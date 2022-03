„Kr*téne.“ Jágr září, ale jinde se pomoc Ukrajině zvrhla. Zle

O pomoc uprchlíkům z Ukrajiny se začali starat hejtmani. Ovšem hejtman Petr Kulhánek pomocí nakrknul občany Karlových Varů. Z místní arény pro lední hokej udělal sklad humanitárního materiálu. A to chvíli předtím, než měl karlovarský tým hrát s Litvínovem o postup do play-off. Hrát se bude, ale v Chomutově, kam se ne každý fanoušek dostane. A hned několik hokejových osobností Kulhánka odsoudilo, že možností bylo více a HC Energie mohla hrát doma. Nemluvě o fanoušcích, kteří Kulhánka vyzývají k rezignaci a nadávají mu. Naopak Jaromír Jágr zápas svého Kladna ke spokojenosti fanoušků přesunul do O2 areny a z výtěžku slíbil pomoci Ukrajincům.

Což ovšem znamená, že se hokejisté HC Energie Karlovy Vary utkají s Litvínovem v aréně v Chomutově. Z čehož nejsou fanoušci vůbec nadšení. Hejtman Kulhánek vysvětlil, že musel o rozšíření uprchlického centra rozhodnout on. „Protože to je procedura, která má v době nouzového stavu přesně dané náležitosti. Toto písemné ‚nařízení‘ je pro město navíc podkladem, na jehož základě může s krajem řešit následné uhrazení finančních ztrát, které se záborem KV Areny souvisejí,“ uvedl na facebooku.

„Toto písemné rozhodnutí ale následovalo poté, kdy jsem o věci mluvil s vedením města, vedením KV Areny a HC Energie. Stejně jako všichni ostatní, ani my nemáme právě radost z toho, že jsme hokejistům zkomplikovali závěr sezóny,“ doplnil.

Ovšem podle informací deníku Sport ani klub, ani město konzultovány nebyly. „Primátorka i klub samotný při rozhodování neměly žádné slovo. Rozhodnuto bylo bez nich,“ uvádí Jan Škvor s tím, že primátorka Andrea Pfeffer Ferklová se i snažila nalézt řešení, které by hokejistům umožnilo dohrát extraligu.

S rozhodnutím Petra Kulhánka pak nesouhlasí jednak bývalý hokejista a sportovní komentátor Milan Antoš, který řekl: „Je pro mě trošku nepochopitelné, že se nemohlo počkat ani tři dny, až se dohraje základní část, a stadion se hned musel zavřít. Myslím, že se to dalo zvládnout i jinak.“

A také Alois Hadamczik, bývalý trenér hokejové reprezentace. Ten souhlasí s tím, že se uprchlíkům má pomáhat a sám ve svém hotelu některé ubytovává. „Ale halu Karových Varů použili jako sklad humanitární pomoci. Přitom ve městě mají takových prostorů dost, třeba u letiště. A pan hejtman stejně zvolil KV Arenu,“ nechápe Kulhánkovo rozhodnutí a dodává, že sklad bylo možné zřídit i jinde.

„Je to pro mě totální nesmysl. Lidi chodí na hokej ve Varech celou sezonu a politici si vůbec neuvědomují, jaká dřina pro klub, s ohledem na jeho rozpočet, tahle sezona byla. A když teď můžou mít výhodu domácího prostředí a fanoušky v plném počtu na stadionu, tak jim to radnice zabije,“ podivuje se Hadamczik.

„Vůbec k diskusi nepřizvali nikoho z klubu, generálnímu manažerovi jen oznámili výsledek. Takhle se tedy respekt neprojevuje. Přitom se alespoň mohli pokusit o hledání řešení, aby klub mohl dohrát extraligu ve městě. To se ale nestalo. Kdyby Karlovy Vary nakonec do předkola nepostoupily, velkou vinu bych dával právě radnici,“ shrnul.

A zuří také fanoušci HC Energie, kteří si již pořídili vstupenky. A nyní se budou muset dopravit do Chomutova, což řada z nich časově nestíhá. „S dnešníma cenama benzínu a nafty mi zaplatí cestu kdo? Mám permanentku a ta zahrnuje domácí v KV nikoli někde v tramtárii. I kdyby jsem byl ochotnej jet až do Chomutova, kvůli pracovní době je to nereálné stihnout, takže tím de facto ztrácím zaplacené vstupné a ne kvůli svému rozhodnutí, tohle bude řešit kdo?

Znova, hokej není důležitější než to, co se děje na Ukrajině, ale stejně jako bydlím, tak se ode mne čeká, že budu platit nájem, tady jsem si zaplatil za něco, co je mi nyní odepřeno...“ ptal se Marek Vondráček.

„Karlovarský kraj má další primát. Hejtmana s tak velkou nenávistí k vlastnímu kraji nenajdete v celé republice,“ mínil pak Miroslav Fous, že Kulhánek svůj kraj nemá rád.

Byly zde i rozhořčenější reakce. „Doufám, že ten zasranej Kulhánek zaplatí ze svého všem cestu do Chomutova! Covid vzal fanouškům málo zápasů, viď? Odstup okamžitě!!! Takové rozhodnutí udělat i při možné hrozbě baráže je těžkej podraz, ale Kulhánka nějakej hokej ve Varech nezajímá, kdyby Kulhánek neměl v hlavě VYPATLÁNO, dokázal by aktuální situaci vyřešit i jináč. Odstup okamžitě ze své funkce, podporu už od hodně Varáků mít stejně nebudeš!!!“ vyzýval Kulhánka Roman Mikus.

Nebyl však sám, kdo má za to, že Kulhánek nemá rád hokej. „Pokud se dostaneme do předkola, budou mít play-off v Chomutově, pane Kulhánek, děkujeme, odejděte. Už jako primátor neměl varský hokej v lásce, celých osm let, co tam seděl. Konečně už tam nesedí a zase se dostal do vedení kraje s dvěma procenty hlasů ve volbách, to je prostě čaroděj. Doufám, že se klukům povede postoupit, ať všichni vidí, jak jsme blbý kraj, mít play-off a odstěhovat ho z města,“ stěžoval si Roman Procházka. Že chce Kulhánek karlovarský hokej zlikvidovat si myslel i Emil Šuta.

Přišlo dokonce svědectví od muže, který okolo arény projížděl včera odpoledne. „Tisíce, stovky, desítky uprchlíků jsem tam vůbec neviděl. Byly tam skupinky nudících se hasičů a policistů. Takže jste vlezl Rakušanovi coby svému šéfovi do zadnice a zařídil ve Varech ostudu. Jako primátor nic moc, jako hejtman tragédie. Měl byste opustit svůj politický post, protože na něj nemáte, a zároveň opustit K. Vary. Tady jste to řádně zazdil. Čím dřív, tím lépe pro naše město a kraj,“ vyzval Kulhánka Stanislav

„Škoda že je Kulhánek takový debilní kretén,“ litoval Petr Bubník.

Karlovy Vary a HC Energie zařídí autobusy pro 200 fanoušků s permanentkou nebo vstupenkou. Jak však uvádí tisková zpráva, bude se jednat pouze o 4 autobusy, ve kterých není možné si zarezervovat místo a kapacita je omezena. „Na tomto kroku jsme se shodli na základě nařízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, které jsme obdrželi minulý týden v pátek. Extraliga ledního hokeje je nejnavštěvovanějším sportem v našem městě a nechceme, aby fanoušci byli o tento zápas ochuzeni,“ říká primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Naopak Jaromír Jágr se s Kladnem místo do menšího stěhuje na poslední zápas extraligy do většího, tedy do O2 arény. Výtěžek ze vstupného pak chce věnovat ukrajinským uprchlíkům.

