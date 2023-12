„Mají všechno krásně připravený.“ Šlachtova lídryně o migraci v EU

Robert Šlachta odstartoval kampaň Přísahy do Evropského parlamentu. Zkritizoval „blbou vládu“ premiéra Petra Fialy (ODS) a stejně tvrdě se obul i do současných politiků v EU. Ti současní ze Šlachtova pohledu jen Evropu střílejí do jejích vlastních nohou. A proto by do Evropského parlamentu rád dostal Nikolu Bartůšek, mimo jiné odbornici na migrační politiku. Bartůšek má za to, že EU neudělala za 8 let prakticky nic pro skutečné řešení migrační krize.

Předseda Přísahy Robert Šlachta fakticky odstartoval předvolební kampaň svého hnutí pro volby do Evropského parlamentu, které proběhnou na počátku června 2024. Oznámil, že jedničkou na kandidátce Přísahy bude socioložka Nikola Bartůšek, předsedkyně jihočeské krajské organizace Přísahy.

Nikola Bartůšek vystudovala sociologii a sociální politiku na Univerzitě Johannese Keplera v rakouském Linci a poté komparativní politiku evropských států s důrazem na rodinnou politiku na Tamperské univerzitě ve Finsku. Momentálně pracuje v Rakousku jako expertka na azylovou politiku a integraci osob na tamní pracovní trh.

Šlachta odstartoval představení Nikoly Bartůšek ostrou kritikou vlády.

„Nejenomže tahle vláda je blbá a podvedla vás, ale je ještě blbější a myslím, že je to vidět čím dál víc, protože to, co naše občany čeká ještě od 1. 1. 2024 s cenami energií a já nevím čím vším ještě, tak nás to bude ještě hodně bolet,“ konstatoval.

Jedním dechem se obul i do současných evropských politiků.

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18709 lidí

„Jsem strašně rád, že ty volby budou už v červnu příštího roku a věřím tomu, že občané rozhodnou a přeskládají Evropský parlament. Přeskládají ho od těch politiků, kteří tam teď v současné době jsou, od těch politiků, kteří Evropu nechali dojít tak daleko, kde v současné době je. Můžeme se podívat na Německo, Francii, my jsme byli v Itálii, byli jsme v Rakousku a já věřím, že přijdou noví politici, tak už to nebudou politici, kteří budou prosazovat, abychom se my stříleli do nohou,“ pravil Šlachta

V současné EU se podle něj lidé necítí bezpečně. A pokud je o často probíraný volný pohyb osob, jenž má být jedním z pilířů EU, ten ze Šlachtova pohledu funguje jen jedním směrem. „Z jedné strany do Evropy,“ poznamenal Šlachta.

Když dostala slovo Nikola Bartůšek, poděkovala za možnost vést kandidátku Přísahy pro volby do Evropského parlamentu.

„My rozhodně nechceme hájit Evropskou unii tady v České republice, my rozhodně chceme hájit Českou republiku v Evropské unii,“ zdůraznila. „Stěžejní téma bude migrace a bude to boj s nelegální migrací. … V prvé řadě nám vadí nelegální migrace a zločin převaděčství. Převaděči fungují v poslední době jako cestovní kanceláře. Mají všechno krásně připravený, a to je špatně,“ nechala se slyšet Bartůšek.

Po pár minutách zdůraznila, že hlavní vlna migrační krize vypukla v roce 2015, teď je rok 2023 a za tu dobu se podle ní v oblasti migrační politiky neudělalo nic zásadního. „Osm let se nedělalo nic,“ konstatovala.

Šlachta přišel s nápadem, že se na ochraně vnějších hranic EU budou podílet všechny země EU, aby i Česko a další země poznaly, co všechno ochrana hranic obnáší.

Poté věnoval pozornost Green Dealu, jenž někteří politici nazývají „zeleným šílenstvím“. Šlachta dal najevo, že požaduje, aby i v EU fungoval zdravý rozum. „Myslím, že v Evropě kolikrát chybí takový ten zdravý selský rozum,“ zdůraznil s tím, že lidé v Evropské komisi si dnes sedí v teplíčku a rozhodují o věcech, u nichž se potom nestarají, jak fungují.

„Green Deal je dohoda, která je ambiciózní a je ukvapená. My se rozhodujeme, že zakážeme spalovací motory od roku 2035, ale nemáme infrastrukturu, abychom mohli přejít na elektromobilitu,“ podotkla Bartůšek.

