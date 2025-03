„Jste u ruských švábů?“ Nerudová cupovala kolegyně, Zelenskyj je pro ni vítěz

V druhé hodině Partie Terezie Tománkové proti sobě na CNN Prima News zasedli poslanci Marek Benda (ODS), Taťána Malá (ANO), Karla Maříková (SPD) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN).

Moderátorka Terezie Tománková debatu odstartovala z průzkumu z hodiny první.

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 98% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15669 lidí

Hnutí ANO by volilo takřka 32 % voličů, zatímco koalici Spolu jen něco málo přes 16 %, tedy polovinu. Hnutí STAN by nyní volilo 13 %. A přes 8 p% hlasů by dostalo hnutí SPD. Do Sněmovny by pronikli ještě piráti, koalice Stačilo! a Motoristé sobě.

„Hnutí STAN jede svoji kampaň, my jsme stále naši kampaň ještě nezahájili. Ztráta Markéty Pekarové je škoda, ale pokud mi někdo řekne, že odchází z politiky ze zdravotních důvodů, tak já mu popřeju hlavně pevné zdraví. Volební průzkumy mě málokdy znepokojují,“ řekl Benda.

Nerudová prohlásila, že STAN roste, protože prosazuje „konzistentní věci v politice“.

Malá dávala najevo, že nechce předbíhat a k případným koalicím se bude vyjadřovat až po sněmovních volbách. „Pak teprve budeme vědět, jestli se shodneme programově s potenciálními koaličními partnery,“ poznamenala.

Moderátorka poté přehodila debatní výhybku k dnes již dobře známé hádce v Bílém domě. K hádce mezi Donaldem Trumpem a JD Vancem na straně jedné, a Volodymyrerm Zelenským na straně druhé.

„Je tu situace, která tady skutečně historicky nebyla. Podobné emoce při jednáních se dějí, ale samozřejmě za zavřenými dveřmi, protože jediným vítězem toho, co se stalo, je Vladimir Putin,“ vyjádřila se Nerudová. EU by podle ní měla být prostředníkem v jednání s Američany na jedné straně a s dalšími aktéry na straně druhé. „Administrativa USA už vyslala signál, že jednání s Ukrajinou budou pokračovat, i když ne zřejmě mezi prezidenty,“ poznamenala Nerudová, která jednoznačně Česko chce vidět „v koalici ochotných“. V koalici, která bude Ukrajině pomáhat, protože Rusko může být Evropě nebezpečné.

„EU má dvě stě miliard zmrazeného ruského majetku a to je karta, která ji opravňuje k sezení u vyjednávacího stolu,“ řekla Nerudová.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Profil není používán

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tu chvíli se ozvala Maříková. „Prezident Zelenskyj přišel do Bílého domu o něco žádat, a měl prostě přijít s pokorou. Evidentně si neuvědomil, že nejedná s dezorientovaným prezidentem Bidenem, ale s prezidentem Trumpem. Je zřejmé, že by měl vyjednávat někdo jiný a pokud by mělo jít o jednání prezidentů, tak by měl prezident Zelenskyj rezignovat. Pokud by měl v Bílém domě jednat Volodymyr Zelenskyj, tak by se musel do Bílého domu připlazit,“ poznamenala Maříková.

A hned pokračovala. „On řekl: ‚Celou dobu od začátku války poslouchám‘. On tím jen potvrdil to, že je tou loutkou, tou marionetou, a poslouchá druhé,“ soptila Maříková s tím, že pokud chce být Zelenskyj skutečným politikem, neměl se nechat vtáhnout do hádky v Bílém domě.

Benda, kroutil hlavou, kde Maříková bere svou jistotu. A že on sám se necítí povolán k tomu, aby komentoval, co se stalo či nestalo v Bílém domě. „Ale pro nás je to, co se děje, hlavním nebezpečím. My jsme tady ty ruské tanky už jednou měli. Ano, je v zájmu České republiky vytvořit nějakou koalici ochotných a pomoct,“ zdůraznil.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem přesvědčena, že ty horké hlavy vychladnou,“ podotkla Malá. I ona však přistupovala k celé situaci opatrně, protože nevíme, co se dělo v zákulisí v posledních dnech. „A během toho, co se Volodymyr Zelenskyj s Donaldem Trumpem hádají v Oválné pracovně, tak na Ukrajině umírají lidé,“ zlobila se Malá. Poslankyně hnutí ANO má za to, že Evropa měla lépe využít čas, který v průběhu posledních tří let měla. „Mně se ten rozhovor nelíbil z obou stran. Zelenskyj neměl vystupovat jako prezident válčící země, ale jako člověk, který přijel jednat o míru,“ nechala se slyšet Malá.

A v tu chvíli už se Nerudová neudržela. „Prezident Zelenskyj je prezident svobodné země, jejíž lidé nasazují životy i za naši svobodu. A pro mě byl Zelenskyj morálním vítězem celé té situace. Viděli jste tu dohodu, kterou prosazuje Donald Trump? To je dohoda, ve které prezident Trump vidí zraněného člověka a říká mu ‚já vás vyléčím, ale dejte mi za to vaši ledvinu‘,“ vyjádřila se Nerudová

Maříková okamžitě přešla do protiútoku. „Mě vždycky fascinuje, když lidé jako vy mluvíte o válce. Tak tam pošlete své syny a svého manžela,“ vyzvala Nerudovou.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To jsou skutečně laciné argumenty,“ soptila Nerudová.

„Hlavně že vaše argumenty jsou relevantní. Vy jste válkychtivá a neřekla jste tu jediný relevantní argument,“ takřka dštila oheň a síru Maříková. „Já si myslím, že by bylo dobré, aby paní poslankyně Nerudová prozradila, co ona udělala pro EU a pro Ukrajinu. Vždyť vy jste byli ti, kdo pomohl opětovnému zvolení Ursuly von der Leyenové, což vedlo a vede k tomu, že EU nemá jednotný hlas,“ přisadila si Malá.

„Já bych chtěla říct, že EU je slabá, protože vy jste podrývali EU celé roky. Vy jste říkali, že nechcete silnou Evropu, nechcete společnou měnu. My jsme celou dobu říkali, že chceme více integrace, chceme euro, chceme společnou obranu,“ vmetla Malé Nerudová.

Blesk střídal blesk, obrazně řečeno. Výměna názorů to byla opravdu ostrá.

„No, vy to říkáte, ale reálně jste pro to neudělali vůbec nic,“ kontrovala Malá.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V tu chvíli se ozval Benda.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 8% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 59% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 19% hlasovalo: 32303 lidí

Posléze přidal příklad z rodiny. „Nejprve dávám peníze na obranu, potom teprve na všechno ostatní. My přece víme, že i doma chceme nejdřív zajistit naše bezpečí a pak teprve všechno ostatní,“ řekl Benda.

„Musíme mít za co to utratit. Musíme to utratit efektivně. My budeme podporovat výdaje ve výši dvou procent výdajů na obranu a chceme, aby ty peníze byly efektivně vynaloženy. Pokud to budou efektivně vynaložené peníze, pak ano. Já na rozdíl od paní Nerudové, která se stále chystá na válku, bych byla raději, abychom se připravovali na mír a na tu vnitřní bezpečnost,“ rozjela se poslankyně Malá. „Až budeme ta dvě procenta využívat efektivně, tak pak to ještě navyšme,“ dodala.

Maříková na Malou navázala. „Já bych ráda měla vybavenou armádu, abychom se mohli bránit, kdyby se něco dělo. A pak si musíme položit otázku, kde na to vezmeme. Jestli to vezmeme na sociálu, na důchodech. A chtěla bych, aby se peníze využily efektivně, a ne za takový šrot, jako je F-35. A pak je také otázka, co bude dál, protože my jsme proti Číně, my jsme proti Rusku, teď už i proti Trumpovi, tak bychom možná měli od dohody o koupi F-35 odstoupit,“ soptila Maříková.

Ve studiu zdůrazňovala, že se nelze zadlužovat stále dokola. Místo toho považuje za lepší zrušit Green Deal a zrušit emisní povolenky. „My bychom se naopak, místo abychom se pořád zabývali tou válkou, tak abychom chtěli mír a abychom mohli řešit naše vnitřní věci,“ pravila Maříková.

„Jestli mi budete říkat, že F-35 jsou šrot, tak musím konstatovat, že tomu opravdu nerozumíte,“ poznamenal Benda.

Nerudová připomněla, že členské země NATO se dohodly, že budou fungovat letecky především na F-35 ve vojenské oblasti. „Váš názor na NATO znám, proto chápu, že vás to nezajímá,“ obrátila se Nerudová na Maříkovou.

Poté Nerudová zdůraznila, že Evropa musí investovat do obranného průmyslu a musí slaďovat své vybavení. Současně podle europoslankyně nelze popřít, že půjde o investice do moderních technologií, protože armáda vždy pracovala s moderní technologií.

„Ta teorie je perfektní, jen by mě zajímalo, co pro to budete dělat prakticky v EU. Předkládat návrhy? No, tak to je pecka,“ ozvala se Malá. Trvala na tom, že vláda nevydává peníze na obranu efektivně.

Nerudová řekla, že žijeme ve velmi nebezpečné době a že SPD v této složité době prosazuje referendum o vystoupení z NATO. „Buď ten, kdo to dělá, je extrémně hloupý, nebo je to ruský šváb. Tak na které straně jste vy?“ řekla Nerudová.

„Že to říkáte zrovna vy. Vy, STAN, jste hnutí propletené s korupcí v kauze, kdy si lidé vkládali drogy do konečníku,“ vrátila ránu Maříková. „My až ta F-35 reálně dostaneme, no tak už to bude opravdu šrot,“ trvala na svém Maříková.

A po chvíli svou slovní kanonádu ještě zesílila. „Kdyby bylo na mně, tak já bych této vládě nedovolila, aby jí neprošlo už vůbec nic a aby už neškodila občanům. Já si myslím, že bychom se měli pokoušet o to, aby toho prošlo co nejméně. Změny v zákoníku práce a další věci, to jsou věci, které z mého pohledu i z pohledu SPD českým občanům škodí.“

Benda na to konto poznamenal, že prosazení výpovědi bez udání důvodů prostě neprojde. „Tady je pak zajímavé vidět, že některé strany, které o sobě říkají, že jsou pravicové, tak na nich není pravicového ani zbla. Toto neprojde, a to ostatní v zákoníku práce pak projde Sněmovnou koaliční většinou bez problému,“ pravil Benda.

Psali jsme: Holec po výstupu v Bílém domě: Spratek v teplákách z východu. Choval se jako v Praze Senátorka Zwyrtek Hamplová: To hrozí opravdu velkým průšvihem Nebude to levné. Putin bude chtít víc. Dopady hádky Zelenského s Trumpem „Dát pěstí Trumpovi.“ Filip Neruda sdílel video s fantazií. Pak ho raději smazal