„Kdy zveřejníte toto?“ Poplach s návratem covidu v ČR dopadl úplně jinak

Nečekaně varovná je aktuální zpráva Světové zdravotnické organizace, že v srpnu prudce narostl počet nových nahlášených případů covidu-19. „Covid-19 ve své dnešní podobě by měl již být považován za běžnou virózu,“ netrápí se varováním WHO cévní lékař Vladimír Čížek. Imunoložka Krátká v souvislosti s tím ale vyzdvihla jiné zásadní otázky jako jsou nežádoucí účinky vakcín, čistota jejich složení a předně se ptá, kdy budou konečně zveřejněny výsledky očkování u těhotných žen.

Přesně před půl rokem uspořádala iniciativa Inovace republiky odborné občanské fórum Česká cesta z covidu. Cílem fóra bylo diskutovat zkušenosti, ověřená data a vyhodnocovat dění, ke kterému pořád chybí reflexe z mediálního i politického prostředí. O své zkušenosti se dělili a se svými poznatky z předchozích tří let se svěřovali lékaři různých oborů. Z valné většiny se jednalo o odborníky, kteří v dobách covidového temna upozorňovali na nesmyslnost nejrůznějších zákazů a přijímaných opatření. Jejich vystoupení vzbuzovalo dojem, že covid už bude pro příště jen tématem minulosti.

Uplynulo však šest měsíců a Světová zdravotnická organizace (WHO) přichází s varováním. Upozorňuje, že celkově bylo v srpnu – konkrétně od 31. července do 27. srpna – nahlášeno více než 1,4 milionu nových případů covidu-19 a více než 1800 úmrtí. Ve srovnání s předchozím 28denním obdobím došlo k 38procentnímu nárůstu případů, ale zároveň i k 50procentnímu poklesu úmrtí. Zároveň podotýká, že reálně bude případů daleko více. Kvůli poklesu testování prý nahlášené případy neodrážejí reálnou míru infekce.

Starosti dělají opakované covidy u očkovaných

Imunoložku Zuzanu Krátkou však tato zpráva WHO ponechává zcela klidnou. „Pokud něco sleduji, tak jsou to pravidelná hlášení Státního zdravotního ústavu (SZÚ), ze kterých se dozvím, co nového je ve světě a jaký vliv to má na Českou republiku. Začínáme čtvrtý podzim s covidem a třetí sezonu s kampaní zaměřenou na očkování proti covidu. Epidemiologická situace už je optimistická. Jisté je, že chybějící slizniční imunita způsobí, že očkovaní lidé dříve či později covid prodělají. Tvrdit jim, že vakcína je ochrání před nemocí, je hloupost,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

„Neočkovaní lidé již infekci většinou prodělali jednou či dvakrát, ale i oni potřebují pravidelný kontakt s virem, aby si ji udrželi, což se v normálně fungujícím světě bez roušek děje zcela přirozeně. Malou dávku viru nezaznamenáme a přitom pro aktivaci imunity může postačit. S větší dávkou viru proděláme reinfekci, která mívá – obdobně jako u jiných nemocí – slabší průběh než infekce první. Jsem smířená s tím, že ani očkování, ani prodělání nemoci neposkytuje stoprocentní ochranu a virus tedy bude dál kolovat v populaci. Starosti mi dělají opakované covidy u očkovaných, které svědčí spíše pro nějaký problém s jejich imunitou,“ přiznává spoluzakladatelka Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

Při plošném testování bychom se nestačili divit

Cévní lékař Vladimír Čížek, který se od začátku pandemie intenzivně věnuje nejen covidu, ale i případným negativním dopadům očkování proti němu, doporučuje informace o nárůstu „případů“ brát s rezervou a ptát se, jak je nyní definován případ. „Pouze pozitivním testem, nebo klinicky? Pokud jen pozitivním testem, je nutno se ptát dále, jak je PCR test nastaven? Jestliže je nastaven stejně jako v době pandemie, tedy parametr Ct (počet cyklů) na 40-45, tak tyto testy zachytí i nepatrné úlomky viru, dávno neživé, a tedy neinfekční, a počty ‚případů‘ tak mohou být výrazně nadsazeny,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek.

Zdůrazňuje, že je také nutné se ptát, jak moc se testuje. „Při plošném testování lze při 95 % senzitivitě testů jen z důvodu prosté matematiky očekávat 5 % falešně pozitivních výsledků. Kdyby někdo z politiků dnes nařídil plošné testování, nestačili bychom se divit. Při 100 tisících provedených testů by bylo 5 tisíc falešně pozitivních. Při 500 tisících testů pak 25 tisíc falešně pozitivních. Měli bychom zde novou vlnu ‚případů‘. Já jen pevně věřím, že už si to konečně uvědomili i ti politici, kteří to testování v počátku epidemie organizovali v dobrém úmyslu, a nikoli z neinformovanosti, hlouposti nebo z jiných důvodů,“ podotýká cévní lékař s tím, že dalším důležitým faktorem je to, že oblíbenou strategií řady vlád i médií je strašení lidí. „Všichni si to pamatujeme z posledních tří let. Vystrašení lidé jsou povolnější, poslušní a média mají vyšší čtenost. Co víc si mohou přát?“ ptá se.

Titěrné počty pozitivně testovaných lidí

A odkazuje na covidová data z ČR, podle nichž bylo v sobotu 13 pozitivních testů, v neděli 10. „V pracovním týdnu to bylo od 61 do 106 pozitivních testů. Zdůrazňuji, že jde o pozitivní testy, nikoli nemocné lidi. V neděli bylo hospitalizováno celkem 25 osob, jak říká oficiální portál. Je to malinké číslo, ale i to je nadsazené. Když se podíváme na neoficiální portál, z těchto 25 osob je 14 bezpříznakových nebo s lehkými symptomy – za normálních okolností by tito lidé vůbec nebyli hospitalizováni, důvod je tedy jiný, a jen náhodně jim byl zjištěn pozitivní test. Samozřejmě může přijít podzimní vlna, podobně jako jsou vlny chřipek a jiných viróz. Covid-19 ve své dnešní podobě by měl již být považován za běžnou virózu. Ale dokud budou PCR testy špatně nastaveny a špatně používány, a dokud bude definice Covidu postavena jen na laboratorním testu, můžeme se samozřejmě dočkat i další masivní ‚epidemie‘,“ podotýká Vladimír Čížek.

Má jít o variantu EG.5, tedy o nakažlivější typ omikronu, ale ne tak ohrožující lidské životy, což dokládají údaje, že vedle 38procentního nárůstu případů došlo k 50procentnímu poklesu úmrtí. „Odborníci celou dobu tvrdili, že přirozenou snahou viru je nikoli zabíjet, ale přežít v co nejvyšším počtu. Takže to je velmi pravděpodobně přirozený vývoj viru – stejná či větší nakažlivost ale nižší rizikovost, čímž samozřejmě nyní nemám na mysli případné laboratorně upravené mutace. To je můj názor, ale nejsem virolog ani epidemiolog,“ podotýká angiolog. „To žonglování s nebezpečností mne taky baví. Tedy – je správné sledovat, zda u vážně nemocných osob (těch v nemocnici) nepřevládá nějaká nová varianta viru, ale problém je, že nám zatím chybí ti vážně nemocní,“ poukazuje Zuzana Krátká s tím, že to nechce zakřiknout.

Vůbec se neřeší, zda je očkování ještě přínosné

Procenta, o nichž hovoří zpráva WHO, nám moc neřeknou, pokud nevíme, o jakých absolutních počtech je řeč. „Takže jde o to, kolik je nemocných, které dokážeme evidovat. Ty, co se otestují sami doma nebo si test vůbec neudělají, nespočítáme. Nemocných, kteří přijdou k lékaři, je málo. Takže se málo testuje antigenním testem, ještě méně vzorků se analyzuje pomocí PCR a minimum vzorků se sekvenuje. Lékařům a pacientům je jedno, jakou mutací jsou nemocní. Nemocných bylo tak málo, že v SZÚ za červenec neudělali ani jednu sekvenaci. Podíváme-li se na data CDC (Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, federální agentura USA), tak ve Spojených státech cirkulují varianty patřící do omikronové rodiny a na jaře dominující XBB.1.5, kterou zachytávali u 50 % vzorků, je nyní zachycena v 15 % vzorků, naopak narůstá varianta EG.5. Jak se to mění a kolik variant se sleduje, to si můžete dohledat na stránkách CDC, ale v Česku si musíme počkat až na sezonu,“ konstatuje imunoložka.

Na podzim má být dostupný nejnovější typ vakcíny, která bude cílit na mutace omikronu a nebude už obsahovat původní wuchanský kmen viru, jak tomu bylo doposud. „Česká vakcinologická společnost vydala nové doporučení koncem června, Ministerstvo zdravotnictví koncem srpna. Ta doporučení se vzájemně mírně liší a vlastně nevíme, které má větší váhu. Národní institut pro zvládání pandemie je nekonzultoval. Zda problematiku řešilo ministerstvo s dalšími odbornými lékařskými skupinami, nevíme a budeme to zjišťovat. Za mne jde o stále stejnou písničku, ve které chybí jakákoliv reflexe změny epidemiologické situace a neřeší vůbec to, zda je očkování stále ještě přínosné. Po dvou sezonách s očkováním není klíčovým problémem posílit imunitu v imunitně naivní společnosti (jako v roce 2021), ale hlavní je ochránit rizikové skupiny (pokud ještě nějaké rizikové skupiny jsou), a hlavně musí být vakcinace bezpečná. To je věc, která lidem přijde jako nejdůležitější, a je chybou, že to vakcinologové odmítají řešit a ostatní lékaři mlčí,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz Zuzana Krátká.

Vakcinologové v Česku to vidí jinak než Britové

Podle ní existuje spousta naléhavých otázek. „Kdy se začne otevřeně mluvit o nežádoucích účincích vakcinace? Kdy se začne řešit čistota složení vakcín? Kdy se konečně přizná, že imunita po prodělaném onemocnění chrání lépe a déle než po vakcinaci? A kdy se konečně zveřejní výsledky zaslepené randomizované studie těhotných žen, které byly očkované vakcínou Comirnaty nebo placebem? Tato studie měla prokázat bezpečnost vakcinace v průběhu těhotenství. Původně měla zahrnovat 4 tisíce žen, nakonec má hodnoceno cca 350 žen. Byla zahájena na jaře 2021, ale stále není dokončena a jsou k dispozici jen částečné výsledky, mnoho dat chybí. Regulátory to neznepokojuje, dál doporučují očkování v těhotenství,“ zlobí se imunoložka. „Jinak skutečnou efektivitu a bezpečnost nové vakcíny, která se schvaluje na novou sezonu, neznáme a zjistíme je teprve, až se začne očkovat. Testy vakcín se významně omezily, aby je výrobci stihli vyrobit. Tak uvidíme, jaký bude o novou vakcínu zájem,“ dodává.

Skeptický k dostupnosti nejnovějšího typu vakcíny u nás je Vladimír Čížek. „Podle dosud zveřejněných informací ČR objednala vakcíny cílené na mutace BA1, BA4 a BA5, které se již u nás nevyskytují. Vypadá to tedy, že vakcíny budou opět opožděny za mutacemi, jako tomu bylo dosud,“ obává se cévní lékař. Česká vakcinologická společnost sice vydala doporučení k očkování (s odkazy na CDC a EMA), nereflektovala však některé důležité údaje, a proto jsou pro něj tato doporučení málo důvěryhodná. „Jejich důvěryhodnost je snížená už například jen tím, že nejsou nikým podepsaná. Od dob socialismu nemám rád anonymy, a to ani ty, které se maskují za ‚kolektivní díla‘. Doporučovat očkování mladým lidem, jako to dělají naši vakcinologové a ministerstvo, považuji při dnešních znalostech o Covidu a o mRNA vakcínách za naprosto nezodpovědné. To Britská vakcinační komise JVCI letos zřejmě doporučí očkování proti covidu i chřipce jen rizikovým osobám a osobám starším 65 let,“ srovnává angiolog.

Zadělávají si na velké problémy, které medicína nevyřeší

Podle něj je třeba vzít v úvahu i další fakta, neboť víme, že vyšší počet dávek nemusí znamenat větší ochranu, ale právě naopak. „Víme, že některé šarže vakcín byly kontaminované a působily velké množství nežádoucích účinků. A tak dále. A nevíme, jak si naši experti poradí s nejnovější informací, že spike protein z vakcíny může až u poloviny očkovaných přetrvávat v těle půl roku (a pravděpodobně i déle, protože autoři práce tyto lidi sledovali právě ‚jen‘ půl roku), a to bez ohledu na hladinu imunoglobulinů IgG. Byl bych proto s dalším očkováním velmi obezřetný podle základního lékařského pravidla ‚primum non nocere‘,“ přiznává pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek.

Se svým názorem na další „posilovací dávky“ se ani trochu netají. „Rizikoví pacienti by měli konzultovat důvěryhodného odborníka. Ten by měl vzít v úvahu proběhlá očkování, prodělání covidu, celkový stav imunity, a podle těchto okolností rozhodnout. Já osobně důvěřuji například panu profesoru Beranovi, nebo panu profesoru Thonovi, který prohlásil: ‚Můj vzkaz lidem zní, že pokud si budou dávat další a další dávky vakcíny, aniž by předtím u sebe vyhodnotili prospěch a rizika, zadělávají si na velké problémy, které už medicína nebude schopna řešit‘,“ cituje uznávaného imunologa z Centra RECETOX Masarykovy univerzity v Brně.

Vakcína stojí 5 tisíc, a tak lidé „lehnou“ a umřou

„Infekce se otáčí v sinusoidách. V létě je šíření malinko příznivější, neboť lidé lépe infekci odolávají. Počty případů už nejsou relevantní, to jsou spíše třeba odběry z odpadních vod. Málo se testuje a tak často ani lidé nevědí, proč mají ‚rýmu a kašel‘,“ komentuje pro ParlamentníListy.cz aktuální vyjádření WHO prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, který byl hned na počátku šíření covidu v Česku nominován do Ústředního krizového štábu a problematice kolem viru se věnoval neustále. To, že varianta EG.5 je nakažlivější typ omikronu, ale ne tak ohrožující lidské životy, označuje za naprosto přirozené. „Obvykle všechny viry mutují tak, aby se rychleji šířily a i méně zabíjely, vždyť mrtví lidé blokují šíření. Pro ně je lepší člověk, který běhá po městě a všude kašle a smrká. Tomu se říká evoluce a mělo by se to učit na základních školách. Jen v době covidu to bylo předmětem spekulací. Covid bude jedním z cca 200 respiračních virů, které se tu budou točit a budou i, bohužel, zabíjet slabé. Tak to je už tisíce let,“ připomíná.

Nemyslí si přitom, že nejnovější typ vakcíny, o němž se mluví, vyvolá v populaci enormní zájem. „Máme očkovací doporučení z USA. Proočkovat nyní na RSV (Respirační syncyciální virus, jenž způsobuje infekce dýchacích cest), který loni udělal velké problémy. Ale, bohužel, jako každý rok je vakcína na chřipku a k tomu eventuálně covid. Plošné očkování moc smysl nedává. Nesmysl je nutit děti, to kompromituje celé očkování. U seniorů je jasné, že snižuje počet mrtvých. Letos jsem na to se svým týmem publikoval několik studií, nakolik která opatření mají smysl,“ odkazuje Roman Šmucler.

