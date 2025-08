Vyoral o zametání stop po bitcoinech: Plebs se nažral, prasata u koryt se dál tlemí

Tak nám skončil koordinátor v kauze bitcoin, bývalý ústavní soudce Uhlíř. Zaznívá, že „nepochopil zadání“, tedy odmítl podepsat něco, co zavánělo. Jak na to hledíte vy?

Jako na klasický tendenční krok, kdy někdo zřejmě chtěl zveřejnit něco byť málo, co nevonělo stávajícímu establishmentu. Klasické politické zametání stop a krytí skutečných viníků a zainteresovaných osob. Přijde někdo další, kdo bude notičky dodržovat lépe a pravověrněji. Jinak za zcela bezprecedentní miliardovou kauzu bitcoin měly okamžitě ve velkém padat hlavy. A ne Blažkovo alibistické odstoupení po domluvě a veškerých výhodách, kdy plebs se nažral a prasata u koryt se mu do obličeje tlemí dál.

Senátor Zdeněk Hraba v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mluvil o porodnosti a o opatřeních na její zvýšení. Vymírání je problém v podstatě v celém rozvinutém světě, až na pár výjimek. Jaká opatření by fungovala podle vás? A co za nízkou porodností stojí?

Markéta Pekarová Adamová byla na setkání předsedů parlamentů. Ta hlavní zpráva ale byla, že odešla, když začala mluvit ruská předsedkyně. To předsedkyně TOP 09 nevěděla, že Rusové dorazí? Nebo prostě jenom chtěla dokázat, jak je děsně zásadová?

Již tradiční gesto okázalého levného hrdinství, které nic nestojí a za které vás vaši spolusoudruzi poplácají po ramenou. Už jsme ho ze strany našich politruků a lepších lidí, kteří přeceňují sebe a podceňují ostatní, viděli nesčetněkrát. V tamní bublině a za podpory mediálních pologramotů ale zřejmě zatím neomrzí. A s blížícími se volbami se samozřejmě každé PR a každé viditelné gesto, o němž se bude psát a mluvit, hodí.

Europoslanec Dostál byl vyhoštěn z Moldavska, když se chtěl dostat na konzervativní konferenci. Členům KSČM zase dělali problémy Lotyši, když se chtěli vrátit domů z výletu do Ruska. Už jsem viděl teorii, že za oběma případy stojí české ministerstvo zahraničí, které žádá jiné země, aby těm, se kterými má česká vláda problém, činili příkoří. Mohlo by to tak být?

Možné je úplně všechno a jak známo z dob koronafašismu a nyní nekritické ukrofilie, rozdíl mezi konspirační teorií a oficiální verzí je pouze v čase. Tak jako tak, ať už oněm zástupcům nyní ostrakizovaných stran činí ona příkoří svévolně cizí mocnosti či tuzemští politruci, obojí je sic bezprecedentní, ale z pohledu na současné kvazi demokraty tak nějak nepřekvapující. Aneb v naší liberální demokracii máš samozřejmě výsostné právo na svůj vlastní názor, ale běda jak je jiný, než ten náš. Jinak dovolím si oponovat citátu nekritickými mýty opředeného T. G. Masaryka: „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ Nemáme ani demokraty, ani demokracii. Nikdy jsme neměli a nikdy mít nebudeme, stejně jako drtivá většina zemí a států od dávné historie až do nekonečné budoucnosti.

Zemřel herec Jiří Krampol. Jak na něj vzpomínáte? A jak se stavíte k nenávistným útokům, které na jeho osobu dorazily ještě v den oznámení úmrtí?

Jako na výborného moderátora a baviče z Nikdo není dokonalý, jako na hlas Belmonda, jako na partnera komických, sic průměrných scének s Miloslavem Šimkem, jako na herce menších, ale zapamatovatelných filmových rolí, na sportovce dbajícího o svůj vzhled a jako na člověka, který – pokud se nepletu – nevymetal prospěchářsky kde jaký zadek, který byl zrovna v prorežimním kurzu. Na nenávistné komentáře je v době piety čas. S jistým odstupem s nimi nemám problém, neb každý člověk, který je sám sebou, má svou hlavu a svůj názor, s nímž jde na trh, a nemění kabát dle toho, jak se mění politický vítr, má své příznivce i kritiky. A je jedno na jaké straně názorového spektra stojí. Čest památce Jiřího Krampola.

A pro odlehčení, jak hodnotíte „letní hit“ – reggae SPD. Je to lepší nebo horší než „Já volím SPD“?

Tak jsem si jej na váš popud pustil, a ačkoliv s řadou aktérů z klipu v řadě věcí souzním a na rozdíl od úderníků mediálně-politického středního proudu s nimi nemám žádný větší problém, tak tohle je za mě opravdu tragikomedie. Představitelé vlastenecky se prezentujících stran si natočí volební klip v havajském stylu, na nějaké jakože havajské pláži s reggae písničkou a s růžovými titulky? Co má cokoliv z toho předvolebního klipu společného s Českou republikou? A tak nějak mě udivuje, že z té skupiny poměrně inteligentních – mohu-li soudit – lidí nikdo tento balast nedokázal PRopagandistickému týmu vyvrátit. Klip zřejmě má cílit na mladší generaci, ale nejen v politice je přece třeba porovnat možné přínosy s tím, do čeho se propůjčujeme. Opravdu nevím, co tím chtěli básníci říci, ale jsou to neuvěřitelní tataříci. A bohužel, nebo bohudíky, klip nám tak nějak opět připomíná, že pan Okamura – jakkoliv se v řadě věcí vyjadřuje střízlivě – tak je to dle všeho především dobrý politický byznysmen. Otázkou pak je, jak velký počet předních tváří spojených s SPD je na tom úplně stejně. A to se zcela jasným vědomím, že jiné strany na tom samozřejmě nejsou o nic, ale o nic lépe.