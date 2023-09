„Lež je druh násilí“. Koudelka poslancům citoval Masaryka, ale moc to nevyšlo

reklama

V Poslanecké sněmovně se v pondělí konal seminář „Dezinformace a hybridní působení, reakce státních a veřejných institucí“. Ve sněmovním sále nazvaném Konírna jej zaštítil předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček. „Cílem konference je představení činnosti jednotlivých resortů a institucí proti dezinformacím a hybridnímu působení,“ stálo v pozvánce.

Úvodní slovo měl kromě Žáčka ministr vnitra Vít Rakušan a ve druhém ze čtyř panelů hovořil k poslancům i šéf Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka.

Koudelka vystoupil před poslanci s odhalením agentů BIS, podle kterého mělo být v Česku zajištěno šíření ruské propagandy o válce na Ukrajině jedním z jeho dlouhodobých agentů, který toho dosáhl za úplatu několika tisíc eur.

Dále poslancům vykládal, že tento agent k šíření „narativů podporujících zahraničněpolitické zájmy ruské federace“ využil i veřejně známé osobnosti. Ministr vnitra Rakušan i premiér Fiala na to reagovali, že působení ruské propagandy v Česku je dlouhodobý problém.

Česká televize si z jeho projevu vybrala temperamentní pasáž: „Kdo v současné době řekne, že neví, co je to ruská propaganda, že neví, co je to ruská dezinformace, při takto brutálním zasahování do podstaty demokracie v České republice, je slepý a hluchý“.

Mám covid, a proto jsem dneska tu konferenci zmeškal. Řekl pan generál více k brutalitě hybridního působení?



Pokud jde o ty tisíce eur, tak to je vpravdě nic. Zkuste udělat informační kampaň s takovým rozpočtem.



Jinak ta maršálkovská rétorika bez substance je už únavná, což? https://t.co/7mICPXpxzr — Adam Růžička (@ruzick_adam) September 25, 2023

Ve svém vystoupení před poslanci se ale šéf BIS Koudelka pustil také do exkurzu v politické historii v podobě výkladu slov Tomáše Masaryka.

“Prezident Masaryk řekl, že lež je druh násilí a my můžeme dodat že je to násilí ohrožující naší svobodu, naší nezávislost, naší bezpečnost a takovému násilí nesníme ustoupit, ale naopak musíme s ním bojovat,” uvedl na konferenci o dezinformacích v Poslanecké sněmovně Parlamentu… pic.twitter.com/ab3EEgq7cu — BIS (@biscz) September 25, 2023

Při ospravedlňování zásahů tajných služeb proti tomu, co bude označeno za „dezinformaci“, Koudelka mimo jiné řekl: „Prezident Masaryk řekl, že lež je druh násilí a my můžeme dodat že je to násilí ohrožující naší svobodu, naší nezávislost, naší bezpečnost a takovému násilí nesníme ustoupit, ale naopak musíme s ním bojovat“.

Jeho slova považovala BIS za tak důležitá, že je publikovala na svém profilu na platformě X.

Na stejné sociální síti ale uživatel Adam Růžička, ředitel Institutu H21 požádal šéfa tajné služby, nedávno povýšeného do hodnosti generála, aby si při argumentaci prezidentem Masarykem nemohl přečíst alespoň celý odstavec.

I takto krátký fragment totiž stačí k pochopení, že Masaryk hovořil o omezování vlastního lhaní a sebeklamu. A o to bychom podle prezidenta osvoboditele měli usilovat i v situaci války, kterou jsou dnes zásahy do svobod často omlouvány.

Když už se @biscz odvolávám na Masaryka, tak si alespoň přečtu celý odstavec. V té části TGM mluví o omezování vlastního lhaní a sebeklamu, a to i ve válce. Proč? Protože je to kontraproduktivní..



"Revoluce a válka nejsou bez chytrosti, bez lži. Je naivní ve válce a revoluci… https://t.co/sRpU88KfxE — Adam Růžička (@ruzick_adam) September 25, 2023

„Revoluce a válka nejsou bez chytrosti, bez lži. Je naivní ve válce a revoluci vyzdvihovat jen hrdinství. Achilles nebyl možný bez Odyssea. Proto stav společnosti bez válek a revolucí bude mravně vyšší. Učinil jsem si pravidlo, lhát co nejméně; při vší opatrnosti se člověk chytne, protože zapomíná na detaily, které zfantasíroval, a prozrazuje se. Měl jsem v tom všem svou methodu; když jsem posílal ty naše posly, informoval jsem se proto tak pečlivě o jejich poměrech a schopnostech, abych jim dal instrukce pro postup, který jim nejlépe odpovídal, a aby se zbytečně chytrostmi nezapletli. Je to vůbec divná věc, že se lidé tak rádi obelhávají; vědí to o sobě a přece si věří. Lež je druh násilí; proto lži jako ochranného prostředku musí být co nejméně: přesvědčil jsem se v praxi, že i v rebelii cesta rovná je nejkratší," cituje celý dotčený odstavec.

Pokud bychom se chtěli vyvarovat lží jako ochranných prostředků a začali každý sám u sebe, bylo by to podle něj to nejlepší, co můžeme udělat.

