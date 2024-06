„Katastrofa.“ Německo hledí na výsledky. Hlavně na jedno číslo od AfD

V Německu se volby do Evropského parlamentu konaly od 6. do 9. června. Podle prognóz zvítězila opoziční koalice CDU/CSU s 27,4 procenta. Jedničkou na jejich kandidátce je současná předsedkyně Evropské komise Ursula von Der Leyenová. Na druhém místě je pak pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD), která získala 16,2 procenta hlasů. O výsledcích informuje německá veřejnoprávní stanice ZDF.

Bulvární deník Bild píše o výsledcích voleb coby o „brutálním zúčtování“. Ani jeden ze tří Němců totiž nevolil žádnou ze tří stran vládní koalice kancléře Olafa Scholze. Koalicí Semafor označuje koalici mezi Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD), Svobodnou demokratickou stranou (FDP) a Stranou zelených. Pojmenování koalice tak vyplývá z tradičních barev tří stran – červené SPD, žluté FDP a Zelené.

Bild pro srovnání poukázal také na to, že ve volbách do Spolkového sněmu v roce 2021 pro strany koalice Semafor hlasovalo 52 procent. Ve volbách do Evropského parlamentu 2024 pro strany koalice hlasovalo pouze 30,8 procenta voličů. „Facka pro kancléře!“ shrnuje německý list.

Koalice CDU/CSU je s prvním místem nadmíru spokojená. „Pokračujeme v rozjezdu, výsledek je skvělý. Máme dvakrát více hlasů než strana kancléře,“ uvedl generální tajemník CDU Carsten Linnmann. Následně vzkázal kancléři Olafu Scholzovi, že by měl vyvolat hlasování o důvěře ve Spolkovém sněmu.

O politické změně uvažuje také předseda CDU Friedrich Merz. „Tento volební výsledek je katastrofou pro SPD, Zelené a FDP, které dramaticky ztratily. Zejména je to vážná volební porážka pro kancléře. V Německu je nutná změna politiky,“ napsal na sociální síti X. „Dnešek je pro Unii dobrým dnem. Jsme zpět – a s velkým náskokem na prvním místě mezi německými stranami.“

Scholzova SPD je dokonce „horší než AfD“ s pouhými 14 procenty, upozorňuje dále Bild s tím, že AfD „navzdory megaskandálům“ jako například blízkost strany k Ruské federaci, obvinění z úplatkářství či zákaz vystupování jejího vrcholného kandidáta Maximiliana Kraha získala 16,2 procenta. AfD je navíc zdaleka nejsilnější na východě Německa.

„Navzdory všem proroctvím o zkáze jsme před kancléřovou stranou na druhém místě,“ pochlubila se pro Bild předsedkyně strany Alice Weidelová. Ve vysílání televize ARD zdůraznila, že dobrý výsledek své strany přičítá kritičtějšímu postoji voličů k Evropské unii. „Lidé už mají celkově dost byrokracie z Bruselu,“ prohlásila.

Předseda AfD Tino Chrupalla označil volební výsledek své strany za „historický“. „Dosáhli jsme super výsledku a myslím, že v průběhu večera půjde ještě výš. Takže se dnes druhého místa nevzdáváme,“ cituje Chrupallu deník Spiegel.

Chrupalla očekává, že brzy proběhnou jednání o tom, do které parlamentní skupiny bude AfD v Evropském parlamentu patřit. „Jsem si velmi jistý, že budeme patřit do parlamentní skupiny,“ dodal. AfD má značnou velikost a „pak budeme také do jisté míry potřební“.

V Německu se voleb zúčastnilo přibližně 1 400 kandidátů za 35 stran a dalších politických organizací. Hlasovalo přibližně 65 milionů občanů Německa. To je téměř o 3,5 milionu lidí více než při posledních volbách před pěti lety. Důvodem je skutečnost, že v Německu byl snížen věk pro účast ve volbách na 16 let.

Podle údajů společnosti Infratest dimap vzrostla podpora AfD právě mezi voliči mladšími 25 let, zatímco podpora Strany zelených naopak prudce klesla. Pro AfD hlasovalo 17 procent občanů Německa ve věku 16 až 25 let, pro Zelené 11 procent.

Přibližně 17 % mladých Němců hlasovalo pro vítěznou koalici CDU/CSU, devět procent hlasovalo pro vládní stranu Olafa Scholze, šest procent volilo Levici FDP nebo Alianci Sahry Wagenknechtové.

Aliance Sahry Wagenknechtové (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) získala ve volbách celkem 5,9 procenta hlasů, což je o celý procentní bod víc než vládní strana FDP (4,9 %). Voleb se strana účastnila vůbec poprvé.

