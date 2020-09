„Lepší prezident než Zeman bude i vrtačka s příklepem.“ Pavel Novotný přišel pozdravit čtenáře PL

reklama

Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 14710 lidí položil komunálnímu politikovi dotaz týkající se jeho participace na mezinárodní politice. „Když člověk, jako vy, který je z hlediska států na zcela bezvýznamné pozici, píše (vulgární) dopisy představitelům jiných států, tak si myslíte, že je to v pořádku? Já, v tomto případě, již nevidím demokracii, ale anarchii,“ zaslal Novotnému.



Mířil tak zřejmě na Novotného dopis pro Rusko a politikův nejnovější počin, kterým je dopis Číně. Ten řeporyjský starosta sepsal poté, co šéf čínské diplomacie Wang I prohlásil, že předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil zaplatí vysokou cenu za porušení principu jedné Číny. „To bylo naposledy, co jste si otevřeli hubu na Českou republiku!“ „Vaše vyjádření je daleko za hranou diplomaticky přijatelného. Já vám dám, že pana předsedu Senátu ČR přimějete zaplatit vysokou daň..., vy kašpaři drzí, bezohlední, nevycválaní,“ cupoval Novotný Čínskou lidovou republiku. Psali jsme: ,,Nevys*rejte!, kašpaři!" Pavel Novotný napsal dopis Číně. Ta se bude divit

Extrémní starosta na dotaz reagoval svým tradičním stylem. „Dobrý den, děkuji za informaci, která je mi zcela u prdele,“ vzkázal. „Podstatné je, že jsem to zásadní sdělení, o kterém psal celý svět, a Američané jej dokonce ocenili, (se) dostalo až ministrovi zahraničí Číny, pane. Spektakulární kousek ode mě,“ doplnil ke svému mediálně úspěšnému „diplomatickému dopisu“. Pavel Novotný, DiS. ODS

A strefil se i do prezidenta Miloše Zemana. „Ještě štěstí, že Řeporyje dělají dobrou, prozápadní zahraniční politiku, a ne jako Miloš Zeman z Rusko-Čínské ambasády,“ sneslo se od starosty.



Právě Zeman, respektive jeho funkce hlavy státu, byla figurantem následujícího dotazu na ParlamentníchListech.cz, který známý Řeporyjec nenechal bez povšimnutí.



Náš čtenář Novotného pochválil slovy, že „může být dobrý starosta, protože si nebere servítky“. Jakožto hlavu státu by ale Novotného již příliš rád neviděl: „Ale kdybyste byl prezident, tak to by podle mě bylo z bláta do louže. Zemana jsem nevolil, ale váš vulgární slovník předčí i Zemanův a podle mě by neměl prezident mluvit vulgárně a urážet jiné.“ Fotogalerie: - Věnec řeporyjským vlasovcům

„Povznést se nad své protivníky, to je podle mě umění – případně je s noblesou usadit. Souhlasím s Vámi, že Němcová by byla fajn, ale teď už jí podle mě ujel vlak. Ale co mě zarazilo, že podporujete Drahoše. Nemyslíte, že je absolutně bez názoru a taková ‚konzerva‘. Jsme malá země, a pokud se máme prosadit, potřebujeme silného prezidenta. Podle mě by bylo super, kdyby znovu kandidoval Franz. Co vy na to?“ položil tazatel.



Pavel Novotný by kandidáta z předminulé prezidentské volby již ovšem nominovat nechtěl a raději by viděl jiné tváře. „Vladimír Franz je kamarád a upřímně si jím úplně jist nejsem, lepší by možná byli Miloš Vystrčil, Mirka Němcová, nebo Pavel Novotný, ale proč ne,“ jmenoval. „Lepší než Zeman bude i vrtačka s příklepem vytržená ze zástrčky,“ doplnil ještě k současnému prezidentovi.



Není to poprvé, co se řeporyjský starosta obul do Zemana. V podcastu Insider novinářů Tomáše Jirsy a Michala Půra se dokonce zamyslel nad tím, že kdyby byl on sám prezidentem, tak by jeden z jeho příkazů pro ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku zahrnoval zastřelení současného premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. „Zavolal bych generála Koudelku a řekl bych: ‚Babiš. Zastřelit. Odstranit, prostě.‘ On by na mě čuměl. Já bych řekl: ‚Pane generále, to je v zájmu České republiky.‘ Já vím, že máme demokracii. V zájmu České republiky je, aby Babiš zmizel, umřel. Aby taky Zeman umřel, odešel do věčných lovišť a já byl poslanec. Ono to zní tak strašně, ale všechny ty věci jsou v zájmu České republiky,“ naložil Novotný. Psali jsme: Pavel Novotný: Babiše zastřelit. Pověřil bych Koudelku z BIS Ing. Miloš Zeman BPP

Přesto si na Novotného prezidentské období zřejmě budeme muset počkat. Nad čím ovšem již nějakou dobu prý přemýšlí, je kandidatura v blížících se parlamentních volbách. Psali jsme: Pavel Novotný, výkladní skříň ODS! Ben Kuras odpovídá na sprosté urážky Spisovatel Kuras napsal o Pavlu Novotném, že je případ pro psychiatra. De*il, kret*n, ho*no žid. Nakopal bych tě do pr*ele, přišlo mu za to v noci Vrah pro PL: Kdyby se Pavel Novotnej ocitnul vedle cigošů a deviantů na Borech? Vám to teda řeknu, co by následovalo Hejtujete Pavla Novotného? A jste na to dost chytří? Víte, jaké má IQ? Schmarcz se rozparádil

