Lezli Turkovi na zahradu, aby vyrobili kauzu. Takto dopadli

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5158 lidí na SeznamZprávách.cz. Podle textu měl europoslanec na své zahradě v Dubči nový objekt, přičemž již předtím zrekonstruoval a rozšířil bez povolení k přístavbě zahradní domek.



Reportéři SeznamZpráv.cz popisují, že měli Turkovu zahradu v Dubči v minulých dnech navštívit dvakrát a pokaždé na pozemku stála bílá dodávka s nápisem Tesařství Turek. Od přítomných řemeslníků se pak měli dozvědět – ač prý podle článku „objekt připomíná spíše dvojgaráž“ –, že půjde o „moštárnu“ a sklad ovoce.



A ve stejném duchu reagoval na dotazy Pšeničky i sám Turek, jenž na svých sociálních sítích nasdílel, co reportérovi zaslal ve své odpovědi. „Děkuji za váš poctivý mravenčí zájem o dění na mojí zahradě. Kromě zahradničení je mým velkým koníčkem také klasická literární a filmová tvorba se silnou společensko-politickou symbolikou. Jedním z mých oblíbených dramatických ztvárnění je adaptace slavného románu Johna Irvinga – Pravidla moštárny,“ přišlo reportérovi SeznamZpráv.cz od Turka.

„Symbolika, kterou na tomto díle nejvíce obdivuji, vyjadřuje metaforu absurdity pravidel vnucovaných shora lidem, kteří s nimi musejí žít, aniž by se měli možnost k nim vyjádřit. Jsem proto rád, že nyní mohu mít i já sám svou vlastní moštárnu na svojí zahradě,“ doplnil v odpovědi na dotazy týkající se údajně chybějícího stavebního povolení.



Pšenička posléze ve vzájemné komunikaci Turka ocenil, že se mu odpověď podařila, avšak žádal, aby se vrátil k chybějícímu povolení. „Ubezpečuji vás, že jakkoli Pravidla moštárny symbolizují systémová pravidla, která neodpovídají realitě a jsou spíše kritikou pokrytectví a formalit beze smyslu, moje moštárna bude na mojí zahradě stát v souladu s platnými předpisy,“ připojil na to europoslanec Motoristů v komunikaci, kterou posléze uveřejnil na sociálních sítích.



„Hranatá pravidla moštárny! Omlouvám se za svůj dobrý humor o pirátově digitalizaci stavebního řízení,“ doplnil ještě.

V článku zaznělo, že by se Turek posléze mohl dočkat dodatečného povolení stavby na svém pozemku a mohl by následně pokračovat bez obav ve stavebních pracích.



Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler podotkl, že jde o něco, co by se mohlo propsat do kampaně Motoristů. „Využil bych to v kampani a požadoval bych, jako v mnoha zemích, jen minimální kontrolu toho, co si stavím k vlastnímu použití. Aspoň fikci, že když není rozhodnuto do tří měsíců o všem, je to schváleno. Slavné stavby Prahy posoudili kdysi a schválili za den,“ podotkl.

Sympatie europoslanec nacházel také u mnoha komentujících na sociálních sítích. „Nikdy nepochopím to, proč si musím žádat o povolení postavit na svém pozemku malou stavbu typu dvojgaráž/moštárna. A je to přesně o tom, jak (ne)funguje povolování staveb v ČR. Je prostě vhodnější to postavit bez povolení,“ sklízel Turek u lidí pochopení.

Odlišně naopak reagoval komentátor Petros Michopulos, jehož europoslanec přirovnal k ruské mafii. „Tohle mi tak strašně připomíná reportáže ČT a TV NOVA z Karlových Varů a okolí s ruskou mafií, která si tam staví, co chce, kde chce, že to srovnání je namístě. Filip Turek si může vykládat, co chce, ale když někdo vypadá jako rusák, oblíká se jako rusák a chová se jako rusák, tak prostě je rusák. A to pomíjím, že všichni jeho kámoši vypadají ještě o něco víc jako Novye Russkie a jeho guru VK je tady místním zástupcem Edinaja Rossija,“ padlo od komentátora, po čemž zaznělo, že je tento příspěvek už „skoro na hospitalizaci“.

člověče??, jsem na míle daleka tomu zastávat se turka, ale tohle, co jste tady vyplodil, to je jako síla… to je skoro na hospitalizaci… ???? — Lucie Che (@superbejbe) July 31, 2025

