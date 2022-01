„Lidé nejsou idi*ti.“ Witowská spustila rámus. Diváci píšou o Železném. Drsné

Moderátor České televize Jakub Železný se v rozhovoru pro podcast „Ptám se já“ vrátil ke svému moderování Událostí, komentářů, během nichž již krátce po začátku pořadu od něj na poslance Patrika Nachera (za ANO) letěly papíry. Železný dusné atmosféry ve studiu ani pohození svých poznámek po poslanci nelituje a oznámil, že to bude on, kdo bude žádat omluvu. „Nemusí si nechat všechno líbit,“ zastala se ho v tomto názoru kolegyně Světlana Witowská. Podporu pro moderátora tím ale nerozpoutala, ozvali se lidé s jiným pohledem na věc. „Ale my jsme to viděli, byl to šokující zážitek,“ zaznívalo. Nešetří ho ani mnozí zastánci zpravodajství ČT.

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 50% Ne 50% hlasovalo: 9898 lidí se v rozhovoru pro podcast „Ptám se já“ na serveru SeznamZprávy.cz ke značně napjaté debatě s poslancem Patrikem Nacherem v pořadu ČT Události komentáře vrátil s odmítnutím, že by mu i ve chvíli, kdy vstal a hodil před Nachera své papírové podklady, „ujely“ nervy.



Kdyby se tak stalo, vypadalo by to podle veřejnoprávního novináře jinak. „Nervy mi neujely. Kdybych byl rozčílený, vypadalo by to jinak. Zamrzelo ale mě, že politik, se kterým se známe dlouhá léta, dělá takové triky. Oni to dělají, umějí to, ale proč to mám akceptovat,“ tvrdí Železný.



Železný v podcastu vylíčil, že se snaží být ke všem maximálně vyvážený a na každého hosta si připravuje stejné množství nepříjemných otázek. „Mně jsou politici ukradení, nemám vůči nim žádné emoce, nejsou to moji kamarádi, netykáme si, nechodím s nimi na žádné obídky, večeřičky, takhle se chovám a žiju si ve svém světě,“ řekl.

Železný Babišovo tvrzení, že neříkal pravdu a rozhovor nezvládal, považuje za nepřijatelné. „Nenechám se urážet, jako moderátor veřejnoprávní televize ale nemůžu tomuhle člověku oplatit stejnou mincí,“ vypálil na expremiéra.

Železný se též nechal slyšet, že dokonce zvažoval podání trestního oznámení pro pomluvu. Nakonec však prý uvažuje, že buď sám, nebo společně s vedením televize vyzve bývalého premiéra k omluvě.

Uvedená slova Železnému ve zvýšení reputace u mnoha lidí, kteří kritizovali jeho útočné vedení rozhovoru s Nacherem, nepomohla.

Kolegy se však zastala moderátorka Světlana Witowská. „Moderátor Jakub Železný je kolega. Práci kolegů veřejně nikdy nehodnotím a u toho zůstanu. Ale to, že se chce Jakub bránit proti lžím a nefér útokům, chápu. Pravidla hry jsou stejná pro všechny. Ani veřejnoprávní novináři si nemusí nechat všechno líbit,“ podpořila ho.



Její podpora Železnému ale podle ohlasů příliš nedopadla, jak zřejmě zamýšlela. „Já jsem velký příznivec ČT dlouhá léta, zpravodajství zejména. Ale Jakub Železný mě v Událostech, komentářích vytáčí šíleně. Ječí, skáče do řeči a hosty v podstatě nepotřebuje, mluví za ně,“ zhodnotil výlev Železného jeden z podporovatelů ČT.

Ja jsem velky priznivec CT dlouha leta, zpravodajstvi zejmena. Ale JZ me v UK vytaci silene. Jeci, skace do reci a hosty v podstate nepotrebuje, mluvi za ne. — Lubomír Šolc (@LubomrOlc) January 21, 2022

A přidávali se další:

Ale my jsme to viděli, byl to šokující zážitek, paní Witowská. (I když chápu, že se bojíte, že vás lidé a ním začnou srovnávat). Železný by měl okamžitě opustit veřejnoprávní TV, dělá jí ostudu. Není nestranný. Lidé nejsou idioti. To, co předvedl a již delší dobu předvádí, ubližuje ČT. — OzoR (@OzoAbc) January 21, 2022

Patrik N. bojuje proti dvojimu metru celkove a rekl to slusne. Zelezny neustal sve ego a sjel ho jak maleho kluka, to neni profesionalni. Volice mimovladnich stran ten dvoji metr stve uz dlouho take,treba v CT to je nejvice videt u Moravce. Jde o vyvazeny pristup k vsem, nic vic. — Ja - Ave Caesar! (@Ja09724729) January 22, 2022

Také podnikatel v oblasti školství Ondřej Kania upozornil:

Železného ego už má docela problém se vejít do vysílání. https://t.co/pMOVwtgRFB — Ondřej Kania (@OndrejKania) January 21, 2022

Jedna z komentujících tak Witowské doporučila, aby přebrala v rámci řešení Železného stavu iniciativu. „Jako kolegovi byste mu měla doporučit dovolenou. V zájmu jeho dobra, fyzického i psychického. Ani tenhle rozhovor s Marií nedával. Na volnu není nic špatného, Linda si ho přeci vzala také,“ navrhla.

„Víte, co mi vadí? Že spousta lidi má pocit, že veřejnoprávní novináři musí snést všechno. Nemusí,“ opáčila však Witowská.

Vite, co mi vadi? Ze spousta lidi ma pocit, ze verejnopravni novinari musi snest vsechno. Nemusi. — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) January 21, 2022

Padaly také nápady, aby se o stavu vysílání novináři mohli přesvědčit za pomoci dobrovolnosti koncesionářských poplatků. „Zrušte ty povinné poplatky a hned uvidíme, komu toto pojetí ‚veřejnoprávní‘ televize vyhovuje,“ zaznělo.

Našli se i tací, kteří se moderátora zastávali:

S Jakubem Železným jsem se potkal mnohokrát na obrazovce i při jiných příležitostech. Nikdy jsem neměl dojem, že by nejednal fér nebo neprofesionálně. I když jsme třeba neměli stejný názor, vždy to bylo velmi korektní a za to si ho vážím. — Vladimír Tošovský (@VladimrToovsk1) January 21, 2022

Za Železného se postavila se za něj i další uživatelka:

Jakub Železný je čestný chlap, který se nemíní přizpůsobovat té měnící se pozici a celkové atmosféře, kterou sem mimo jiné přitáhla a nastolila AB-Zemanovská vláda. Z pravdy lež a ze lži pravda. Doufám, že brzy tyto nešvary dokážeme vyhnat, právě tím, že je budeme pojmenovávat. — Aneta Schauerová - Žít srdcem (@SrdcemZit) January 21, 2022

Vše ovšem zakončil uživatel, který, přestože se nechal slyšet, že poslance Nachera, jenž je nepříliš vysokého vzrůstu, nemá rád, vystoupení Železného hodnotí jakožto „rozpačitej zážitek“:



