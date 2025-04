„Lhář Rakušan.“ Více o smrti Šimůnkové, která skočila do Macochy

Tragická událost na Filozofické fakultě UK má další smutný následek. Podle zdrojů ParlamentníchListů.cz spáchala sebevraždu Lenka Šimůnková, matka studentky Elišky Šimůnkové, která byla jednou z obětí Davida Kozáka při jeho masové vraždě. Lenka Šimůnová svůj život ukončila skokem do moravské propasti Macocha v sobotu 12. dubna.

Šimůnková nebyla spokojená s prací policie při zásahu na fakultě a s vyšetřováním, které mělo zjistit, zda při něm policisté nepochybili. Proslula například tím, že do Poslanecké sněmovny přišla v šatech se slovy „Spravedlnost pro Elišku“.

„Vondrášek (policejní prezident – pozn. red.) řekl, že viník je jen jeden a ten je po smrti. Nesouhlasím. Viníků je více. Viníkem je i celý náš systém, který fatálně selhal. A to, že to hlasitě pojmenovávám, není vůbec žádoucí. Proč? Protože mám pravdu,“ uvedla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. V tomto rozhovoru také řekla, že je frustrovaná z opakovaného tvrzení, že vše proběhlo v pořádku.

„Nejsem spokojena, nemohu být. Jsou to stále opakovaná stejná lživá slova. Již víme, že lháno na tiskových konferencích bylo, již to i média opakovaně uveřejnila, ale pro lháře Rakušana, Vondráška a Matějčka z toho i tak žádné důsledky vyvozeny nebyly. Takže můžeme jejich usmívající se spokojené tváře nadále vídat,“ řekla dále.

Její smrti předcházelo odstranění billboardu, na kterém obvinila právě tyto tři jmenované, tedy ministra vnitra, policejního prezidenta a ředitele krajského ředitelství z toho, že mají na rukou krev zabitých, když lžou.

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil středočeský zastupitel Martin Herman, který se Šimůnkovou spolupracoval v její snaze dobrat se odpovědí na otázky ohledně policejního zásahu.

„Zemřela žena, která nikdy nevzdala boj za pravdu, spravedlnost a svoji dceru. Do svědomí by si v souvislosti s tím měli sáhnout všichni, kdo jí i veřejnosti lhali, zatajovali informace, či mlžili o tom, co předcházelo střelbě na FF UK, při které zahynula Eliška Šimůnková,“ vyjádřil se Herman pro ParlamentníListy.cz.

„Často jsem s ní na to téma komunikoval, byla nesmírně nešťastná a ze smrti svojí dcery vinila – samozřejmě kromě vraha Davida Kozáka – i policii, která podle ní neudělala vše proto, aby vraha dopadla před osudnou střelbou, ale také vedení FF UK, které mělo informaci, že na fakultě může být ozbrojený a nebezpečný člověk a studenty nevarovalo. Časem se pak, pod vlivem toho, že ministr Rakušan pochybení a lži policistů neřešil, ale naopak je podle Lenky kryl, obrátil její hněv i proti němu. Dokonce zveřejnila informaci, že má na rukou krev zavražděných studentů,“ doplnil.

„Pro mě osobně je to rána, ještě v pátek mi psala, že jí odstranili billboard s kritikou ministra Rakušana, který si zaplatila… Je mi z toho moc smutno a zároveň mi to celé přijde děsivé. Píše mi teď hodně lidí a téměř všichni zmiňují to, že lidé, kteří veřejně lhali, nebo ty lži kryli, nebudou mít klidné spaní. Já si to nemyslím. Těm je totiž všechno jedno, kromě koryt, u kterých se díky těm lžím, manipulacím a mlžení udrželi,“ uvedl ještě pro ParlamentníListy.cz Herman.

Čest památce Šimůnkové a soustrast pozůstalým vyjádřil také předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta a poslanec ANO Jiří Mašek.

