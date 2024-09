„Kmotr ODS“ vystoupil proti Bartošovi: Nevadilo mu se mnou spolupracovat

Podle Zajíčka je Bartošova rétorika jen snahou odvést pozornost od zbabrané digitalizace stavebního řízení. „Je to jen jeho další nedůstojný a zoufalý pokus odvést pozornost od svého absolutního selhání ve funkci ministra a místopředsedy vlády pro digitalizaci. Teď přišel s teorií spiknutí, kde mám hrát jakousi klíčovou roli,“ napsal Zajíček na síti X.

Zdeněk Zajíček se udivuje nad tím, že Bartošovi i přes vědomí toho, že Zajíček je „kmotr“, nevadilo s ním úzce spolupracovat. „Je zajímavé, že mu nevadilo, když se mnou spolupracoval jako s prezidentem ICT Unie v době jeho působení v opozici a kdy jsme společně s ostatními politiky napříč politickým spektrem prosadili zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě a zákon o digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. I tehdy jsem reprezentoval ICT Unii a firmy, které se ucházejí o zakázky při digitalizaci státu. Panovala mezi námi shoda, že musíme učinit taková opatření, aby nedošlo v budoucnu k ,ovládnutí’ digitalizace stavebního řízení a územního plánování jen jednou firmou (vendor-lock in), a proto jsme do zákona navrhli, že systém se bude skládat ze 6 nezávislých, a přitom vzájemně propojených systémů,“ připomněl Zajíček spolupráci s Bartošem, která měla vést k co nejvstřícnější a nejtransparentnější verzi digitalizace.

Zdeněk Zajíček poukázal i na to, že příprava a provedení digitalizace stavebního řízení neprobíhalo transparentně, ale za zavřenými dveřmi ministerstva pro místní rozvoj. „Podle všech dostupných informací se celá změna systému odehrávala za zavřenými dveřmi na MMR v utajení a nikdo z klíčových uživatelů neměl přístup k tomu, co se připravuje, jaké změny se dělají a v jakém stavu projekt skutečně je. Relevantní informace neměli podle dostupných zpráv a vyjádření ani členové vlády a ani opozice,“ popsal popření pirátské politiky maximální transparentnosti.

Poukázal také na dohodu s tehdejší ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO). Ta chtěla v rámci hladkého prosazení digitalizace, aby ta proběhla co nejrychleji a tak, aby ji další vláda nerušila a nestavěla znovu na zelené louce. I proto pozvala do tvorby plánů a návrhů digitalizace tehdejší opozici. Dostálová zařídila, že návrhy k digitalizaci stavebního řízení předkládala opozice. A tam měli hlavní slovo Martin Kupka (ODS) a právě Ivan Bartoš.

„Je to o to víc zarážející, když si uvědomíme, že v minulém volebním období vláda a odpovědná ministryně Klára Dostálová přizvala opozici ke společnému stolu a souhlasila a podpořila, aby návrhy k digitalizaci stavebního zákona předkládala opozice - Martin Kupka a Ivan Bartoš. Důvod byl jednoduchý. Cílem bylo, aby se podařilo během pěti let systém postavit a spustit plnohodnotně v celém komplexu. A aby se tedy neměnil se po každých volbách. Na tom existovala férová dohoda mezi tehdejší koalicí a opozicí. Ten, kdo tuto vzácnou nepsanou dohodu porušil, byl Ivan Bartoš,“ poukazuje Zajíček na jednání pirátského předsedy v demisi.

Zajíček také popsal, v jakém stavu je digitalizace po působení Ivana Bartoše. „A v jakém stavu je tedy nyní tento projekt? Systém složený ze 6 samostatných informačních systémů nefunguje jako celek a plnohodnotně nefungují ani 3 spuštěné informační systémy.“

Zmínil i skutečnost, že chybí školení personálu a neproběhl ověřovací provoz systému. „Neproběhl řádný ověřovací provoz a školení byla nedostatečná nebo u některých systémů neproběhla vůbec, protože neexistují,“ sekal Zajíček Bartošovu zbabranou digitalizaci.

Zmínil i tříměsíční inferno, jež dopadlo na lidi, kteří stavební povolení potřebují a jeho zdržení je stojí nemalé peníze. „Lidé-stavebníci, úředníci, autorizované osoby, další účastníci řízení žijí už 3 měsíce v právní nejistotě, kterou nezavinili,“ vypočítával Zajíček míru Bartošova selhání.

„Pravda je taková, že ze strany MMR pod vedením Ivana Bartoše došlo, podle ÚOHS k opakovanému porušení zákona o veřejných zakázkách. Dále pak k porušování stavebního zákona tím, že nedošlo k plnohodnotnému spuštění všech 6 informačních systémů k 1. 7. 2024. A také, podle všech zatím dostupných informací, i k porušení zákona o informačních systémech veřejné správy, nad jehož dodržováním by měl Ivan Bartoš ze své funkce bdít a být vzorem pro ostatní,“ vysekal Zajíček díru do ledu Bartošova angažmá ve vládě.

Udivila ho komunikace Pirátské strany a jejího předsedy v demisi, kteří jednání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže označili za přinejmenším problematické. „To, že někdo poukazuje na porušování zákonů ze strany ministra, není žádné spiknutí, ale transparentní a legitimní obrana právního státu. Zákony platí pro všechny i pro místopředsedu vlády a ministra,“ neodolal Zajíček pohanět komunikaci Pirátů po propuknutí vládní krize.

Zdeněk Zajíček popsal i podivné machinace při výběrovém řízení na vyhotovení digitalizace. „Je prokazatelné, že do původních soutěží se přihlásily firmy jak mimo ICT Unii, tak i z unie. A to je naprosto v pořádku, protože tak má fungovat férová soutěž na trhu. Když dáte včas a transparentně na vědomí, co se bude soutěžit, dostanete relevantní nabídky. Díky tomu, že bylo přímo zákonem stanoveno, o co se mají firmy ucházet, byly dány nejférovější a nejtransparentnější podmínky pro všechny. Ivan Bartoš jim však nedal šanci, aby v otevřené soutěži mohly předložit nejkvalitnější nabídku za nejlepší cenu. Proto není možné říci kolik by byla skutečná dosažená cena, a ani není možné říci, k čemu se poměřuje, protože konečná cena zakázek, které Ivan Bartoš uskutečňuje, není konečná,“ poukazuje Zajíček.

A dává k dispozici další Bartošovu zakázku pro MMR, kde Bartoš špatně určil výslednou cenu. „Například Národní geoportál územního plánování měl podle původních odhadů stát 209 mil. Kč, ale firma Sevitech, která pro úplnost není členem ICT Unie, získala zakázku od MMR za 269 mil. Kč. Tedy jednoduše se dá říci, že nová zakázka je o 60 milionů dražší, než se očekávalo podle původního odhadu. Z čeho tedy Ivan Bartoš dovozuje deklarovanou úsporu není opravdu jasné,“ ukázal Zajíček.

Myslí si, že Bartošova rétorika o tom, kolik mohl ušetřit, ale že si na něj dosedlo kmotrovské podhoubí ODS, je jen politický marketing Pirátské strany a jejího předsedy v demisi. „Vše nasvědčuje tomu, že to je jen jeho politický marketing, kouřová clona, která má něco zakrýt či poskytnout alibi, ale nemá žádný reálný základ. Prostě a jednoduše z toho, co teď víme, nikdo příčetný nemůže vyčíslit žádnou úsporu,“ zamyslel se Zajíček.

Při vysvětlování Zajíček sklouznul i k citování Základní listiny práv a svobod. „Nerad bych si jeho osočování firem sdružených v ICT Unii vykládal tak, že se jedná o formu nátlaku nebo dokonce diskriminaci za to, že jsou členy nějakého spolku. Základní listina práv a svobod mluví totiž jasně: ,Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení’,” napsal na síti X.

A zkonstatoval, že žijeme v právním státě a podobná obvinění a spekulace Pirátům neprojdou. „Naštěstí žijeme ještě stále v právním státě a je možné se tak legitimně bránit, jak proti porušování zákona ze strany ministra, tak se bránit proti útokům, které mají za cíl poškodit dobré jméno nebo pověst firmy, spolku nebo člověka. Předpokládám, že si jsou toho Ivan Bartoš a ostatní představitelé Pirátské strany vědomi a jsou připraveni unést svou případnou odpovědnost,“ vyslovil Zajíček nepřímou hrozbu soudního stání nad slovy Pirátů. „Zatím jsme svědky urputně křečovité snahy Ivana Bartoše vytvořit umělý příběh o temných silách v pozadí, které mu brání doručit jeho politický závazek z vládního prohlášení,“ dodal.

Realita je ale podle Zajíčka taková, že Ivan Bartoš nese plnou zodpovědnost za zbabranou digitalizaci. „Ale realita je taková, že Ivan Bartoš nese plnou politickou, právní i exekutivní odpovědnost za nefungující systém digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Měl v rukou veškeré nástroje k eliminaci rizik a mohl kdykoli zatáhnout za záchranou brzdu například odložením termínu spuštění nebo jinou změnou zákona,“ poukázal Zajíček na opatření, která Bartoš mohl spustil, ale nespustil.

Na závěr Zdeněk Zajíček zmínil, že podobné svalování viny na všechny ostatní, jen ne na sebe, může ukazovat jisté příznaky paranoie. „Svalování svého očividného selhání na jakési ,temné’ síly, velké kluky, na jiné politické strany nebo na Zdeňka Zajíčka nebo nejlépe na všechny dohromady, má znaky těžké a hluboké paranoie. A to je vážná věc. Stejně jako nefunkční systémy digitalizace stavebního řízení a územního plánování,“ zakončil Zdeněk Zajíček.

