„Loď USA odplula z Rudého moře. Bez vysvětlení.“ Expert se obává velkého konfliktu

Štefec v rozhovoru s Vladimírem Frantou hodnotil aktuální bezpečnostní situaci ve světě, která podle něj neustále houstne. „Já jsem studoval ta předválečná období, kdy už bylo zřejmé, že se něco blíží. Říká se o těchto obdobích, že ,jsou těhotná válkou'. Nyní jsme se opět přiblížili do bodu, kdy je doba těhotná válkou a přes mnoho různých brzd, které tady stále ještě existují, tak je dost možné, že se nějaké války dožijeme a krátce v ní i přežijeme. Netvrdím, že k té válce nutně dojde, ale ta rizika jsou regulérní a je tady poměrně vysoká pravděpodobnost, že k té srážce relativně brzy může dojít,“ varoval Štefec.

Štefec vyjmenoval klíčová místa, kde je napětí největší. „Ta situace je horká, kolem nás narůstá napětí minimálně v pěti klíčových bodech, samozřejmě je to Ukrajina, pak tady máme Střední východ, je to situace Tchaj-wanu, je to problém s nelegální imigrací do Evropy a pak to jsou konflikty v Sahelu. Ty se sice můžou zdát od nás daleko, ale souvisejí právě s tou migrací. Tam totiž Západ opouští své pozice, což je patrné třeba na nečekaném odplutí americké letadlové lodi Eisenhower z Rudého moře, což nijak nebylo vysvětleno,“ uvedl bezpečnostní analytik.

„Tam to vypadá, že situace spěje k válce mezi Libanonem a Izraelem, protože Izrael se nijak netají tím, že Hizballáh považuje za těžšího nepřítele než v současné době třeba Hamás a k těm tvrdým střetům už tam dochází. Lidé opouštějí Libanon, čeká se válka, na Kypr téměř vůbec nejezdí turisté, čili je vidět, že se tam k něčemu schyluje,“ je přesvědčený Štefec.

Fotogalerie: - Armáda v nákupním centru

Odplutí americké lodi s tímto možným konfliktem prý určitě souvisí, protože Američané vyhlásili, že nebudou vstupovat do případného konfliktu Izraele a Libanonu. „Budou sice zprostředkovávat veškerou pomoc Izraeli, ale očividně se obávají dopadů toho potenciálního konfliktu a nechtějí své drahé letadlové a jaderné lodě nechávat v konfliktní zóně, kde operují Húthiové. V tomto konfliktu by se navíc mohl angažovat Írán a v takovém případě by americké lodě byly velmi zranitelné. A je tady aspekt ruského slibu, že když NATO a USA dodávají zbraně všude po světě, i oni budou dodávat zbraně třeba právě Íránu,“ vysvětloval Štefec.

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15054 lidí

Štefec také vysvětloval, že v případě konfliktu země NATO ještě není dané, že do války vstoupí i čeští vojáci. „Ten článek 5, na který se všichni odvolávají, říká, že pokud bude napadena členská země, ostatní země musí poskytnout nějakou formu pomoci. My tam třeba můžeme poslat 50 tisíc dek a tím to bude splněno. Vůbec tam nemusíme posílat armádu, věnovat tam nějakou techniku a zbrojit,“ vysvětloval bezpečnostní analytik.

Na konec se pustil do kritiky ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) a celé vlády, která podle něj ukázala, že neumí přemýšlet. „Pan Lipavský zase exhiboval v médiích a prohlásil, že Česká republika bude muset přemýšlet, jak řešit energetické problémy jinak, protože to má dopad na ekonomiku, odcházejí od nás firmy, přesouvají se výroby do jiných zemí. Já tohohle člověka opravdu neuznávám, on je opravdu hloupoučký a nedovedu si představit, kdo vlastně má nad tím přemýšlet. Protože oni to určitě nebudou, to je naprosto zřejmé, že vláda schopná přemýšlet není a ani ti její slavní poradci, placení horentními sumami. Spíše lidi by měli začít přemýšlet, co s nimi,“ dodal Štefec.