„Jste blbí?“ Jan Hrušínský obětí Markéty Šichtařové. Nedopadlo to hezky

Předevčírem se herec a principál divadla Na Jezerce svěřil se svými argumenty pro přijetí eura. „Řekli vám Miloš s Andrejem, že vás při každé směně šidí? Neřekli, že?“ tázal se uštěpačně. „Zkuste hlavičku zapojit a přemýšlet. To by nám mohlo prospět všem,“ radí herec. Jeho ekonomické argumenty vyvrací ekonomka Markéta Šichtařová s tím, že i úspěšné ekonomiky se na euro nechystají. A dodává, že si Hrušínský plete marži se šizením, navíc argumentuje emocemi. Tomáš Tyl k tomu doplňuje: „Každý směnárník, který Vás zažaluje za slova o šizení, tak to musí vyhrát.“

„Milí voliči Miloše a Andreje, milí odpůrci eura. Milí největší odpůrci eura v Evropě! Víte, že už i Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko žádá o vstup do eurozóny? Až zase pojedete v létě na Balčik, na Mamáááj či na Makarskou – a budete platit šejdířům s českou korunou, vzpomeňte si! Víte, doufám, že při směně platíte víc, než je cena? Řekli vám Miloš s Andrejem, že vás při každé směně šidí? Neřekli, že?" obrací se herec na odpůrce eura v původním statusu.

„Já to tušil! Oni si asi myslí, že jste blbí, že si to neumíte spočítat a že jim na to skočíte. Oni vás zase straší, že se budete mít hůř, že jo? Jako vždycky. Skoro jako ti šmejdi, co šidí staré a bezbranné lidi. Ale vy přece nejste všichni staří a bezbranní. A přitom vás přesvědčili tolik! 73 % Čechů nechce euro – aniž by věděli proč. Bojí se ho (aniž by věděli proč) a bojí se představy, že by euro mohli mít. Jenže – zajímavá věc – přes 65 % Čechů považuje euro za solidní a stabilní měnu, která má víc kladů než záporů. To je na hlavičku, milí Češi, že jo? Jestli vám mohu poradit, neřešte to ibalginem. Zkuste hlavičku zapojit a přemýšlet. To by nám mohlo prospět všem,“ končí principál divadla na Jezerce svoji obhajobu eura.

Hrušínského argumenty, dají-li se tak nazvat, zkritizovala ekonomka Markéta Šichtařová. „Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko žádají o vstup do eurozóny. Hm. A Švýcarsko, Británie, Dánsko a Švédsko nežádají. Nemyslím, že by první skupina zemí na tom byla líp než ta druhá,“ odpovídá ekonomka na první argument.

Na druhý argument, že při placení platí dotyčný více, než je cena eura, reaguje takto: „A když si koupíte zmrzlinu, platíte za ni víc, než za kolik ji obchodník nakoupil od výrobce. Neříká se tomu ‚šizení‘, říká se tomu marže pro obchodníka. Není marže – není obchodník – nekoupíte si zmrzlinu.“ A dodává, že tomu, co platí, se říká „cena“, zatímco Hrušínský měl patrně na mysli výraz „vnitřní hodnota“. Fotogalerie: - Zdražení dálničních známek

„73 % Čechů nechce euro … 65 % Čechů považuje euro za solidní a stabilní měnu … to je na hlavičku. Paralen považuju za celkem solidní lék, ale hluchotu s ním léčit nechci. Mezi stabilitou kurzu měny a přínosem měny pro tu kterou oblast není souvislost – respektive, pokud lze souvislost najít, tak negativní: Je to právě plovoucí kurz, co funguje v ekonomice jako tlumiče u auta a minimalizuje přenos hospodářského zpomalení ze zahraničí,“ vysvětluje Hrušínskému fungování společné měny.

A na závěr Šichtařová dodává, že více argumentů v textu nenašla. „Zbytek jsou emoce. Emoce prosperitu nezaručí. Ekonomická analýza ano. Ekonomická analýza na rozdíl od lobbistů a umělců tvrdí, že ekonomiky Německa a ČR ještě nejsou natolik zharmonizované, aby dohromady tvořily tzv. optimální měnovou zónu – tedy aby bylo euro pro ČR přínosné.“

Ozval se také právník Tomáš Tyl: „To mi řekněte, tyhle hlouposti máte v nějaké sponzorské smlouvě, nebo proč ze sebe děláte hlupáka? Směnárenství je normální živnost a každý směnárník, který Vás zažaluje za slova o šizení, tak to musí vyhrát. Vy naprosto regulérně tvrdíte, že obchodník rovná se šizuňk. Já se Vás zeptám jinak – přijal byste za naši měnu třeba rubl nebo dolar? Je to stejné. V tu chvíli už nekontrolujete svoji měnu, svoji ekonomiku, ale vše jste odevzdal do rukou mimo ČR. Takže buď to nechápete, nebo jste šílenec. Nečeká na Vás už Váš lid, abyste ho spasil, pane Kopfrkingl?“

autor: kas