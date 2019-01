„Jsou to ho*na, nejsou to ho*na?“ Svěží vítr kolem Kliniky. A také VIDEO ze včerejška, ke kterému máme nové informace

„Dnes v dopoledních hodinách jsme obsadili foyer budovy, ve které sídlí kanceláře SŽDC. Vzali jsme si s sebou piano, abychom jenom nepřebírali živá vysílání rádia Tuleň, které bylo na místě, sestříhali jsme z materiálů z happeningu své vlastní video, které tímto slavnostně sdílíme. Máme radost z toho, že jsme schopni takhle rychle spolupracovat, a doufáme, že to bude našim fanouškům inspirací k tomu, aby i oni vzali své hudební nástroje někam do světa. Anebo třeba do nových domovů, třeba nějakého pěkného opuštěného nádraží,“ popsali svůj krátkodobý squat v kancelářích, který ovšem podle videa skončil příchodem policie. Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 76% Nezvažuji 19% Ještě nevím 5% hlasovalo: 6404 lidí

Přes celé video, na kterém jsou vidět jak aktivisté, tak personál kanceláří, se prolíná toto prohlášení aktivistů z již téměř vyklizené kliniky:

„Dámy a pánové, úředníci, úřednice a v neposlední řadě pane řediteli, pravděpodobně nejste z naší návštěvy úplně nadšeni. My z té vaší ostatně také nebyli. Dovolili jsme si se stejnou drzostí, s jakou jste nechali rozbít naše pokoje, sepsat seznam požadavků kolektivu Kliniky směrem ke kolektivu SŽDC. Naše požadavky jsou následující:

Zaprvé: principál vašeho cirkusového uskupení se veřejně omluví za lži, které on jakožto i jeho mluvčí vypustili do mediálního prostoru.

Zadruhé: navrácení budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici zpátky do rukou našeho kolektivu, kam patří. Ne snad z pohledu byrokracie, a z historií prověřeného přesvědčení, že posouvat hranice toho, co je možné, je možné.

Zatřetí: obstarání ladičky, která by poštelovala piano, které se vinou vámi povolaného exekutorského úřadu ocitlo na ulici, kde zmoklo, a je z toho poněkud rozladěné.

Myslíme si, že naše požadavky jsou vzhledem k vašemu nerovnému jednání naprosto nicotné. Na závěr bychom situačně poupravili staré squatterské rčení: nechcete nás v domech, budete nás mít v ulicích, na heslo příhodnější pro tuhle cynickou postdobu: nechcete nás v domech, budete nás mít v kancelářích. Anebo v jiných domech? Toho se přece SŽDC, která podle její tiskové mluvčí žádné chátrající budovy nevlastní, nemusí obávat.“

Celé video:

Fotogalerie: - Vyklízení Kliniky

Získali jsme i vyjádření SŽDC. Nezvanou návštěvu anarchistů, kteří vnikli přimo do sídla Správy železniční dopravní cesty, nechtěla mluvčí organizace nijak obsáhle komentovat. „Nerada bych tomu dávala tak velkou mediální pozornost. Ale ano, přišli do objektu SŽDC, zdrželi se tady půl hodiny, zahráli na klavír a odešli,“ sdělila redakci mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Situace kolem vyklizené budovy v Jeseniově ulici na pražském Žižkově se zatím nijak nemění a několik lidí se stále zdržuje na střeše. „Exekuce stále běží, její výkon nebyl ukončen a je to plně v rukou pana exekutora bez jakéhokoli našeho vlivu. Sami čekáme, až exekutor řekne, že exekuci ukončil a objekt nám předává. Objekt je zabezpečen, protože tam najela stavební firma, která ho zabezpečila tak, aby do něj nebylo možné opětovně vniknout a pan exekutor má svoji ochranku, která objekt zajišťuje. V okamžiku, kdy bude exekuce ukončena, my budovu převezmeme, zajistíme si vlastní ochranu objektu,“ dodala mluvčí SŽDC, která budovu bývalé kliniky vlastní. Nyní jsou tedy podle vyjádření jedinými zbývajícími obyvateli Kliniky aktivisté uhnízdění na střeše, kteří ovšem nemohou ze střechy slézt, protože by se již přes ochranku najatou exekutorem nedostali zpátky.

Jak to na Klinice chodilo s hygienou, už zevrubně analyzoval Jiří X. Doležal. Ale téma žije dál. Například bezpečnostní analytik Lumír Němec, dříve náčelník vojenské policie SOG v Afghánistánu, se ptá, copak je v igelitových pytlících, které se na střeše povalují. „Jsou to hovna, nejsou to hovna, toť otázka?“ táže se filozoficky. „Na střeše Kliniky, v blízkosti příbytku levicových aktivistů, přibývají igelitové tašky s tajemným obsahem. Obsah je evidentně plastický, protože se přizpůsobuje tvaru igelitky, a těžký, igelitku neodfoukne ani silný vítr. Co je uvnitř se můžeme pouze domnívat,“ nechává spekulace na čtenářích veterán z Afghánistánu.

Hygiena na Klinice s Jiřím X. Doležalem:

Psali jsme: VIDEO je pro silné povahy: Jiří X. Doležal se šel podívat na Kliniku, na některé věci si troufl sahat pouze holí Martin C. Putna hovoří: Exekutor vtrhl na Kliniku, rozmlátil zařízení, udělal nepořádek. Vždy to tam bylo uklizené, sympatické, bez drog. Doplatili na to, že podporovali uprchlíky „Ona měla krámy, pak na to vlítli a nakonec...“ Fuj. Vůbec to nečtěte. Jde o Kliniku, psáno ve čtyři ráno Na střeše Kliniky chce skupina pěti aktivistů zůstat i další dny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas