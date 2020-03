„Ježíši Kriste. Co?“ Babiš nadskočil vzteky. Šlo o jeho rodinu, ložnici a soukromí v době viru

reklama

Babiš ve svých slovech na tuto otázku zareagoval, že slíbil lidem ve smlouvě s voliči, že nikdy neomezí naši demokracii. „Takže opakuji, pro ty méně chápavější. Nikdy to neudělám,“ zdůraznil s tím, že nyní se musí naše vláda postarat o zdraví a bezpečí všech občanů ČR včetně těch, co jej nenávidí.

„Ježíši Kriste. Jak mi to vyhovuje? Moje dcera je v karanténě, takže doma nebydlím, bydlím teď sám, rodinu nevidím. Chodím do práce a do jedné kanceláře, kde mám ložnici. Takže v čem by mi to vyhovovalo?“ dotázal se dále, že nevidí důvod, proč by mu měl výjimečný stav kvůli koronaviru vyhovovat.

Odmítl i to, že by si mohl klíčové věci prosazovat bez obvyklých procedur. „Jak prosazovat? Co prosazovat? Pro boha živýho. Ať si lidé, co to tvrdí, dají pauzu a vrátí se k tomu později. Chtěl bych je poprosit, ať nešíří ty svoje fake news a bludné úvahy. Pracujeme dvacet hodin denně, teď skutečně řídíme zemi jako firmu, když jsou povodně, nebo vám bouchne chemička. Takže on-line, s okamžitými rozhodnutími a realizací. Jsme teď jedna rodina, takže to řídíme jako rodinnou firmu, která má 10,7 milionu obyvatel,“ zdůraznil Babiš.

Na nějaké podobné kritiky v tomto výjimečném stavu nemá podle svých slov co říct. „Chceme, abychom se co nejdřív vrátili do nějakého normálního stavu. Že budou fabriky vyrábět, postupně otevřeme další obchody, restaurace. Ale pravděpodobně zůstaneme izolováni od světa, zůstanou otevřené hranice pro export a import, ale jinak ne. Když vidíme, jak to řeší některé evropské státy, máme z toho strach,“ dodal.

Babiš v rozhovoru mimo jiné také hovořil o ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), kterého v současné době odvolávat nechce, i když jej k tomu vyzval například hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). „Myslím, že zdravotnictví v čele s ministrem Vojtěchem dělá maximum možného. Pracuje, my mu s tím pomáháme, jsme tým. Na zdravotnictví se udělalo strašně moc práce. Třeba trasování, za což velmi děkuji IT firmám, které nás oslovily. Umíme trasovat, máme statistiky, zavedli automatické telefonní linky,“ poznamenal. Zároveň uznal, že Ministerstvo vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je zkušenější.

