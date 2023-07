„Lidé by měli vědět, na co platí daně,“ řekla o dlouhodobě nezaměstnaných. Teď se jí zbavují

„Pokud jsem od samotného prvopočátku vyslovila názor, že organizační změna je s cílem zbavit se mě, veřejné prohlášení pana primátora toto bez nejmenších pochyb potvrzuje!“ To napsala k výběrovému řízení na obsazení pozice šéfa odboru sociální péče vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí Ivana Šťastná. Sociálními problémy na Magistrátu města Ústí nad Labem se zabývala desítky let, byla k médiím dost otevřená a nyní se jí rozhodlo vedení zbavit. Šikanózní jednání vůči ní však primátor Petr Nedvědický odmítá.

Ke konci roku 2021 sdělila ParlamentnímListům.cz Ivana Šťastná, tehdy ještě vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem, že někteří lidé v regionu žijí bez práce již téměř třicet let. Sestavila takzvanou top 25, tedy pětadvacítku těch, kdo jsou bez práce na dávkách nejdéle. K tomu nám sdělila částku v roce 2020 vyplacených peněz na dávkách za ústecký okres. „Je to tak strašné číslo, že by lidé měli vědět, na co platí daně,“ řekla ParlamentnímListům.cz.



Pravda o dávkách



Dlouhodobě nezaměstnaní mají z velké části základní vzdělání, praktickou školu nebo jsou zcela bez vzdělání. Úřad práce takzvanými pobídkami podporuje obory jako zedníci, tesaři, pokrývači a další podobné profese. „To jsou ale profese, kde je třeba odborného vzdělání v oboru. Je tedy zcela zřejmé, že lidé, kteří mají jen základní, nebo dokonce vůbec žádné vzdělání, práci nalézt rozhodně nemohou a bude třeba činit speciální opatření, aby se i oni zapojili do pracovního procesu, nepracovali takzvaně načerno, a ještě pobírali štědré dávky,“ dodala tehdy.





Už v roce 2019, kdy o problémech promluvila do médií, se toho chytil šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, když napsal: „Šťastná potvrzuje realitu a říká podobné věci o nepřizpůsobivých, jako říkáme my. Stát podle ní podporuje lenost a zneužívání sociálních dávek... Zaměstnavatelé zoufale hledají pracovní síly a nabízejí řadu míst pro pomocné dělníky, uklízeče, ruční baliče či pomocníky v zahradnictví, tedy pro osoby zcela bez vzdělání, ale přesto se spousta lidí poflakuje doma a pobírá dávky.“



Nešťastná Šťastná



Zhruba před dvěma lety stály vedle sebe na Magistrátu města Ústí nad Labem dva odbory. Odbor sociálních služeb (OSS) a odbor sociálních věcí (OSV). Z podnětu vedoucí odboru sociálních věcí rady města se název odboru sociálních věcí změnil na odbor sociálně-právní ochrany (OSPO). Tento nový název jasně vymezoval kompetence náležející do výkonu státní správy v přenesené působnosti. Usnesením městské rady v Ústí ze začátku června byly oba odbory sloučeny do nového odboru sociální péče s účinností k 1. 9. Šéfka OSV Šťastná se zrovna nacházela na dovolené a byla z toho vyloženě nešťastná. Esemeskou jí to sdělil tajemník magistrátu Miloš Studenovský. Aby bylo jasno, v Ústí nad Labem vládne hnutí ANO – primátor Petr Nedvědický a jeho první náměstek Tomáš Vlach – s SPD – dalším náměstkem je Bohumil Ježek – a přeběhlíci.





„Zírala jsem na tu zprávu a vůbec jsem nic nechápala. Pár dní před mou dovolenou jsem oznamovala panu tajemníkovi, že poradce pana ministra práce a sociálních věcí mi oznamuje, že jsem se stala členkou expertního týmu pro novou legislativu v oblasti náhradní rodinné péče. Zákon by měl nabýt účinnosti 1. 1. 2024. Asi za hodinu, když se mi trochu uklidnilo srdce a klesl mi tlak, napsala jsem panu tajemníkovi: ‚Předpokládám, že s cílem se mě zbavit že?‘ Odpověď: ‚To nemohu komentovat.‘ Jak vypadala má dovolená, pokažená touto zprávou, si můžete jen představit. Stres, pláč, léky na uklidnění a neustále jsem si pokládala otázku za co? Za mou letitou práci? Pracovala jsem na úřadu mnoho let a také se mě někteří politici snažili zbavit, ale nikdo z nich mě o práci nepřipravil,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Šťastná.



Hlas z úřadu



A co se dělo dál? Rada města k 1. 9. tedy odvolala vedoucí obou odborů, nicméně pro druhou vedoucí vytvořili místo jinde. „Po dovolené jsem od tajemníka obdržela nabídku na pracovní místo – spisový pracovník provozně-metodického oddělení v kanceláři tajemníka v osmé platové třídě. Po jednatřicetileté službě pro svého zaměstnavatele,“ doplnila Štastná s tím, že jde o šikanózní jednání náměstka Tomáše Vlacha. Ponižující místo odmítla a dostala výpověď z organizačních důvodů.





Ten na naše dotazy neregoval. Jeho nadřízený, primátor Nedvědický, ano. „Žádné vámi popisované jednání vůči paní Šťastné neprobíhalo,“ napsal a odkázal ParlamentníListy.cz na tiskovou mluvčí magistrátu Romanu Macovou. Ostatně tu sehnat na stránkách magistrátu vyžaduje detektivní schopnosti. Zatímco na jiných úřadech najdete mluvčí ihned v příslušné kolonce, zde se skrývá pod kanceláří primátora jako vedoucí jeho kanceláře a tisková mluvčí zároveň.



Výběrové řízení



Mezitím již bylo na stránkách magistrátu vyvěšeno výběrové řízení na šéfa nově sloučeného odboru sociální péče s poměrně rychlým ukončením přihlášek. To proběhlo 24. 7. Ivana Šťastná se ho zúčastnila jen formálně. Předala tam dokument, kde se mimo jiné píše: „Vrcholem všeho je veřejné prohlášení pana primátora Nedvědického v článku, který je k dispozici veřejnosti na internetu, že ‚začal řešit, jak pomocí organizační změny svěřit vedení odboru do jiných rukou‘. Pokud jsem od samotného prvopočátku vyslovila názor, že organizační změna je s cílem zbavit se mě, veřejné prohlášení pana primátora toto bez nejmenších pochyb potvrzuje! Ani pan tajemník a ani pan náměstek Vlach k mé práci neměli, jak veřejně uvedli, žádné připomínky. Pokud měl pan primátor připomínky k mé práci, měl vše řešit zákonným způsobem.“

Ve zmíněném dokumentu, který písemně přes podatelnu adresovala Studenovskému, Vlachovi a dalším, nakonec napsala: „Nejen že jste svým postupem poškodili mé jméno, ale výrazně mi poškozujete zdraví stresem, který v souvislosti s touto kauzou prožívám. Z výše uvedených důvodů považuji výběrové řízení za zmanipulované a neobjektivní a dále se jej neúčastním.“

