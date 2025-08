Podmínky jsou stále stejné, vzkazuje Putin. A je prý připraven čekat

Putin požaduje stažení ukrajinských vojsk ze čtyř oblastí, které si Rusko nárokuje. Jedná se o Chersonskou a Záporožskou oblast a také Doněcko a Luhanskou oblast. Mezi další požadavky pak patří závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO a její neutrální a bezjaderný status, ochrana práv rusky mluvících obyvatel a uznání „nových územních realit“.

„Ano, podmínky (pro ukončení války na Ukrajině) zůstaly stejné. Nejsou to jen podmínky – jsou to cíle. Nastínil jsem ruské cíle. V té době nám bylo řečeno, že není jasné, co Rusko chce, a tak jsme je definovali v červnu loňského roku během setkání s vedením ministerstva zahraničí,“ řekl Putin.

Putin pozitivně hodnotil istanbulská jednání a výměnu vězňů, avšak dodal, že pokud Ukrajina nechce nyní jednat, Rusko je připraveno počkat.

„Obecně to vnímám pozitivně: jak by se dalo nevnímat pozitivně, že se stovky lidí vrátily do své vlasti. Z humanitárních důvodů jsme vrátili tisíce těl padlých ukrajinských vojáků. Na oplátku jsme obdrželi několik desítek našich mužů, kteří položili své životy za svou zemi. Není to pozitivní? Samozřejmě, že je,“ uvedl Putin. Připomněl také, že Ukrajina souhlasila s vytvořením pracovních skupin k mírovému urovnání, které však dosud nezačaly pracovat.

Putin také reagoval na slova ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že v současné době nemá smysl s Ruskem vyjednávat a že je třeba počkat na změnu, s tím, že Moskva je připravena čekat, píše ukrajinský server Mezha.

„V zásadě se čekat dá. Pokud vedení Ukrajiny věří, že nyní není ten správný čas, mělo by počkat: dobrá, jsme připraveni čekat,“ uvedl Putin a dodal, že ruský režim je v souladu s ústavou, na rozdíl od Ukrajiny.

Server RBC-Ukraine upozornil, že vyjádření Vladimira Putina přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump pohrozil Rusku novými sankcemi a dal Moskvě 50 dní na ukončení války, později lhůtu zkrátil na 10 až 12 dní a zvažuje zavedení cel i sekundárních sankcí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím uvedl, že podporuje snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení války a dosažení trvalého míru, poděkoval za mezinárodní podporu a potvrdil připravenost Ukrajiny jednat na úrovni lídrů.

„Vidíme a podporujeme snahy prezidenta Trumpa o ukončení války Ruska, zastavení zabíjení a dosažení důstojného a trvalého míru. Jsme vděční všem lidem po celém světě, kteří podporují mírové úsilí a pomáhají nám chránit životy,“ napsal Zelenskyj v příspěvku na platformě X.

Zelenskyj uvedl, že pokud ruské signály míru nejsou jen záminkou pro získání času či zmírnění sankcí, je nutné přejít od technických jednání k přímým rozhovorům. „Slyšeli jsme prohlášení vycházející z Ruska. Pokud jsou to signály skutečné ochoty ukončit válku důstojným způsobem a nastolit skutečně trvalý mír – a nejde pouze o pokus získat více času pro válku nebo odložit sankce – pak Ukrajina opět potvrzuje svou připravenost setkat se na úrovni vedoucích představitelů kdykoli,“ potvrdil ukrajinský prezident.

Zároveň dodal, že rozhodnutí o ukončení války je na Putinovi. „Chápeme, kdo v Rusku rozhoduje a kdo musí tuto válku ukončit. Celý svět to také chápe,“ napsal Zelenskyj a znovu potvrdil připravenost Ukrajiny k rozhovorům mezi čelními představiteli obou států. „Spojené státy to navrhly. Ukrajina to podpořila. Potřebná je ochota Ruska," dodal ukrajinský prezident.

