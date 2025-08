„Až zase budou Piráti brečet...“ Votápek udělal ve straně paseku

Vladimír Votápek na vysoké škole vyučoval komunistickou ideologii, a to ne jen do konce roku 1989, kdy mu bylo 29 let. Členem komunistické strany byl až do roku 1992. V průběhu své kariéry působil také v Petrohradě jako zástupce Česka.

Pro jeho setrvání na kandidátní listině hlasovalo 397 pirátů z celkového počtu hlasujících 656.

Votápek v minulosti popsal své komunistické angažmá jako osobní selhání, které si ale odpracoval.

Jenže část pirátů to stále vnímá jinak.

„Votápek ustál hlasování pirátů o jeho odvolání z volební kandidátky. Tím se pro mne stala Česká pirátská strana absolutně nevolitelnou. Podpora prolhaného parazita s atributy spícího agenta se jim, pevně věřím, nevyplatí...“ napsal člen pirátské strany Janek Wagner.

Stejně nekompromisní byl další pirát Robert Veverka.

„Najdi komouše! Česká pirátská strana se většinově přiklání k podpoře bývalého komunisty a učitele marxismu-leninismu Vladimíra Votápka na čele vlastní kandidátky v Karlovarském kraji. Dle výsledku včera ukončeného celorepublikového hlasování ho na pozici lídra podrželo 60 % hlasujících. Tak až zase budou Piráti brečet, že je voliči považují za komunisty, tak teď už snad budou vědět proč,“ napsal Veverka.

„Piráti tímto rozhodnutím hazardují nejen se svou pověstí, ale s důvěrou celé generace, která nesla následky toho, co pan Votápek kdysi pomáhal udržovat při životě. To je něco, co by nemělo projít mlčky. Demokracie není samozřejmost. Pokud ji budou reprezentovat lidé s totalitní minulostí, přestane být věrohodná,“ varovala Michaela Poláková s tím. Že Votápek aktivně podporoval komunistický režim, a to může být pro liberální voliče opravdu velký problém. Jen těžko pak mohou věřit, že Piráti jsou jiní, oproti ostatním stranám.

„Nejde o pomstu, nejde o věčné bičování minulosti. Jde o morální hranici. Jestliže v zemi, kde politické procesy zničily tisíce životů, kde muži a ženy nasazovali krk za letáky a svobodné slovo, dnes není problém dát někdejšího propagandistu komunismu na čelo kandidátky demokratické strany, pak jsme se z minulosti nepoučili vůbec,“ rozváděla svou myšlenku.

Také pro dalšího piráta Jiřího Vavřinu je toto rozhodnutí většiny pirátů konečnou. Odmítá být členem takové strany.

„Kam až sahá dno věrchušky. Vedle dalších nezkousnutelných věcí ohledně tzv. nové vlny byl tenhle protežovanej pirátskej normalizační komouš poslední kapka, která rozhodla, že jsem tomu projektu přestal věřit. Na tomhle chucpe se nešlo podílet, ani pasivně, tedy jako člen. Definitivně. Více je níže v postu,“ podotkl pirát, který odmítl dál plout na stejné lodi.

