jsou však zatím velmi vágní, přestože Ukrajinci žádají americkou stranu, aby jasně deklarovala, jaká bude odpověď na ruský jaderný útok. Poradce ukrajinského prezidenta Zelenského, Mychajlo Podoljak, dokonce požaduje, aby ostatní jaderné státy slíbily, že v případě použití atomové bomby Moskvou podniknou odvetné nukleární útoky proti Rusku.

Dmitrij Medveděv je však skeptický ohledně ochoty Západu riskovat konfrontaci s Ruskem kvůli Ukrajině. „Otázka je jiná. Představme si, že Rusko je nuceno použít svou nejsilnější zbraň proti ukrajinskému režimu, který se dopustil rozsáhlého aktu agrese, jenž je nebezpečný pro samotnou existenci našeho státu. Domnívám se, že NATO by ani v takovém případě do konfliktu přímo nezasáhlo. Koneckonců, bezpečnost Washingtonu, Londýna a Bruselu je pro Severoatlantickou alianci mnohem důležitější než osud umírající Ukrajiny, i když je hojně zásobována různými zbraněmi. Dodávky moderních zbraní jsou pro západní země pouhým byznysem, i když hustě protkaným nenávistí vůči nám. Nic víc. Zaoceánští a evropští demagogové při jaderné apokalypse nezemřou. Proto v současném konfliktu překousnou použití jakékoli zbraně. Nějak...“ napsal na Telegram. Své zamyšlení pak zakončil slovy: „Bylo by dobré, kdyby si kyjevské úřady tento smutný závěr alespoň částečně uvědomily. Bohužel je to téměř nereálné. Jsou v neustálém válečném stavu s krátkými přestávkami na bizarní narkotické sny.“

Medveděv ve svém textu také obvinil západní elity ze snahy o světovládu a jmenoval přímo Bidena i britskou premiérku Liz Trussovou. „Naši nepřátelé rádi pronášejí vznešená prohlášení. Používají pojmy ‚svoboda‘, ‚demokracie‘, ‚poslání‘. Ve skutečnosti je to jen rituální slovní průjem. Prameny průjmové demagogie spojené se zlovolnou, krákoravou rétorikou jsou již dlouho osvědčenými zbraněmi anglosaského světa, jimiž zaplavují zbytek lidstva ve snaze prosadit svou výlučnost a právo vládnout světu,“ napsal ruský politik, který zastával funkci hlavy státu v letech 2008 až 2012.

Medveděvova slova neunikla pozornosti světových médií. Server Associated Press označil jeho vyjádření za doposud nejzřetelnější jadernou výhrůžku ze strany Ruska.

Vyjádření ruského exprezidenta zřejmě vyděsilo zdejšího politického komentátora Alexandra Mitrofanova. Ten se pohoršoval na Twitteru:

„Nové prohlášení Dmitrije Medveděva. Stručně (nikoli doslovně): Anglosasové zalévají svět svým průjmem. Rusko použije jaderné zbraně, když to uzná za vhodné, udělá to bleskově, nebude to nikomu oznamovat ani se nebude ptát. Ukrajina ať včas pochopí, že po tomto úderu NATO sklapne.“

Nové prohlášení Dmitrije Medveděva. Stručně (nikoli doslovně):

Anglosasové zalévají svět svým průjmem. Rusko použije jaderné zbraně, když to uzná za vhodné, udělá to bleskově, nebude to nikomu oznamovat ani se nebude ptát. Ukrajina ať včas pochopí, že po tomto úderu NATO sklapne. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) September 27, 2022

