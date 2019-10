„Lůza nastupuje!“ Ostře k 17. listopadu: Babiš, Havel a strach Jandourka

„Na konci čtyřicátých a na počátku padesátých let byl sice zastrašující teror v plné akci, na druhé straně tu ale bylo příliš mnoho pamětníků, tudíž se s tím muselo začínat opatrně. Beneš byl ponechán ‚u ledu‘, zato Masaryk už byl vzpomínán nikoliv jako ‚prezident Osvoboditel‘, jak býval traktován v předchozích čítankách, ale jako ten nelida, který nechal střílet do dělníků,“ poznamenal Honzák.

„Pak se v režii KGB pomordovali soudruzi mezi sebou a napřed jsme proto Slánského v učebnicích dějepisu začerňovali a pak odčerňovali. Lhaní prezidentů bylo už tehdy dokonalé, v neděli Zápotocký hlásal, že měnová reforma nebude a v pátek byl celý národ okraden. Když se to v Plzni některým nelíbilo, byli hbitě vyhlášeni za agenty imperialismu a nedopadli dobře, neboť s takovými bylo třeba zatočit,“ zmínil Honzák a vzpomněl i na pražské jaro a následně mluvil i o Václavu Havlovi.



„A protože narcisové, kteří se svezli na vítězné vlně ex post, jeho velikost nemohli ustát, už dlouho bojují proti němu, proti jeho dílu, jeho monumentálnímu odkazu a také proti všem pravdoláskařům a sluníčkářům. Vědí a hlásají, že se Havel domluvil s Adamcem, že když mu nechá Lucernu, tak on ho nezavře a z prezidenta, kterého nám záviděl celý svět se stal agent Wall Streetu, sionistů, ožralej kulisák, kterého dosadily temné síly, aby uloupil tuto zem ze sovětského ráje a zaprodal ji NATO a Evropě. Oceňují ho stejně jako kdysi komunisti,“ dodal Honzák s tím, že věří, že se ozvou ti, kterým smysl pro čest a pravdu ještě neodumřel, ale představuje jejich významnou osobnostní charakteristiku a morální hodnotu.

Honzákova textu si následně všiml na serveru forum24.cz komentátor Jan Jandourek. „Stálým varováním musí být to, co známe z historie. Velmi obtížně se brání semknuté malé skupině, která se rozhodne dostat k moci. Může se jí to podařit, i když nebude mít na své straně větší část veřejnosti. Jak jsme viděli na příkladu nacistického Německa nebo poválečného Československa, stačí takovým lidem získat podporu třetiny populace nebo 40 procent. Ta semknutá skupina sama o sobě může představovat třeba jenom pět nebo 10 procent dostatečně hlasitých lidí, kteří se soustředí na svůj cíl,“ poznamenal a hovořil také o tom, že je lepší rozdělená společnost než společnost ovládnuta mrzkou lůzou. Ta se dle jeho slov u nás mobilizuje od dob tažení proti americkému radaru. Dodal též to, že dostává myšlenkové a často i finanční injekce ze strany autoritativních režimů.

„Nevýhodou demokratů je, že jsou vždycky v závěsu, výhodou to, že když se ještě relativně včas proberou, mohou se účinně bránit. U nás jsme věci nechali zajít dost daleko. Lidé byli tak dlouho fascinováni Milošem Zemanem, že si nevšimli nástupu Andreje Babiše. Teď hrozí, že soustředění se na Babiše umožní přehlédnout, že Babiš je pouze součástí jakési antiliberální ‚elity‘ a i po jeho odchodu tady pořád zůstanou další lidé s obrovskou ekonomickou silou a s týmy najatých služebníků a zmatených naivků. Ti budou v oklešťování demokracie kvůli svým nízkým cílům pokračovat dál. Není to hra, u nás probíhá boj o moc a nevystačíme jen s tím, že se dojmeme nad svou vlastní dobrotou a zazpíváme si písničky Zdeňka Svěráka. Ti lidé jsou nebezpeční a je jen málo věcí, které by nepoužili, a je jen málo špinavých nástrojů, po kterých by nesáhli. Je dobré vědět, s kým máme tu čest,“ zakončil.

